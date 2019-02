Vondra: Babiš je jájínek, česká diplomacie se na přípravě jeho schůzky s Trumpem podílí

Exhejtman Michal Hašek: Nečekám, že by prezident Zeman na sjezdu ČSSD mával holí

Je to už deset let, co byla ČSSD na vrcholu své popularity, od té doby jenom ztrácí. Svoji vinu na tom nesou nekonečné vnitřní spory mezi různými tábory. Proč sociální demokracie schopná se sjednotit?