Unijní soud zamítl žalobu Agrofertu kvůli Babišově střetu. Koncern si stěžoval na ‚utajené’ dokumenty

Soudní dvůr Evropské unie zamítl další žalobu Agrofertu proti unijním orgánům, konkrétně proti Evropskému parlamentu. Koncern se na tribunál obrátil loni v červnu protože mu europarlament odmítl přístup k dokumentům, na jejichž základě v roce 2020 europoslanci schválili rezoluci o střetu zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO). Minulý týden tribunál odmítl žaloby dvojice dceřinek Agrofertu, které usilovaly o obnovení vyplácení dotací. Lucemburk 9:45 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí ANO Andrej Babiš střet zájmů od počátku odmítal, stejně tak koncern Agrofert, který má vložený ve svěřenských fondech | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Tribunál zaprvé konstatoval zánik právního zájmu společnosti Agrofert na podání žaloby proti rozhodnutí, kterým jí byl odepřen přístup ke zprávě vypracované v této věci Komisí, a zadruhé zamítl žalobu této společnosti proti rozhodnutí o odepření přístupu k dopisu Komise zaslanému českému předsedovi vlády,“ uvedl soud.

Babiš je ve střetu zájmů. Rezoluce Evropského parlamentu je namístě, myslí si lidovec Jurečka Číst článek

Evropský parlament v roce 2020 jasnou většinou odsoudil Babišův střet zájmů. Právně nezávaznou rezolucí vyzval orgány Evropské unie k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Agrofert chtěl nahlédnout do dokumentů, které tehdy europoslance ke schválení rezoluce vedli – konkrétně do dopisu Komise zaslanému českému předsedovi vlády a k závěrečné auditní zprávě k auditu ke střetu zájmů. Evropský parlament to ale zamítl a Agrofert se proto rozhodl loni v březnu podat žalobu.

„První žalobní důvod vycházející z toho, že žalovaný neprokázal naplnění podmínek pro odepření přístupu k požadovaným dokumentům… Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že žalovaný navíc zcela pominul i převažující veřejný zájem na zveřejnění požadovaných dokumentů,“ zdůvodnil tehdy podání žaloby koncern. Jenže neuspěl.

„My máme právo rozhodnout, který dokument bude a nebude utajen a kdo k němu bude mít přístup. Argumentace právníků Agrofertu byla nesmyslná. Navíc Agrofert by podle tohoto principu měl mít přístup ke všem materiálům, které se ho týkaly, což považujeme za nepřístupné,“ okomentoval rozsudek pro iROZHLAS.cz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Audit ke střetu zájmů

V době, kdy Agrofert žádal o přístup vrcholil audit ke střetu zájmů, který v Česku od počátku roku 2019 prováděli kontroloři Evropské komise. Ten se zaměřil na osobu tehdejšího premiéra Andreje Babiše a dotace, které čerpal koncern Agrofert z jeho svěřenských fondů.

Soud Evropské unie zamítl žaloby firem z Agrofertu na pozastavení dotací Číst článek

A právě to bylo důvodem, proč podklady europarlament odmítl dát z ruky. Ačkoliv šetření bylo dokončené a závěrečná zpráva byla vypracovaná mezi Bruselem a Prahou probíhala další výměna informací. „Obě tyto fáze komunikace jsou součástí vyšetřování, na něž se tato výjimka vztahuje,“ uvedl k tomu soud.

Auditoři nakonec své šetření uzavřeli s jasným výsledkem: Andrej Babiš porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů a koncern neměl v době Babišova vládního angažmá na dotace nárok. Loni v dubnu pak Komise sama závěrečnou zprávu zveřejnila.

„V návaznosti na zveřejnění uvedené zprávy již rozhodnutí parlamentu o odepření přístupu

k tomuto dokumentu nevyvolává žádné účinky,“ popsal soud první důvod, proč podle něj žaloba Agrofertu nemá význam.

Advokáti Agrofertu v žalobě také argumentovali veřejným zájmem pro zveřejnění požadovaných dokumentů. I to ale soud odmítl. „Zájem, jehož se žalobkyně dovolává, není obecným, nýbrž soukromým zájmem, takže žalobkyně neprokázala existenci převažujícího veřejného zájmu na zveřejnění dopisu Komise,“ popsal další důvod, proč stížnost smetl ze stolu.

Rezoluce europoslanců z června 2020 není jediná. O rok později evropský parlament přijal další usnesení týkající se tehdejšího předsedy vlády, tehdy už v reakci na konkrétní výsledky auditu. Europoslanci vyzvali české úřady, aby ochránily peníze daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Tuzemsko podle nich mělo rovněž vytvořit spravedlivější a transparentní systém rozdělování unijních dotací.

Minulý týden tribunál Evropské unie zamítl žaloby dvojice firem z holdingu Agrofert na Evropskou komisi kvůli pozastavení dotací z fondů Evropské unie. Dceřinky koncernu Mlékárna Hlinsko a Primagra žádaly o zrušení obsahu dopisu, na jehož základě neměly být jeho firmám vypláceny dotace.