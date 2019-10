‚Je to až poslední možnost.‘ Do kauzy Babišova střetu zájmů se může vložit ještě nejvyšší žalobce Zeman

Nejen v kauze Čapí hnízdo. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman bude mít poslední slovo i v dalším případu kolem premiéra Andreje Babiše (ANO). Vedle údajného dotačního podvodu může vrátit do hry také řízení o střetu zájmů. To minulý týden stopl Středočeský kraj s tím, že přestupek se kvůli možnému vlastnictví mediálních společností nepodařilo prokázat. Zeman totiž může proti verdiktu hejtmanství podat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Původní zpráva Praha 9:46 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Obecně lze uvést, že nejvyšší státní zástupce má pravomoc podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, pokud shledá závažný veřejný zájem,“ reagoval mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý na dotaz, zda Pavel Zeman zváží, že by se do kauzy možného střetu zájmů českého premiéra vložil.

‚Přestupek proti střetu zájmů se neprokázal.‘ Přečtěte si rozhodnutí hejtmanství i Černošic o Babišovi Číst článek

Podle Malého je však žaloba k ochraně veřejného zájmu vždy krajní řešení. „Je třeba upřednostnit případné posouzení po linii státní správy. Správní žalobu nejvyššího státního zástupce je nutné chápat až jako poslední možnost ke sjednání případné nápravy,“ pokračoval.

Případ totiž ještě posoudí ministerstvo spravedlnosti. Protikorupční organizace Transparency International už avizovala, že podá podnět, aby resort rozhodnutí středočeského úřadu přezkoumal.

Verdikt hejtmanství chtějí zvrátit také Piráti, senátor Lukáš Wagenknecht uvedl, že se s podnětem k žalobě obrátí právě na nejvyššího státního zástupce. „Rozhodnutí středočeského úřadu je v rozporu s předběžnou auditní zprávou Evropské komise, expertními stanovisky a celou řadou důkazů, které byly v posledním roce zveřejněny,“ vysvětlil.

Na nynějším postoji Nejvyššího státního zastupitelství by se však podle Malého přesto nic nezměnilo. „I v případě, že tady bude podnět, tak považujeme, že přednost by mělo mít to přezkumné řízení, které to může přezkoumat i po odborné stránce ze strany ministerstva spravedlnosti,“ doplnil mluvčí.

Pokud by se Zeman případem nakonec skutečně zabýval, i tak to ale automaticky neznamená, že by žalobu nakonec podal.

Pokuta 200 tisíc

Žalobu ve veřejném zájmu by mohla podat také ombudsmanka Anna Šabatová, ta se ale podle svých slov v případu zatím nebude angažovat. „V tuto chvíli žádné kroky nezvažuji,“ napsala v SMS zprávě.

Poprvé rozhodl černošický úřad o možném střetu zájmů premiéra Babiše kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra koncem ledna. „Je vinen,“ zněl verdikt radnice, která mu jako trest vyměřila pokutu ve výši 200 tisíc korun. Předseda vlády, který současně zastává post poslance, se měl přestupku dopustit z nedbalosti.

Babiš se tehdy proti rozhodnutí odvolal a případ se přesunul na Středočeský kraj, který vede hejtmanka Pokorná Jermanová. Ten rozhodnutí o pokutě na konci března zrušil a spis vrátil zpět do Černošic s tím, že o celé věci musí rozhodnout znovu.

Černošický úřad pak podruhé rozhodl v případě Babišova údajného střetu zájmů začátkem srpna. A svůj předchozí verdikt potvrdil, Babiš se ale proti němu odvolal. Oba dokumenty hejtmanství zveřejnilo na svém webu.