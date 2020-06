‚Pod to by se podepsal každý.‘ Podle Bžocha nejsou v usnesení žádné důkazy o střetu zájmů premiéra

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve vysílání Radiožurnálu mluvili o okolnostech hlasování Evropského parlamentu o střetu zájmů Andreje Babiše Ondřej Houska a Jaroslav Bžoch (ANO).

Dokument byl přijat jednoznačně, hlasovala pro něj většina zástupců velkých parlamentních frakcí, proti byla jenom desetina zástupců. Do jakého světla staví rezoluce Česko?

Ono je těžké říci, do jakého světla to staví Českou republiku, protože v té rezoluci je z těch 50 bodů dost, které by se daly podpořit napříč. Jsou tam obecné proklamace o tom, jak má být nastavena transparentnost a právní stát a všechny tyhle věci. Pod to by se podepsal každý, protože to si myslím, že to chceme v Evropské unii společně.

Těžko říct, když se tam hlasuje o věcech jako jsou státní zemědělský intervenční fond, jak o tom všichni poslanci, kteří pro to hlasovali, vědí, a jaké mají informace o tom, jak dozorčí rada funguje. Takže těžko říci, když se na to podíváme. Samozřejmě není to úplně příjemné, že se o České republice mluví na půdě Evropského parlamentu takto, nicméně já až takovou váhu té rezoluci nepřikládám. Jak jsem říkal, je tam spoustu bodů o kterých ti poslanci nemůžou mít a nemají žádné informace.

‚Tlak na justiční systém Česka.‘ Za rezolucí Evropského parlamentu stojí podle Babiše česká opozice Číst článek

Ale oni dostali zprávu kontrolního výboru, která byla i tady v České republice a zkoumala hlavně ten střet zájmů Andreje Babiše. Z toho dokumentu vyplývá, i když ne jednoznačně, že si drtivá většina evropských poslanců myslí, že Andrej Babiš ve střetu zájmů je. Je to reputační problém pro Českou republiku?

Nemyslím si, že by to byl až takový reputační problém. Jednání komise o auditu ještě není u konce, a pokud komise dojde k závěru, nebo pokud by se to dostalo až k Evropskému soudnímu dvoru a ten by došel k závěru, že jsme vykládali špatně legislativu, tak to by byl mnohem větší problém než rezoluce Evropského parlamentu.

Podle předsedy opoziční ODS Petr Fialy rezoluce oslabuje premiéru politickou sílu při vyjednávání v EU a to ve chvíli, kdy jde o hodně. Například balík pomoci po pandemii koronaviru. Souhlasíte s jeho názorem?

S jeho názorem nemohu souhlasit. Jistě i pan Fiala ví, že co se týče Rady, a navíc o takovémto balíku peněz, tak musí být jednomyslnost. To znamená, že každý stát má stejný hlas. Takže to jeho pozici nemusí nijak oslabit.

Ale předpokládáte, že po té rezoluci se zdejší instituce ocitnou více pod tlakem z EU, aby dokladovaly, jak využívají evropské peníze?

Je dost možné, že ten tlak vznikne. Ale ten už vzniká legislativou, kterou přijímá Evropský parlament nebo Evropská unie jako celek, kdy máme dané směrnice, jak bychom měli postupovat a je nějaká standardizace našeho právního řádu. Pokud kontrolní výbor přišel na nějaké věci, že ta legislativa je špatně vykládána, pak může být nějaký tlak, aby se tím naše instituce více zaobíraly. Nicméně tlak bude poté napříč Evropou, protože nejsme jediný stát, který je momentálně v hledáčku Evropské unie.

Agrofert poslal dopis šéfovi Evropského parlamentu. Nesouhlasí v něm se střetem zájmů premiéra Babiše Číst článek

Jak vylepšit kontrolní a státní mechanismy v České republice, aby se neobjevovalo podezření ze střetu zájmů, případně z toho, že se evropské peníze nevynakládají účelně?

Asi nejjednodušší by bylo, kdyby komise místo směrnice vydala nějaké nařízení, které bude platné napříč Evropskou unií a bude jasně definovat všechny věci, jak mají členské státy a jejich instituce postupovat. Pokud směrnice není vykládána, není implementována do právního řádu tak, jak by měla, pak jediný, kdo k tomu může říct, jak by se měla vykládat, je Evropský soudní dvůr. A jeho judikát by byl brán napříč Evropou. Pokud je tam nějaký rozpor, pokud si někdo myslí, že ty směrnice nejsou naplňovány tak, jak by měly být, tak jediný, kdo může rozhodnout, je Evropský soud.

A neměli bychom být my iniciativní, když tady padlo na Česko toto podezření, že by se třeba nějak jinak nastavil zákon, kterému premiér říká lex Babiš? Například, že by se peníze vložily do tzv. blind trustu, do slepého svěřeneckého fondu, u kterých by nepanovaly pochybnosti, že na ně má vliv...

Myslím, že se o tom postupně bude rozvíjet další a další debata. Protože pokud s tím budeme mít problém i do budoucna, tak se na to musíme podívat jako na celek, nicméně to teď nemůžu předbíhat.