Babiš reaguje na Kluse a další umělce: Nechápu, co mi vyčítají. Jako ministr jsem navyšoval peníze na kulturu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš poprvé reagoval na bojkot umělců, který odstartoval zpěvák Tomáš Klus. Ten minulý týden oznámil, že už nebude vystupovat na festivalech a koncertech, které sponzoruje koncern Agrofert. Ke Klusovi se následně přidali například Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Bussiness či herec a zpěvák Jiří Macháček. Praha 16:58 31. července 2018

Tomáš Klus minulý týden na svém facebooku uvedl, že s Andrejem Babišem končí. Nebude vystupovat na žádných festivalech a koncertech, které sponzoruje Agrofert, ani v médiích, která patří do svěřenského fondu, jenž premiér založil, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Ke Klusově prohlášení se následně připojili i herec a zpěvák Jiří Macháček z kapely MiG 21, zpěvák Matěj Ruppert z Monkey Bussines nebo herečka a moderátorka Iva Pazderková.

‚Měli by nám dát šanci‘

Na bojkot umělců Babiš reagoval v rozhovoru na serveru iDnes.cz patřícího pod vydavatelství MAFRA, který je součástí zmiňovaného svěřenského fondu. Předseda vlády v něm prohlásil, že Kluse osobně nezná, ale o jeho negativním postoji k němu ví.

„Snažil jsem se s ním v minulosti setkat, to odmítl. Jestli ho ta myšlenka napadla kvůli Colours of Ostrava? Nevím. Moje bývalá firma sponzoruje ten festival dlouho. Mě to mrzí, protože mě nezná. Vím, že měl spor s Richardem Krajčem kvůli tomu, že jsme podporovali Kryštof kempy. Beru to na vědomí,“ citoval iDnes.cz premiéra.

Šéf hnutí ANO také dodal, že se s bojkotujícími umělci rád setká, pokud budou mít zájem.

„Měli by nám dát šanci. Já jsem v minulosti podporoval kulturu, plno zpěváků, jako ministr financí jsem navyšoval peníze do filmu, takže nechápu, co mi je vyčítáno,“ zmínil Babiš.