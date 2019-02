Schvalování rozpočtu EU: do účetní závěrky se dostal Babišův střet zájmů i dotace pro Agrofert

Ve zprávě europarlamentu, která hodnotí plnění evropského rozpočtu za rok 2017, se v pěti případech objeví zmínka o Česku, případně o českém premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ve středu je do dokumentu prohlasovali poslanci ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zmiňuje se v nich možný střet zájmů českého premiéra, dotace, které čerpá Agrofert i došetřený střet zájmů místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který komise v minulosti řešila. Brusel 16:08 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výbor pro rozpočtovou kontrolu, ve kterém zasedají europoslanci, se zabýval Českou republikou a Andrejem Babišem (ANO) | Foto: European Parliament/ Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro Českou republiku to znamená především další ostudu, protože není pravda, že by situace okolo pana premiéra v Bruselu nikoho nezajímala a veškerá jednání se děla jen kvůli jednání českých europoslanců,“ uvedl pro iROZHLAS.cz europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Udělení tzv. rozpočtového absolutoria, jak se dokument nazývá, je konečným souhlasem Evropského parlamentu s tím, jak byl rozpočet Evropské unie plněn za daný rok. V minulosti jen dvakrát europarlament odmítl absolutorium Evropské komisi udělit – v roce 1984 a v roce 1998. V roce 1998 odmítnutí vedlo v konečném důsledku k odstoupení komise vedené Jacquesem Santerem.

Podle něj jsou pod pozměňovacími návrhy podepsaní kolegové z dalších zemí i různých stran.

Podle místopředsedkyně výboru Martiny Dlabajové (ANO) ale dokument někteří poslanci zneužili pro zviditelnění.

„Dnes se ve výboru pro rozpočtovou kontrolu schvalovala účetní závěrka unijních institucí za rok 2017. Jde o běžnou proceduru, která se opakuje rok co rok a jejímž výsledkem je právně nezávazný dokument. Pro některé mé české kolegy to však byla opět další příležitost, jak využít situace a mediálně oživit kauzu údajného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše,“ řekla ve středu Dlabajová.

Babiš čelí podezření, že porušuje evropská pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací. Ta od 2. srpna 2018 zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. Koncem listopadu dospěla právní služba Evropské komise k závěru, že omezení se týkají i Agrofertu. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že firmy jsou ve svěřenském fondu.

Loni jen jednou

Europoslanci na středečním zasedání kontrolního výboru prosadili do dokumentu celkem 13 pozměňovacích návrhů, které se týkají Česka a premiéra Babiše. Obsahově byly nicméně některé stejné nebo obdobné, proto se jednotlivé frakce dohodly na pěti kompromisních bodech, které se v konečné zprávě objeví.

Co stojí v návrhu rozpočtového absolutoria? S hlubokým politováním (výbor, pozn. red.) konstatuje, že komise navzdory několika výstrahám vzneseným Evropským parlamentem reagovala na otázku střetu zájmů předsedy vlády České republiky pouze poté, co Transparency International Czech Republic podala stížnost v červnu 2018; je hluboce znepokojen tím, že právní dokument EU ze dne 19. listopadu 2018 poukázal na to, že situace českého předsedy vlády je kvalifikovaná jako střet zájmů, protože by mohl ovlivňovat rozhodnutí o využívání prostředků Unie, z nichž měly prospěch společnosti s ním spojené. V tomto ohledu vyzývá komisi, aby plně prošetřila konflikt zájmů českého předsedy vlády, jak požaduje usnesení Evropského parlamentu z prosince 2018, stejně tak vyšetřila jeho situaci jako vlastníka médií a vyvodila z tohoto případu jasné závěry. Připomíná, že servisní organizace komise požádaly vnitrostátní orgán odpovědný za koordinaci fondů EU (ministerstvo pro místní rozvoj), aby poskytl nezbytné informace týkající se financování podniků, které jsou součástí jeho holdingové společnosti. Vítá, že ministerstvo pro místní rozvoj ČR shromáždilo požadované informace od různých dotčených řídících orgánů a předalo je komisi; žádá komisi o vysvětlení, jaká opatření zamýšlí přijmout na základě nedávného právního posouzení situace. Připomíná, že Evropský parlament v minulém roce požádal komisi o urychlení řízení o schválení účetní závěrky zahájené dne 8. ledna 2016 s cílem získat podrobné a přesné informace o riziku střetu zájmů týkajících se Státního zemědělského intervenčního fondu v České republice (komise vyšetřovala možný střet zájmů místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který byl zároveň člen předsednictva Agrofertu a zároveň členem dozorčí rady Státního zemědělského intervenčího fondu, pozn. red).

Zmínka o Česku se dostala už loni do zprávy za rok 2016. Tehdy dokument obsahoval jedinou informaci o České republice, a to vyšetřování Čapího hnízda Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Podle Dlabajové není fakticky správné, že europoslanci v čele se Zdechovským do absolutoria za rok 2017 zahrnuli i řešení údajného střetu zájmů českého premiéra.

„Finanční regulace, kde je nově zpracovaný střet zájmů, byla schválena až v srpnu 2018. Ta účetní závěrka je za rok 2017. To je pro mě důkaz, že to není faktická debata, ale že je to politické. Teoreticky by zmínění střetu zájmů, kdybychom chtěli být korektní, mělo být až v absolutoriu za rok 2018, které se bude dělat za rok,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Zprávu nyní musí schválit europoslanci na zasedání parlamentu. Ke změnám v jednotlivých pozměňovacích návrzích by ale už nemělo dojít, jak redakci potvrdila Dlabajová i Zdechovský.