Transparency žádá přezkoumat Babišův střet zájmů. Opírá se o stanovisko nejvyššího státního zástupce

Transparency International (TI) podala podnět k ministerstvu spravedlnosti, aby přezkoumalo rozhodnutí Středočeského kraje, podle kterého premiér Andrej Babiš (ANO) není ve střetu zájmů. Protikorupční organizace se přitom opírá o stanovisko nejvyššího státního zástupce (NSZ) Pavla Zemana, který tento týden výslovně označil závěr krajského úřadu za nesprávný, žalobu proti němu ale nepodal, protože ve věci neshledal veřejný zájem. Praha 16:11 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Organizace svůj postoj oznámila v neděli v tiskové zprávě. „S ohledem na to, že NSZ výslovně prohlásil krajské rozhodnutí o přestupku premiéra podle zákona o střetu zájmů za vadné, měly by správní orgány zohlednit výtky NSZ a své rozhodnutí revidovat,“ uvedla TI. Upozornila na to, že podání podnětu není standardním opravným prostředkem proti pravomocnému správnímu rozhodnutí krajského úřadu a že právní nárok na přezkoumání tohoto rozhodnutí neexistuje.

„Je však více než potřeba, aby správní orgány opravily svá rozhodnutí, když je veřejný žalobce výslovně označí za věcně nesprávná,“ uvedla organizace.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, že předpokládá, že ministerstvo spravedlnosti dá k odůvodnění Nejvyššího státního zástupce nějaký výklad. „Požádám o vysvětlení a vyjádření paní ministryni spravedlnosti,“ uvedla.

Starosta Černošic Kořínek: Zeman selhal, Babišovým voličům dal falešný pocit zadostiučinění Číst článek

Správní řízení se týkalo údajného Babišova přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Premiér čelil podezření, že stále ovládá média ze skupiny Mafra spadající pod holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Podle zákona o střetu zájmů nesmí politici vlastnit periodický tisk.

Městský úřad v Černošicích, který byl v první instanci k případu příslušný kvůli premiérovu místu bydliště, střet zájmů u Babiše shledal a vyměřil mu pokutu. Babišovi právníci se odvolali a krajský úřad Středočeského kraje dospěl k názoru, že přestupek se nestal a řízení pravomocně zastavil.

Zeman tento týden konstatoval, že Babiš na základě pravidel fungování svěřenských fondů disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv. Rozhodnutí krajského úřadu proto označil za nesprávné. Žalobu proti středočeskému rozhodnutí ale nepodal, zdůvodnil to tím, že neshledal závažný veřejný zájem.

Premiér vždy obvinění ze střetu zájmů odmítal. Tvrdil, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů zcela ztratil vliv na holding i na všechny společnosti, které jsou do něj začleněné.