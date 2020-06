Bývalá firma? Babiše jako osobu s rozhodujícím vlivem na Agrofert eviduje i Velká Británie

V obchodním rejstříku Velké Británie Babiš nefiguruje přímo u Agrofertu, ale jako jeden z pětice lidí ovládajících jednu z jeho dceřiných společností. Konkrétně jde o firmu Greenchem (Solutions), která spadá pod nadnárodního výrobce aditiv do paliv pro automobily AdBlue – nizozemský holding GreenChem. Ten Agrofert koupil v roce 2009.

Své ovládající představitele včetně Babiše přitom britská pobočka Greenchem do rejstříku založila sama, a to loni 27. června. Britský právní řád v této souvislosti pracuje s termínem „person with significant control“, tedy osoba s rozhodujícím vlivem.

Ostrovní legislativa tak označuje majitele minimálně čtvrtinového podílu ve společnosti nebo ty, kteří mohou ovlivňovat její chod a rozhodování. A to ať už přímo, nebo přes obsazení svěřenských fondů.

Výpis z obchodního rejstříku Velké Británie, který označuje premiéra Andreje Babiše (ANO) za osobu s rozhodujícím vlivem | Zdroj: Reprofoto z britského obchodního rejstříku

Babiš: Na to se neptejte

Velká Británie je tak již druhou zemí, která na českého premiéra oficiálně nahlíží nejen jako na politika, ale stále i jako na klíčového muže firmy čerpající evropské dotace.

„Ukazuje to, že firmy spadající pod Agrofert uvádějí Andreje Babiše jako skutečného majitele v zemích, kde nepůsobí jako veřejný funkcionář,“ komentuje zjištění Radiožurnálu právník Lukáš Kraus z projektu Rekonstrukce státu. Ten se dlouhodobě věnuje oblasti střetu zájmů a s ní související legislativě.

„Podle mého názoru je nutné, aby premiér vysvětlil, proč je skutečným majitelem Agrofertu v Británii nebo na Slovensku, ale není jím v České republice,“ doplnil k tomu Kraus.

Výklad, podle kterého by Babiš coby zakladatel, a hlavně tzv. obmyšlený svěřenských fondů měl figurovat i jako jejich skutečný majitel, české úřady stejně jako sám Babiš vylučují. V praxi by to přitom znamenalo, že premiér by v takovém případě byl ve střetu zájmů a Agrofert by nemohl čerpat dotace nebo se ucházet o veřejné zakázky.

K údajům z britského obchodního rejstříku se premiér aktuálně odmítl jakkoliv vyjádřit. Radiožurnál ho oslovil na půdě Poslanecké sněmovny, premiér ale hovor po zmínce o Agrofertu okamžitě ukončil.

„Na to se mě neptejte, o Agrofertu s vámi mluvit nebudu,“ řekl Babiš Radiožurnálu. Na konkrétní dotaz ke společnosti Greenchem a jeho registraci coby osoby s rozhodujícím vlivem v britském rejstříku šéf kabinetu nereagoval a beze slova odešel.

Akademik: Jdou po podstatě

Například proděkan pražské právnické fakulty a vedoucí tamní katedry evropského práva Michal Tomášek ale v této souvislosti uvedl, že evropská legislativa jako osobu s rozhodujícím vlivem vnímá toho, kdo firmu skutečně ovládá, byť neformálně.

„To je v obecné rovině rozdíl mezi pojetím českého práva a práva Evropské unie. U nás je stále zdůrazňován takový ten formalismus, tedy že nejsem nikde veden v nějaké kolonce, tudíž na to nemám vliv. Kdežto evropské právo jde po faktickém výkonu toho vlivu. Tedy že nemusím být nikde veden, ale v zákulisí mohu daný subjekt ovládat,“ vysvětlil Tomášek.

I proto je podle něj registrace Babiše coby osoby s rozhodujícím vlivem na firmy z holdingu ve Velké Británii důležitá. Právě britská legislativa je totiž podle něj dlouhodobě z pohledu problematiky střetu zájmů brána za optimální a příkladnou.

„Je považována za vzor toho evropského systému, a to i když už Velká Británie není členem Evropské unie. Kdyby se tato věc posuzovala před unijním soudním dvorem, což se vzhledem k podaným žalobám posuzovat bude, tak kdyby toto někdo předložil jako důkaz, tak by to mohlo mít docela důležité dopady. Mělo by to mít váhu,“ poznamenal Tomášek.

Zmíněné žaloby podala česká vláda, a to kvůli pozastavení evropských dotací pro holding Agrofert. Podle Tomáška by evropský soud měl v návaznosti na ně s konečnou platností určit, zda Babiš ve střetu zájmů je, nebo není.

On sám to dlouhodobě odmítá, stejně jako společnost Agrofert. Její akcie začátkem roku 2017 Babiš převedl v reakci na český zákon o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky se tím zbavil jakéhokoliv vlivu na společnost. A záznam v britském rejstříku podle něj vychází z odlišných zákonů, a je tedy v pořádku.

„Podle tamní legislativy se do registru zapisují všechny osoby určené zákonem bez ohledu na to, zda vykonávají či mohou vykonávat nějaký faktický vliv na daný subjekt. Andrej Babiš je zde uveden z pozice zakladatele a beneficienta AB Private Trust I a II. Stále platí, že Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a neovládá,“ konstatoval Hanzelka.

Vliv přes svěřenské fondy

Háček je ale v tom, že britské úřady v rejstříku možnost ovládat firmu v souvislosti s Babišem explicitně zmiňují jako hlavní důvod jeho evidence.

