Syn má schizofrenii, novináři ho zneužili, brání se Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) při středeční tiskové konferenci novinářům potvrdil, že jeho syn Andrej Babiš mladší byl v minulosti na Ukrajině a Krymu. Pobyt byl podle předsedy vlády legální a nejednalo se o únos. Babiš prý má dost dokumentace, která jeho tvrzení podpoří. Jeho syn podle jeho slov trpí schizofrenií. Publikované zprávy o něm několikrát označil za lživé. Praha 16:55 14. listopadu 2018

„Návštěva těch dvou novinářů, kteří navštívili bez avíza moji bývalou manželku a syna, proběhla 16. října, tak je otázka, proč to někdo organizuje, když jsem v zahraničí, když se blíží 17. listopad, když se připravují demonstrace,“ řekl ve středu premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci novinářům.

Babiš vyloučil, že by jeho syn byl obětí únosu. Zároveň potvrdil, že se Andrej Babiš mladší nacházel na Ukrajině a na Krymu. „Proč někdo jasně neřekne, že policie prověřovala únos Babišova syna a závěry se nepotvrdily? Mého syna nikdo neunesl, byl na Ukrajině a byl i na Krymu. Myslím, že máme dostatek fotodokumentace, které sprosté a odporné lži vyvrátí,“ řekl Babiš.

Počátky nemoci

Nemoc u syna údajně propukla před třemi lety. „17. července 2015 mi volala policie, že našli mého syna na dálnici D1, kde vyprávěl hrozné věci. Převezli ho do léčebny v Havlíčkově Brodě. Následně jsem poprosil o převoz do Národního ústavu duševního zdraví, kde jsem se seznámil s doktorkou Protopopovou, takže všechny sprosté konstrukce, které někdo vymýšlí, jsou lež,“ pokračoval Babiš.

Premiér dále naznačil, že došlo k úniku informací. „Pokud mého syna novináři vypátrali, je otázka, odkud měli adresu? Kde ji získali? Nevím, zda si vůbec uvědomujete, že kauza Čapí hnízdo je živý spis a že nikomu nevadí, že z něho unikají informace. Novináři obvolali všechny redakce, že přijde pád vlády. Všichni se podílí na tom hyenismu. Pokud někdo přijde neohlášen do bytu a zneužije člověka, který má schizofrenii, nastudujte si, co to je, tak proto k tomu nemám slov,“ dodal Babiš. Jeho dcera má pak prý bipolární poruchu.

„Je smutné, že naše média převzala tuto lež. Je to skutečně sprostá lež,“ řekl Babiš a dodal: „Kamera v brýlích? Kolik to stálo peněz? Kdo je vybavil? Rozvědka? Bývalí zaměstnanci rozvědky?“

Novináři podle Babiše zneužili zdravotního stavu jeho syna, ten prý nevěděl, že ho natáčí. „Je to vylhaná sprostá lež. Je to bohužel nemocný člověk a ty novináři ho zneužili tak, že on samozřejmě nevěděl, že ho někdo natáčí a on jim dal ještě mail. A zveřejnili ty maily, zneužili ho. Že dnes mají problémy i jiné moje děti, tak to jsem v životě nezažil. Nikdy jsem nezažil takový hyenismus, jaký tato dvojice investigativních novinářů připravila svůj životní deal, že mě odstraní. Je to pokračování toho, abych byl odstraněn z české politické scény,“ dodal Babiš

Seznam Zprávy přitom uvedly, že Babiš mladší o natáčení věděl a stejně tak o tom, že se jednalo o novináře a z materiálu vznikne reportáž.

Události poslední dní označil za veřejný lynč. Odsoudil také zpochybnění zdravotního stavu svých dětí. „To, že tito sprosťáci zpochybňují zdravotní stav mých dětí, větší sprosťáctví jsem nezažil. Pokud sněmovna chce řešit zdraví mých dětí, tak si snad všichni uvědomí, kde to žijeme. Kde na základě lži se spustí veřejný lynč. Dokonce jsem byl kritizován, že jsem se vyjádřil až za 18 hodin. Neměl jsem čas dívat se na ten odporný pořad. To není Sarajevo, to je puč Palermo,“ řekl Babiš.

Podle Babiše šlo novinářům o to, aby 17. listopadu nešel na Národní třídu. Novinářům na další otázky odpovědět odmítl Při odchodu ještě dodal, že Petr Protopopov dá určitě někdy interview a že on sám o údajném únosu svého syna promluví v neděli „v jedné televizi“.