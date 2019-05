Nechal se vtáhnout do propagandistické akce, řekl Dolejš k výpravě kolegy Ondráčka do Doněcku

Cesta komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty není podle premiéra Andreje Babiše (ANO) v souladu se zahraniční politikou české vlády. Premiér ve čtvrtek na dotaz novinářů uvedl, že neví, kdo Ondráčka pozval a o jakou akci šlo. Problém by podle Babiše měl řešit Parlament vzhledem k tomu, že Ondráček je poslanec. Česká diplomacie se od cesty distancovala. Praha 12:20 16. 5. 2019 (Aktualizováno: 13:34 16. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle záběrů zveřejněných na stránkách takzvané Doněcké lidové republiky byl Ondráček oficiálně přijat představiteli této mezinárodně neuznávané země. Ondráček přijel v limuzíně s českou vlaječkou, vystoupil na červený koberec, načež mu zahráli českou hymnu. Následně ho přivítala hlava neuznané republiky Denis Pušilin a následovala oficiální večeře společně s představiteli z Ruska či jiných mezinárodně neuznaných entit, jako je Jižní Osetie nebo Abcházie.

Ondráček nepotvrdil, kdy k cestě došlo, podle serveru Doněcké lidové republiky ale mělo jít o oslavy pětiletého výročí existence Doněcké lidové republiky v sobotu 11. května.

Poslanec KSČM ve středu vysvětloval cestu v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Podle něj šlo o soukromou cestu, kterou nemusí vysvětlovat. „Soukromá cesta je tak, že si vezmu peníze, vezmu si baťoh na záda a jedu, kam chci. Mám svobodu cestování, tak si prostě sbalím a kam dojet mohu, tam jedu. Dojel jsem do Doněcké republiky,“ řekl Ondráček.

Podle něj do Doněcku přivezl humanitární pomoc dětským sirotkům. Cestu si platil sám, dodal Ondráček.

Ostuda pro Česko

Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu uvedl, že Ondráček dělá ostudu České republice a ve čtvrtek zopakoval, že se česká diplomacie od cesty distancovala. „Budu rád, když i pan Ondráček vysvětlí, co bylo cílem této cesty, protože tam nejel reprezentovat ani sněmovnu, ani Českou republiku, ale mělo to znaky oficiální návštěvy,“ uvedl.

„Rozhodně to je na Poslanecké sněmovně, aby si tuto záležitost vyřešila. Ministerstvo zahraničních věcí nemá kompetenci a nemluví do parlamentní diplomacie. Můžeme pouze vyjádřit oficiální postavení a postoje vlády, která má odpovídat za zahraniční politiku naší země,“ řekl šéf diplomacie novinářům. Ve čtvrtek se cestou bude zabývat zahraniční výbor sněmovny.

Kromě toho Černínský palác upozornil, že ukrajinské předpisy zakazují vstup na území ovládaná separatisty bez speciálního povolení.

Cestou se zabýval i sněmovní zahraniční výbor. Prohlásil, že Vondráčkova cesta je problém. Zdůraznil, že se nejednalo o oficiální návštěvu a Česko podporuje územní celistvost Ukrajiny.

‚Toto není náhoda‘

Poslancovu cestu kritizovaly i sněmovní opoziční strany. „Poklonkovat vojenské přehlídce Moskvě, tvrdit o Doněcku, že se tam lidé mají skvěle a chtějí k Rusku, to by panu Ondráčkovi šlo,“ uvedl na twitteru místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podle místopředsedy zahraničního výboru Jana Lipavského (Piráti) se ale poslanec Ondráček na Donbasu neocitl náhodou ani omylem. „Komunističtí poslanci cestují na Krym a na Donbas pravidelně a účastní se tam propagandistických akcí. Toto není náhoda, ale vědomě připravovaná záležitost,“ řekl pro Český rozhlas Plus.

„Samotný akt, že tam cestujete a jedete se setkat s místním mafiánem, který to tam celé šéfuje, je skandální. To, jestli vám k tomu zahrají (hymnu), je opravdu detail. Komunističtí poslanci tam jezdí legitimizovat mafiánský režim," dodal Lipavský.

Filip: nic nenamítám

Šéf komunistů Vojtěch Filip ve čtvrtek Novinkám.cz řekl, že proti cestě nic nenamítá a že o ní nebyl předem informován. „Jsem zastánce demokracie a odpůrce mediokracie, tedy manipulace veřejnosti pomocí nepřesných nebo neúplných informací, a těch je v digitální době informační společnosti, žel, většina,“ řekl zpravodajskému serveru.

Ondráček v rozhovoru uvedl, že o jeho cestě někteří komunističtí poslanci věděli. „Pokud o tom někdo v klubu věděl, samozřejmě takoví lidé jsou, kteří o tom věděli, nejsme strana, kde by mi musel někdo udělovat písemné povolení, co smím nebo nesmím,“ řekl.

Komunistický poslanec Jiří Dolejš ale v oficiálním přijetí vidí problém. „Soukromé cestování by nemělo být pod kuratelou. Dokážu si představit, že kolega s ruksakem pobíhá někde po Kamčatce nebo v Patagonii. Jediný problém je, že ta oficiózní forma přijetí překračuje to, co by si člověk představoval pod soukromou cestou,“ řekl Dolejš ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Považuji za nešťastné, že se nechal vtáhnout do této propagandistické akce,“ dodal s tím, že nechce předjímat stanovisko zahraničního výboru.

Ondráček také uvedl, že setkání se účastnili zástupci jiných států. Mezi nimi byl také nezařazený slovenský poslanec Peter Marček, který už v minulosti cestoval na Ruskem okupovaný Krym s tvrzením, že anektovaný poloostrov „historicky patřil, patří a bude patřit Rusku“.