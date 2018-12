Střet zájmů u Babiše je, pozornost Evropského parlamentu ale přitáhly i reakce české vlády, říká Telička

Evropská legislativa hovoří podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky (za ANO) jasně. Střet zájmů je tak v případě premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše zjevný, říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Konflikt českého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) bude ve středu řešit Evropský parlament. Podle Teličky, který se s hnutím rozešel loni kvůli neshodám, půjde především o politický střet. Rozhovor Praha 6:30 11. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička zvolený za hnutí ANO | Zdroj: Profimedia

Jak bude jednání na plénu Evropského parlamentu probíhat a nakolik je to skutečně závažné?

Je to vlastně požadavek, aby komise a rada přednesly svá prohlášení. Jde o hodnocení z jejich strany. V otázkách, které představují vysokou politickou citlivost, je to běžná praxe. Komise by se k tomu logicky měla vyjádřit jako strážkyně smluv a právního řádu a pravděpodobně i v návaznosti na dopis komisaře Oettingera (Günther Oettinger je komisař pro rozpočet a lidské zdroje, pozn. red.). A rada, protože se jedná o premiéra členského státu. Ale jak říkám: většinou se v obdobných záležitostech, i když nejde o premiéra členského státu, žádá o prohlášení obou orgánů.

Počítá se také s politickou diskuzí?

Jednotlivé politické frakce mají podle své velikosti přidělené minuty, které mohou rozdělit mezi své členy. Zaleží na tom, kdo se o takzvaný speaking time přihlásí a kolik z určeného času ukrojí lídr frakce.

Takže debata proběhne. Zhodnotí se celá situace, zazní reakce na prohlášení představitelů komise a rady. Bude to samozřejmě do jisté míry politický střet mezi jednotlivými politickými stranami. Evropský parlament tím v zásadě dává najevo, že se tou otázkou zabývá a bude zabývat. A buď bude uspokojen, nebo ne. Nazvěme to politickou výměnou názorů mezi radou, komisí a parlamentem k otázce, kterou na plénum postavil Evropský parlament.

Nepředpokládá se, že by byl na jednání pozván i přímo Andrej Babiš?

Nemyslím si, že toto bude ten případ. Bod je formulován jako střet zájmů v České republice. Nikde není psáno, že to musí být personifikováno všemi diskutujícími. Otázkou samozřejmě je, jak to bude uchopeno. Debata může dostat širší záběr a dostat se do roviny spíše hodnocení schopnosti komise dohlížet na implementaci relativně nové legislativy. Ze strany některých to tak může být dobře míněný záměr se podívat na to, jak komise zajistí, že tato legislativa bude v členských státech implementována. Takže ze strany některých europoslanců to nemusí být personifikované, nebo to naopak může být otázka výhodná pro politické třenice. Přístup se skutečně může lišit.

Dá se očekávat, že budou v rámci debaty vystupovat hlavně čeští europoslanci?

To samozřejmě možné je, záleží na každé frakci. Praxe je většinou taková, že se v žádostech o speaking time se spíše vyhovuje poslancům z předmětné země. To znamená, že pak v debatě dominují. Stejně tak se ale může stát, že z Česka nepromluví vůbec nikdo.

Nekvalifikované reakce české vlády

Vy osobně k tomu budete chtít něco říct?

Pro mě je to v tuto chvíli čerstvé. Nepodněcoval jsem, aby se to dostalo na program, ale ani jsem tomu nebránil. Když jsem byl tázán, tak jsem řekl, že si myslím, že debatě o celé věci a i politické kultuře vůbec prospěje, když premiér bude mít dostatečný čas na to, aby odpověděl na dopis eurokomisaře Oettingera, a pak se - podle odpovědi - ukáže.

Takže byste počkal, až proběhne korespondence mezi premiérem a eurokomisařem?

Měl jsem tuto připomínku. Těžko můžeme očekávat odpověď komisi do středy, i když vyloučit to nemůžeme. Ale asi už nelze očekávat její vyhodnocení. To ale neznamená, že nevystoupím. Věděl jsem, že to sem teče, že je tam tlak. Můj přístup byl ale neutrální z celkem logických důvodů, s ohledem na dřívější spolupráci. Uvidíme také, jak bude probíhat zarámování celé debaty.

Jak celou věc hodnotíte vy osobně?

Evropská legislativa je jasná. Byť z pohledu české politické scény a českého právního řádu ji mohou někteří vnímat za celkem extenzivně pojatou. S ohledem na dřívější spolupráci jsem se ale v celé věci záměrně neangažoval. Nicméně ze zprávy právní služby jsem si přečetl úryvky, které byly v médiích. Nebudu hodnotit zprávu, je to analýza a hodnotí legislativu. Pro mě je spíš relevantnější hodnocení stavu, ne zprávy.

Jak to myslíte?

Legislativa je jasná. Člověk nemusí být výborným právníkem, aby věděl, co to v závěru znamená a jaký to má dopad pro Andreje Babiše. Ale reakce, které na české politické scéně zaznívaly, byly, když to řeknu jemně, nekvalifikované a ne zrovna šťastné. Myslím, že i to přispělo k tomu, že se celá věc objevuje na plénu Evropského parlamentu. Moje zkušenost s analýzami a vůbec s právními stanovisky právní služby Evropské komise je taková, že je to vysoce kompetentní orgán. Především v nejvyšších patrech jsou mimořádně kvalifikovaní právníci s letitou zkušeností.

Jak Evropská komise ke stanoviskům právní služby přistupuje? Zpravidla se jimi řídí?

Kdyby se neřídila, tak de facto říkáme, že úroveň politického rozhodování přebíjí právní výklad, který logicky není konečný, protože konečný je výklad soudu. Považoval bych chování komise, které by bylo v rozporu s analýzou právní služby, jako velmi politicky nešťastné a nekorektní.

Pokud má analýza různé akcenty, tak ale samozřejmě komise může udělat to, že některé bude brát v potaz více, některé méně. A zvolit si postup - a ona ho evidentně zvolila. Tím postupem je dopis eurokomisaře Oettingera. Jde o střední cestu, velmi rozumnou. Předpokládám, že se v dopise upozorňuje na problém, že ho analyzuje a dává prostor pro vyjádření, což je pro konečné rozhodnutí absolutně logické a legitimní. Z tohoto hlediska bych to býval na straně českých adresátů nekomentoval a připravil bych reakci. Co tady ale ze strany některých zaznívá… Doslova vtáhli do hry Evropský parlament.

Z evropské legislativy podle vás tedy jasně vyplývá, že střet zájmů tam je?

Z mého pohledu ano. Ustanovení je velmi exaktní, byť relativně široce pojaté. Nicméně je to jasné. Nebude jednoduché to vyargumentovat. A reakce ministerstva spravedlnosti a dalších tu situaci dále komplikují. Člen vlády se tak dostává do pozice jakéhosi advokáta, což prohlubuje zájem a závažnost, kterou tomu mohou členové Evropské komise nebo Evropského parlamentu přisuzovat.

Zabýval se někdy Evropský parlament podobnou situací u premiéra členské země? Zažil jste to někdy?

Ne u premiéra. Byly případy, které se týkaly spíše Evropské komise. Pokud se nepletu, byl to rok 1999. Tehdejší francouzská komisařka Édith Cressonová, bývalá francouzská premiérka, dala určitou zakázku z oblasti vědeckovýzkumné člověku, který byl zubařem v jejím volebním obvodě. Bylo to samozřejmě pochybení, tehdy se v tom Evropský parlament silně angažoval a výsledkem byl pád celé Evropské komise.