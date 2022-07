‚Žádný ministr nebude chtít bránit Babiše.‘ Česko se nechystá žalovat Brusel kvůli 80milionové pokutě

Auditní mise

Audit ke střetu zájmů v Česku proběhl na začátku roku 2019 na několika úřadech. Poté se rozdělil do dvou větví - jedna řešila investiční dotace do podnikání, které rozděluje především ministerstvo průmyslu, druhá se pak zaměřila na zemědělské dotace. Zatímco výsledky první větve byly známé už od počátku roku 2020, na výsledky té druhé se čekalo až do letošního jara.