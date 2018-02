'Třetí pokus by byl zbytečný, to raději předčasné volby'. Babiš si chce promluvit s prezidentem

Kdyby se ani napodruhé nepodařilo získat důvěru, bylo by lepší vyhlásit předčasné volby. Alespoň si to myslí předseda hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš, který je pověřený sestavováním nové vlády. Chystá se také za prezidentem Milošem Zemanem, aby se ujistil, jak si představuje požadovaných 101 hlasů. Řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 15:35 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V rozhovoru pro deník Právo jste připustil možnost předčasných voleb, pokud by Vaše druhá vláda nezískala důvěru Sněmovny. Dosud jste takovou možnost odmítal. Proč jste změnil názor?

My samozřejmě nechceme předčasné volby. Jsem přesvědčen, že se umíme domluvit, máme vůli se domluvit, chceme se domluvit, ale nenecháme se vydírat. Chceme hrát s kartami, co nám rozdali voliči. Jsme připraveni ke kompromisům. Skutečně potřebujeme, abychom jednali s vůlí jednat. Strany se vymlouvají, něco jiného říkají za stolem a něco jiného do médií. My můžeme být k předčasným volbám jen dotlačeni neochotou a neústupností ostatních stran. Takže já si nepřeju a ani lidi nechtějí, aby se tady půl roku vyjednávalo, když skutečně není v tom nějaký dobrý úmysl.

Skutečně si myslím, že když se druhý pokus nepovede, a na ten máme delší čas, tak potom jedno z řešení jsou předčasné volby, ale nejsem to já, který si to přeje. My chceme pracovat a já nemůžu trávit celý čas vyjednáváním nebo komentováním médiím, kdy jednáme, co jednáme, co jsme vyjednali a kdy zase budeme jednat.

Kdyby předčasné volby nakonec byly, měly by být na podzim spolu s komunálními a senátními?

Znovu opakuji, že my si to nepřejeme, ale logicky aby stát ušetřil. Kdyby to nastalo, tak podzimní termín voleb byl víckrát kritizován, i já jsem ho kritizoval, že nejlepší je ten červnový, kvůli tomu, aby vláda měla hned rozpočet, protože rozpočet 2018 není rozpočtem této menšinové vlády. Z logiky věci když už jsou volby na podzim, je to možnost. Ale znovu opakuji, není to naše přání.

Ústava dává hlavě státu dva pokusy vybírat premiéra. Pokud ani podruhé vláda nezíská důvěru poslanců, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, tedy v tomto případě Radka Vondráčka z hnutí ANO. Je tu tedy varianta, že byste dostal i třetí šanci vy?

Cokoliv uděláme, budeme kritizováni. Pokud by to podruhé nevyšlo, tak by byl velký křik, že třetí pokus už nemáme dostat, protože jsme dvakrát selhali. Už je to asi tak nastaveno, že ať uděláme cokoliv, budeme kritizováni. Proběhl sněm ODS, proběhne sjezd ČSSD, která bude mít nové vedení. Zatím vidíme vůli s námi vyjednávat o programu a programových kompromisech jedině ze strany KSČM a SPD. To samozřejmě není vůbec dobrá varianta pro nás. Taky se to některým členům z hnutí nelíbí a já jim rozumím. Poté je otázka, jestli všechny ostatní takzvané demokratické strany trvají na tom, abych tam já nebyl. ODS tvrdí, že si to nepřejí voliči. Tak jak z toho ven. Poté asi jediná varianta jsou předčasné volby, ale znovu opakuji, že my je nechceme.

Některé sněmovní strany říkají, že situaci by odblokovalo, kdybyste ve druhém pokusu nesestavoval vládu vy, ale někdo jiný z ANO. Uvažujete případně o takové možnosti?

Neuvažuji. Několikrát jsem říkal, že to stíhání je politická objednávka. Je to politické stíhání. Myslím, že celá veřejnost by si měla možnost přečíst i dopisy OLAFu i celý spis. Není tam jediný důkaz o nějaké vině. Je to absolutně vyloučeno. Už to, že to udělala policie před volbami, i když věděla, že po volbách bude muset žádat znova po volbách, je politická záležitost. Cílem těchto lidí je odstranit mě z vedení hnutí i z politiky a o to jim jde.

Máte zprávu od prezidenta Miloše Zemana, jestli bude trvat na té záruce minimálně 101 hlasů poslanců pro podporu nové vlády?

Čekám, že pan prezident, až si odpočine, mě pozve a znovu upřesní, jak si to představuje ohledně sestavování vlády a na základě toho budu konat.