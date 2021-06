Čeští europoslanci k rezoluci o střetu zájmů: Špatná vizitka pro Česko, ovlivnění voleb nedává smysl

Evropský parlament (EP) v rezoluci, kterou podpořilo 505 zákonodárců, odsoudil střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Rezoluce vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Není to ale právně závazný akt Evropského parlamentu. Podle premiéra Babiše je to pokračování zásahů do vnitřních záležitostí Česka. Evropský parlament se podle něj snaží ovlivnit podzimní volby v Česku. Brusel/Praha 20:44 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš rezoluci označil za snahu o ovlivnění podzimních voleb ze strany české opozice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proti rezoluci se vyslovilo 30 europoslanců a 155 se jich zdrželo. Proti hlasovali všichni europoslanci zastupující hnutí ANO. Ondřej Kotek (za ANO) z frakce obnova Evropy vyjádřil uspokojení, že se našla skoro třetina poslanců, kteří pro rezoluci nehlasovali.

„Tato rezoluce nebude mít žádný zásadní dopad, protože to podstatné se odehrává mezi Českou republikou a Evropskou komisí. A ta potvrdila, že opatření z auditní zprávy z roku 2019 jsou plněna,“ řekl Radiožurnálu.

Návod pro Komisi

Většina dalších českých zástupců však dokument podpořila. Mikuláš Peksa z Pirátské strany, který v EP zastupuje skupinu Zelených a Evropskou svobodnou alianci upozornil, že rezoluci nelze brát na lehkou váhu.

„Tyto rezoluce fungují jako jakýsi návod pro Evropskou komisi, co má dělat. A v tomto konkrétním případě je řečeno, že musí pominout střet zájmů, musí pominout tlak na justici, který v Česku vidíme, musí pominout tlak na média a dotace, které byly neoprávněně vyplaceny firmě Agrofert, musí být vráceny,“ vysvětlil Peksa.

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) odmítl, že by hlasování vyvolali pouze opoziční poslanci z Česka, hlasovalo totiž přes 500 poslanců EP z různých zemí.

„Je to jasný důkaz, že střet zájmů Andreje Babiše je velkým problémem. Že to není pouze umělá hra, kterou rozehrává česká politická opozice anebo novináři, jak často tvrdí premiér Babiš. Je to velký problém a poškozuje to bohužel obraz České republiky v Evropské unii,“ uvedl Pospíšil.

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) z frakce konzervativců a reformistů poslancům došla trpělivost. „Došla jim proto, že viděli výsledky auditu Evropské komise, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a přesto se český stát rozhodl dále proplácet Agrofertu dotace. Rezoluce je jenom gestem, ale podle mě gestem velice důležitým,“ uvedla.

Špatné světlo na Česko

Podle premiéra Andreje Babiše jde ze strany Evropského parlamentu o snahu ovlivnit podzimní volby v Česku. Iniciativa podle jeho tvrzení přichází od české opozice. S tím nesouhlasí například Stanislav Polčák (STAN) z lidovecké frakce EP.

„Nemůže to být směřováno ze strany Evropského parlamentu na ovlivnění podzimních voleb. Parlament je složený ze zástupců všech členských států a pochybuji, že by někdo dokázal takovouto aktivitu právě proti premiéru Babišovi koordinovat na celoevropské úrovni,“ řekl Radiožurnálu.

Pro Česko může mít rezoluce neblahé důsledky, na což upozornila poslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). „Krajním řešením je dokonce to, že Česká republika by nemohla čerpat dotace z evropského rozpočtu, protože již platí nová legislativa o podmíněnosti čerpání dodržováním zákonů jak České republiky, tak Evropské unie. Česká republika by byla rukojmím Agrofertu,“ varovala.

Podle europoslankyně Radky Maxové (za ČSSD) ze socialistické frakce vrhá rezoluce špatné světlo na Českou republiku. „Co mě velmi mrzí je, že Česká republika - to znamená vláda a český parlament - nebyli schopni dodržet lhůtu pro aplikaci směrnice o evidenci skutečných majitelů do české legislativy. A bohužel i zmínka o tom, že jsme velmi pozdě aplikovali tuto směrnici, je zmíněna v dané rezoluci,“ řekla.

Kdo se zdržel?

Více než čtvrtina poslanců Evropského parlamentu se hlasování o rezoluci o konfliktu zájmů premiéra Babiše zdržela. Mezi nimi byli i někteří čeští zástupci. Poslanec Ivan David (za SPD) uvedl, že se v bodě zdržela hlasování z principiálních důvodů celá poslanecká skupina frakce Identita a demokracie.

„Naše frakce zásadně odmítá vměšování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí jednotlivých členských států a toto hlasování pokládáme za takovýto příklad,“ vysvětlil přístup frakce.

Hlasování se zdržela i poslankyně za KSČM Kateřina Konečná zařazená do frakce Levice v EP. „Jsem toho názoru, že tyto problémy si má Česká republika řešit sama a že to, co se děje v Evropském parlamentu, je pro Českou republiku velmi nevýhodné, protože nás to poškodí v mnoha dalších vyjednáváních.“

Jaké dopady bude nakonec rezoluce mít na Česko, na čerpání peněz z unijních fondů a reputaci v Evropské unii, ukáže čas.

Reakce prezidenta

K rezoluci Evropského parlamentu se ve čtvrtek vyjádřil pro Frekvenci 1 a Parlamentní listy také český prezident Miloš Zeman. Podle svých slov ji však nepovažuje za příliš závažný dokument.

„Je to právně nezávazné usnesení, takže v každém případě ho neberu příliš vážně,“ řekl.