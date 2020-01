Všechna čest, že shromáždili tolik lidí, které žene nenávist vůči Babišovi, říká premiér o Milionu chvilek

Demonstrace spolku Milion chvilek se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stala místem nenávisti proti jeho osobě. „Jejich společné motto je nepřátelství vůči mě,“ řekl předseda hnutí ANO v Partii televize Prima. S Mikulášem Minářem z Milionu chvilek se tak už nyní prý nemá o čem bavit. Dřív se ale schůzce nebránil. Babiš v Partii také znovu odmítl, že by byl ve střetu zájmů. „Udělali lex Babiš, já podle něj postupoval.“ Praha 12:52 12. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš v úvodu pořadu odmítl, že by se se zástupci spolku Milion chvilek, konkrétně s Mikulášem Minářem, nechtěl sejít. Nabízel to prý v listopadu 2017, tedy v době, kdy vznikla společná fotografie právě českého premiéra a Mináše s Benjaminem Rollem.

„Oni mi něco předali, já říkám fajn, pojďme o tom diskutovat. Potom to ale podmínili přítomností České televize. Já ale jednání s přítomností České televize nemívám,“ řekl Babiš v Partii televize Prima. „Řekl jsem jim, ať přijdou, budeme jednat. Potom půjdeme do foyer, oni budou mít tiskovku, já budu mít tiskovku. Oni to odmítli.“

„Teď už je pozdě. Tehdy to vypadalo jako seriózní záležitost. Stalo se to ale místem nenávisti proti mně. Jejich společné motto je nepřátelství vůči mé osobě. Už to je za čárou, není se o čem bavit,“ zdůvodnil Babiš, proč se se zástupci spolku nyní už sejít nechce. „Všechna čest, že se mu (Mikuláši Minářovi, pozn. red.) podařilo shromáždit tolik lidí, které žene nenávist proti Babišovi.“

Premiér se zároveň neobává toho, že by aktivity Milionu chvilek odradily české voliče od hnutí ANO. Zástupci spolku chtějí v roce 2020 objíždět české obce a s jejich obyvateli diskutovat o možných problémech hnutí ANO a jeho předsedy.

‚Nic se vracet nebude‘

Andrej Babiš v pořadu Partie uvedl, že jeho osoba je cílem organizovaného tlaku. Kdo za ním stojí, ale neuvedl. Odpůrcům podle jeho slov vadí zejména zavedení EET nebo kontrolních hlášení.

Možný střet zájmů to podle něj není. Zejména kvůli tomu, že „žádný střet zájmů“ nemá. „Šel jsem do politiky, každý věděl, že mám firmu. Stal jsem se ministrem financí a z firmy odešel. Udělali lex Babiš, já podle něj postupoval. Teď si někdo po třech letech vzpomněl, že i ten zákon je špatně.“

„Nic se vracet nemá. Já žádný střet zájmů nemám, postupoval jsem podle lex Babiš. Splnil jsem literu českého zákona. Evropská unie nemá co vykládat české právo,“ dodal premiér k zemědělskému auditu Evropské komise.

Podobně se český premiér vyjádřil i v minulosti. Babiš nesouhlasí ani s tím, že by prošetřování spojená s jeho osobou poškozovala jméno České republiky v zahraničí. „Českou republiku poškozují čeští europoslanci. Piráti, pan Zdechovský, pan Niedermayer a další. Jsou to stranické záležitosti. Je to i pomsta visegrádské čtyřce,“ reagoval na otázku.

Vedení unie se podle Babiše mstí státům visegrádské čtyřky například kvůli tomu, že při sestavování nové Evropské komise zablokovala takzvané spitzenkandidáty nebo kvůli postoji k přijímání uprchlíků.