Babiš podle opozice nemůže vyjednat evropské dotace na další období. Pospíšil označil situaci za blamáž

Poslanci se v úterý ve sněmovně budou podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana mimo jiné ptát, jak vláda bude vyjednávat o dalším programovém období EU. Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle něj vzhledem k podezření ze střetu zájmů zátěží, ze své pozice je ale logicky zodpovědný za jednání. Podle předsedy TOP 09 Pospíšila Babiš nebude schopen peníze na období do roku 2027 vyjednat. Praha 12:50 4. června 2019

V případě, že Babiš neodstoupí, bude TOP 09 iniciovat hlasování o nedůvěře kabinetu. Nynější situace je podle Pospíšila blamáží, která oslabuje pozici Česka v zahraničí a na trzích.

Před mimořádným bodem promluví podle informací opozice ve sněmovně Babiš a další čtyři ministři hnutí ANO, řekl Rakušan po společném jednání lídrů opozičních stran. Už v pondělí avizoval projev ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Pospíšil v tomto ohledu mluvil o politicích Babišova bývalého holdingu Agrofert. Opozice, která během úterý připraví usnesení, očekává útočné a ufňukané projevy a procedurální obcházení schůze ze strany ANO.

Dotazy na Schillerovou

Opozice bude podle Rakušana vyžadovat reakci nejen předsedy vlády, ale také například ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

„Budeme se ptát na to, proč jsou z českých národních zdrojů, tedy z peněz českých daňových poplatníků, nadále vypláceny peníze pro holding Agrofert. Budeme se ptát, zda ministerstvo financí zaujme nějakou jasnou taktiku a strategii v tom, jestli bude po holdingu Agrofert na základě těchto zjištění chtít finanční prostředky do státního rozpočtu vrátit zpět,“ poznamenal předseda STAN.

Dotazy chce opozice položit také předsedovi poslaneckého klubu KSČM a předsedovi dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Pavlu Kováčikovi.

„Budeme se ptát, proč i na této bázi stále plynou finanční prostředky do holdingu Agrofert, když je jasně vysloveno podezření na premiéra ve střetu zájmů,“ doplnil Rakušan. Ze SZIF bylo holdingu Agrofert od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun.

Programové období

Opoziční poslanci si podle Rakušana neumí představit, že Babiš může být osobou, která bude za Česko vyjednávat programovací období let 2021 až 2027. „Neradi bychom dopustili, aby on svou kauzou potenciálně přivodil další nebezpečí, a to, že do ČR finanční prostředky půjdou v omezeném množství anebo že on prostě a logicky pro Evropskou komisi nemůže být důvěryhodným partnerem do diskuse,“ uvedl.

Kalousek poznamenal, že zpráva, podle které je Babiš ve střetu zájmů, a Agrofert by tak měl vrátit část dotací, je sice pouhým návrhem, nemyslí si ale, že by doznala radikálních změn. „Nepamatuji si, že by se nějaké zemi v konečném rozhodnutí podařilo nálezy zvrátit na sto procent,“ uvedl.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by měl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolovat zprávu, kterou vypracuje vláda či ministerstvo jako odpověď na auditní zprávu komise. K dispozici by ji podle něj měla dostat i sněmovna. Na vyjádření má Česko dva měsíce. „Pokud skutečně existuje zjevný střet zájmů, budeme znovu požadovat, aby Česká republika zastavila vyplácení dotací z národních zdrojů,“ doplnil Výborný.

Společným usnesením chce opozice vyzvat české úřady, aby přerušily proplácení projektů z unie společnostem, které jsou spravovány ve svěřenských fondech, jejichž beneficientem je člen vlády. V tiskové zprávě o tom informovali Piráti, kteří po Babišovi požadují informaci o tom, kolik peněz Agrofert od státu dostal na dotacích, veřejné podpoře, veřejných zakázkách a investičních pobídkách.

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.