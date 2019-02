DOKUMENT: Nařízení o rošádě na hejtmanství včetně sloučení odboru, který rozhodne o Babišově odvolání

K 1. únoru se na středočeském krajském úřadu začlenil odbor správních agend, který má řešit odvolání premiéra Andreje Babiše (ANO) proti rozhodnutí Černošic o jeho údajném střetu zájmů, do odboru legislativně právního. Přečtěte si dokument, na jehož základě došlo ke sloučení odborů, který má Radiožurnál a server iROZHLAS.cz k dispozici. Praha 19:06 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dokument úřadu Středočeského kraje, na základě něhož došlo ke sloučení odboru, který má řešit odvolání premiéra Andreje Babiše (ANO) proti rozhodnutí Černošic o jeho údajném střetu zájmů. | Zdroj: Český rozhlas

Informace o sloučení odborů se objevila v pátek. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše začlenění vzbuzuje podezření.

Personální rošáda na středočeském hejtmanství. ‚Ohrožuje to případ Babišova střetu zájmů,‘ říká pirát Bartoš Číst článek

„Tato blesková a utajená reorganizace krajského úřadu ohrožuje důvěryhodnost rozhodnutí v kauze střetu zájmů Andreje Babiše,“ řekl. Právě ke středočeskému krajskému úřadu se premiér odvolal poté, co černošický úřad pravděpodobně rozhodl, že je ve střetu zájmů.

Úřad se již v pátek bránil, že šlo o delší dobu připravované sloučení. „V minulém roce byla zahájena příprava celkové optimalizace a zefektivnění chodu krajského úřadu včetně návazných ekonomických dopadů,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz šéf úřadu Středočeského kraje Jiří Holub a dodal: „V lednu tohoto roku bylo rozhodnuto o začlenění odboru správních agend do odboru legislativně právního s účinností od 1. února 2019. Jedná se o interní organizační změnu, která nemá vliv na výkon přenesené působnosti.“

‚Nekorektní politický boj.‘ Jermanová odmítla jakýkoli vliv na Babišovu kauzu střetu zájmů Číst článek

V pondělí pak středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) odmítla, že by měla nějaký vliv na rozhodování úředníků a to nejen ve věci šéfa hnutí ANO, jehož je členem. „Vyzývám všechny politické subjekty, aby se zdržely komentování a spekulací o probíhajícím správním řízení do doby, než bude ukončeno a zveřejněno,“ dodala.

Černošický úřad rozhodl ve věci premiéra ke konci ledna, výsledek řízení radnice neuvedla. Z vyjádření Babiše ale vyplývá, že to bylo v jeho neprospěch. Deník Právo – s odkazem na nejmenované zdroje – zároveň napsal, že dostal za přestupek proti zákonu o střetu zájmů pokutu ve výši 200 tisíc korun. Proti rozhodnutí Černošic se šéf kabinetu tento týden odvolal.