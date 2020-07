Že je Babiš osobou obmyšlenou, víme dlouho. Svěřenské fondy ale neovlivňuje, tvrdí Vondráček

Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle statutů svěřenských fondů, do kterých v roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil holding Agrofert, jediný obmyšlený a po odchodu z politiky se mu Agrofert opět vrátí. Podle místopředsedy jeho hnutí Radka Vondráčka to není překvapivé. Řekl to v pořadu Českého rozhlasu Interview Plus. Interview Plus Praha 10:22 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

„Že je Andrej Babiš jediným zakladatelem svěřenských fondů, to víme. Že je osobou obmyšlenou, to víme a vyplývá to z veřejně přístupných majetkových přiznání,“ reaguje předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Server iROZHLAS upozornil, že premiér je jediný, komu komu plyne ze spravovaného majetku zisk. V případě, že skončí v politice, chemicko-potravinářský koncern se podle statutů „bez zbytečného prodlení“ vrátí do jeho výlučného vlastnictví.

Vondráček ale odmítá, že by Babiš na svěřenské fondy uplatňoval vliv – od toho tam prý jsou správci fondů. „Neuplatňuje přímý vliv a právě takto je v českém právu konstruován svěřenský fond, podobně jako blind trusty v jiných zemích,“ zdůrazňuje místopředseda ANO.

„Vždycky je možné, že se bude vedení měnit. Ale v tuto chvíli by bylo naprosto nesmyslné měnit kapitána vítězného týmu. To neudělá žádný trenér.“ Radek Vondráček

„Já už opravdu nevím. Jediná možnost by pak byla Agrofert zcizit, prodat, a s tím zase nesouhlasím. Člověk, který chce vstoupit do politiky, by neměl být postaven před dilema, aby se nejdříve musel zbavit veškerého majetku,“ dodává Vondráček v Interview Plus.

Vondráček také zdůrazňuje, že hnutí ANO snese i velmi kritické hlasy. „Nikdo nám to nevěří, ale jsme velmi demokratický klub, kde si každý může říct, co chce,“ říká.

Europoslanci nemají co kritizovat

Evropský parlament už v polovině června schválil rezoluci, podle které český premiér zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert.

„Parlament škodí hlavně sám sobě, když přijímá takováto politická prohlášení. Komentuje, zasahuje a vytváří politický nátlak na šetření orgánů činných v trestním řízení,“ kritizuje Vondráček.

Podle svých slov nezpochybňuje kontrolní roli Evropského parlamentu, poukazuje ale na některé formulace v rezoluci. „Že je Evropský parlament znepokojen vlastnictvím českých médií několika osobami, to s kontrolou nemá nic společného,“ míní poslanec.

Volby rozhodnou jiná témata

Oznámený odchod někdejšího šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska z kandidátky pro příští sněmovní volby vyvolává otázky, jak se zformuje parlamentní opozice do příštích voleb a jestli to může vládní ANO posílit, nebo oslabit.

„Když se dva jednonozí spojí, ještě to neznamená, že mohou běhat,“ glosuje Vondráček možné spojování opozičních stran.

„Krize ukázala, že jednotný trh přináší obrovské výhody. Ale když dojde na lámání chleba a uzavřou se hranice, tak je třeba, aby si stát uměl poradit a mohl sáhnout do vlastních zdrojů.“ Radek Vondráček

Kalouskův odchod prý nic zásadního nezmění, naopak jde spíš o to, jestli někdo nový do opozičních řad přijde. Vondráček připouští, že politický program je důležitý, ale politika je podle něj hlavně o osobnostech, které voličům dokážou své myšlenky sdělit tak, aby jim uvěřili.

Příští volby budou rozhodovat jiná témata než v minulosti. „Už nejsme protestní hnutí, ale druhé volební období jsme součástí vlády. Ukážeme, co se nám povedlo, a jsou před námi nové výzvy,“ podotýká místopředseda ANO.

„V době relativního blahobytu jsme si málo uvědomili, jak důležitá je potravinová soběstačnost, energetika nebo integrovaný záchranný systém. Zkrátka témata bezpečnosti a do jisté míry soběstačnosti,“ uzavírá Vondráček.