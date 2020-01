Střet zájmů Babiše nemůžeme potvrdit, ani vyvrátit, zní ze zemědělského fondu po jednání v Bruselu

Ani po včerejším jednání mezi Evropskou komisí a Českem není jasné, zda je, nebo není premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve střetu zájmů. Na tiskové konferenci to oznámil ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán. Uvedl, že Evropská komise schválila proplacení všech projektů pro Agrofert s výjimkou jednoho. Praha 14:24 29. 1. 2020 (Aktualizováno: 14:50 29. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

„K proplacení tam máme dosud jedinou výjimku, jediný projekt, který je v hodnotě 1,6 milionu korun. Na tomto projektu jsme se neshodli a tento projekt byl proplacen ještě před započetím auditu,“ upřesnil Šebestyán.

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír upozornil, že šetření je po celou dobu v režimu důvěrné. Dále popsal, že jednání nepřineslo stoprocentní shodu, ale spíš vzájemnou debatu a argumentaci. „Nedošlo včera ke sblížení všech stanovisek, ale v každém případě myslím, že to jednání přineslo dobrá vyjasnění pro nás, proč na to tak Evropská komise kouká,“ řekl.

Šír dodal, že v polovině z 52 dosavadních zemědělských auditů polovina skončila bez korekce a smírčích řízení se uskutečnilo 16.

Jedním z bodů bilaterálního jednání byl potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše. „Audit je stále v řešení, to znamená, že nemůžeme potvrdit, ani vyvrátit jakýkoliv jednoznačný závěr komise, že pan premiér je, nebo není ve střetu zájmů. Žádný takovýjednoznačný závěr nemáme,“ pokračoval šéf zemědělského fondu Šebestyán.

Podle Šebestyána se v úterý prakticky nejednalo o projektech po předloňském srpnu, kdy začala platit přísnější evropská směrnice o střetu zájmů. „Ještě nejsme s Evropskou komisí tak daleko, abychom se mohli za nás jako za fond rozhodnout o dalším postupu,“ řekl.

Evropská komise podle českých úřadu akceptovala dosud vyplacené dotace pro Agrofert vyjma jednoho projektu za 1,6 milionu korun. Spor se vedl hlavně o česky zákon o střetu zájmů. Po srpnu 2018 jsou dotace blokované dál.

Babiš opakovaně odmítl, že by byl ve střetu zájmů a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů Babiš vlastnil, postupoval podle zákonů.

Jednání bez Tomana

Klíčového jednání s evropskými auditory se kromě Šebestyána účastnili také zástupci ministerstva zemědělství, diplomaté ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii či lidé z ministerstva financí. Na schůzce v Bruselu naopak chyběl šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD), den předtím se přitom byl na zasedání evropské Rady pro zemědělství a rybolov, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz.

Evropská komise podklady pro vzájemné jednání poslala tuzemským úřadům už koncem loňského roku, a to včetně pozvánky na schůzku. Obsahem byl podle ministerstva seznam otázek, o kterých se bude jednat.

Nejdříve po tomto setkání Evropská komise auditní zprávu dokončí. To ale může trvat měsíce. Brusel bude mít totiž podle mluvčí zemědělského fondu Rezkové po bilaterální schůzce 30 dní na to, aby poslal zápis z jednání. K tomu se budou moci české úřady opět vyjádřit, připomínky mohou uplatnit do 15 dní.

Jiří Śír z ministerstva zemědělství (vlevo) a generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestián během tiskové konference | Foto: Kristýna Guryčová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Až v tento moment začne plynout šestiměsíční lhůta na zaslání finální auditní zprávy. To znamená, že konečné výsledky prověrky by mohly být hotové na podzim. Pokud si ale Brusel vyžádá další podklady, lhůta začne běžet nanovo. Poté bude moci Česko ještě navíc požádat o smírčí řízení, případně se bránit u Evropského soudního dvora.

Odblokované dotace

Zemědělský fond zároveň proplatil firmám z holdingu Agrofert 51 milionů korun, které dosud kvůli auditnímu šetření blokoval. Unijní dotace na nový nakladač a modernizaci farem pro prasata odblokoval poté, co změnil právní názor na tuzemskou legislativu.

Jde o peníze pro podnik Kladrubská a velkochov vepřového dobytka Lipra Pork, které firmy z holdingu Agrofert získaly po únoru 2017, tedy potom, co začal platit český zákon o střetu zájmů. Platby se zemědělský fond nyní chystá předložit k takzvané certifikaci, tedy autorizaci Evropskou komisí. Poslat by je měl do Bruselu do konce týdne.

Zemědělský fond dotace pro Agrofert kvůli šetření evropských auditorů už dříve pozastavil. Stopka se týkala unijní podpory, kterou získal po únoru 2017, kdy začal platit český zákon o střetu zájmů. Loni v listopadu ale fond oznámil, že na tuzemskou legislativu změnil právní názor. A dotace pro holding – alespoň tedy do srpna 2018, kdy začalo platit přísnější evropské nařízení – odblokoval.