Celkem u Greenchem Solutions Limited tamní rejstřík uvádí kromě mateřské nizozemské společnosti držící stoprocentní majetkový podíl jako zmíněné osoby s významným vlivem pět lidí – Andreje Babiše, jeho manželku Moniku a trojici manažerů Agrofertu: Zbyňka Průšu, Alexeje Bílka a Václava Knotka.

Rozhodující vliv na firmu Greenchem (Solutions) má celkem pět lidí | Zdroj: Reprofoto z britského obchodního resjtříku

Celá pětice přitom vychází ze struktury obou svěřenských fondů řídících celý Agrofert. Průša stojí v čele většího z nich, zatímco Bílek oficiálně vede ten s menším podílem akcií Agrofertu. Knotek spolu s Babišovou manželkou Monikou pak figurují v radě protektorů obou fondů. Sám Babiš u nich vystupuje jako zakladatel a také jako obmyšlený, tedy ten, ke komu mohou plynout zisky a ke komu se také může celý vložený majetek po odchodu z politiky vrátit.

U všech přitom záznamy v rejstříku uvádějí jako důvod přímý vliv nebo kontrolu nad vedením svěřenských fondů. „Důvodem jejich významného vlivu a tím jejich uvedení v registru je, že mají na firmu významný vliv nebo ji ovládají prostřednictvím správců fondu,“ komentuje to děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík.

Doslova britský rejstřík v souvislosti s Greenchem (Solutions) uvádí, že Babiš má podobně jako ostatní ze zmíněné pětice „výkonnou pravomoc, rozhodující vliv nebo přímou kontrolu nad kroky fondu, přičemž představitelé svěřenského fondu pak mají zároveň výkonné pravomoci, rozhodující vliv nebo přímou kontrolu nad samotnou obchodní společností“.

Jako datum, od kterého je registrace všech pěti osob s rozhodujícím vlivem platná, je pak v rejstříku uveden 3. únor 2017. Tedy první den poté, co Babiš své akcie Agrofertu do fondů vložil.

Zodpovědnost za firmu

Například podle investigativního novináře britské veřejnoprávní BBC Simona Coxe jde o jasné konstatování, že daná osoba je za firmu zodpovědná: „Pokud jste veden jako osoba s rozhodujícím vlivem, znamená to, že jste veden jako osoba právně zodpovědná za danou firmu – placení daní či dodržování zákona.“

A podobně se vyjádřil i Nick Mathiason z organizace Finance Uncovered, která sdružuje britské investigativní novináře. Podle něj je Babiš spolu s dalšími uvedenými představiteli fondů z pohledu britské legislativy považován za toho, kdo danou společnost plně ovládá. Zdůraznil zároveň, že údaje o nich do britského systému vložila sama společnost Greenchem (Solutions). „Zveřejnění nepravdivých údajů je přitom trestným činem,“ doplnil Mathiason.

Podle české pobočky nadnárodní nevládní protikorupční organizace Transparency International je i proto Babišův britský rejstříkový záznam důležitý v souvislosti s evropskou, ale i českou legislativou.

„Jde o další důkaz, že premiér je ve střetu zájmů, ačkoliv se ‚jeho‘ část státní správy snaží vytvářet dojem, že tomu tak není,“ řekl k tomu hlavní analytik české Transparency Milan Eibl.

Vládní výjimka pro Babiše

Podle evropské směrnice proti praní špinavých peněz z roku 2018 měly všechny evropské státy letos v lednu spustit veřejný rejstřík skutečných majitelů obchodních společností. Ve většině států včetně Česka nicméně registry zatím nefungují.

Kabinet v této souvislosti minulý týden schválil návrh příslušného zákona, který ale podle opozice i protikorupčních organizací vychází Babišovi v otázce možného střetu zájmů vstříc.

Premiér a šéf hnutí ANO by podle něj byl sice považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých holding Agrofert vložil, ale na rozdíl od britského nebo slovenského výkladu už nikoliv za vlastníka samotného holdingu.

Umožnila to změna, kterou do návrhu vložilo v rámci meziresortního připomínkového řízení ministerstvo financí řízené Alenou Schillerovou nominovanou hnutím ANO. Šéf koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček k tomu na svém twitterovém účtu uvedl, že sociálnědemokratičtí ministři návrh nepodpořili.

„Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenské fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné evropské směrnice,“ konstatoval Hamáček.

Například podle analytika Jiřího Skuhrovce z ekonomického think-tanku EconLab, který se zabývá transparentností veřejných financí a politiky, by se česká legislativa od výkladu ostatních evropských států nijak významně lišit neměla.

„Pokud je někdo podle britského i podle slovenského práva vlastníkem určité firmy a je příjemcem jejích výhod, tak proč by to podle českého práva mělo být jinak, když všechny ty zákony by měly vycházet ze stejné směrnice. Ta principiálně říká, že kdo má v konečném důsledku prospěch z nějaké firmy, ten je jejím konečným vlastníkem nebo příjemcem výhod a má tak na něj být nahlíženo,“ řekl k tomu Skuhrovec.

Babiš se podle svých slov pondělního hlasování vlády o návrhu zákona nezúčastnil. Zprávy o svém možném střetu zájmů přitom dlouhodobě označuje za politickou kampaň. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů každopádně konstatovala, že český premiér ve střetu zájmů je.

Oficiální odpověď na závěry auditu odeslalo ministerstvo pro místní rozvoj koncem května. Obsah českého stanoviska šéfka resortu Klára Dostálová (za ANO) nechtěla komentovat s tím, že auditní řízení je důvěrné. Už dříve nicméně ministryně řekla, že se Česko bude bránit „do posledního dechu“.