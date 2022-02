Ukrajince potřebujeme, ale nemyslím si, že přijde zásadní migrační vlna, komentuje eskalaci Babiš

Premiér Petr Fiala v reakci na vstup vojsk Ruské federace na ukrajinské území prohlásil, že Česká republika stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš premiérovo prohlášení podpořil. Co může Česká republika na pomoc Ukrajině udělat a jak by se měla angažovat Evropská unie? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl bývalý premiér Andrej Babiš. Praha 20:50 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Samozřejmě nemůžeme začít jiným tématem než situací na Ukrajině. Vy jste už ráno na sociálních sítích jasně a výslovně podpořil stanovisko premiéra Petra Fialy. Jste spolu v této věci v kontaktu? Konzultujete spolu český postoj?

Ne. Nebyli jsme v kontaktu, ale myslím, že tady je to jasná pozice i opozice, která samozřejmě podporuje stanovisko koalice.

Co by v tuto chvíli podle vás měla vláda udělat v souvislosti s tím, co se na Ukrajině děje?

Akční by měla být hlavně Evropská rada. Pamatuji si na konflikt v Bělorusku, kdy jsem osobně volal Angele Merkelové, že musíme svolat mimořádnou Evropskou radu. Pokud vím, polský premiér Morawiecki o to teď požádal. Nechápu, proč tedy není nějaká akce.

Já osobně jsem velice překvapen a je mi líto, že diplomatické rozhovory na nejvyšší úrovni nedopadly, protože to skutečně nevypadá dobře. Já byl ještě ve funkci ten poslední prosincový týden, kdy byl telefonický rozhovor s prezidentem Bidenem, bylo tam sedm prezidentů východní či bývalé východní Evropy a už tehdy jsme se o té situaci bavili.

I teď byly rozhovory, Macron, Scholz a Biden spolu stále mluví, ale vypadá to, že diplomatické úsilí nedopadlo. Je to škoda, ale měli by v tom pokračovat, protože je to skutečně velice špatná situace a Evropa musí být akční. Není to ani o české vládě, ale o Evropské radě. Teď měli summit, nevím, jestli to tam řešili nebo neřešili.

Však také ta situace eskaluje teď. Vy byste tedy podpořil přísnější sankce proti Rusku?

Jasně, sankce se připravují. To je vždy nějaký proces, kdy musí souhlasit všichni, jsou tam nějaké seznamy lidí, kteří se podíleli přímo na tom vpadnutí nebo útoku. To se dělá na úrovni ministrů zahraničních věcí a úředníků. Ale teď jde o to, aby to nějakým způsobem neeskalovalo a aby se zabránilo nějakému dalšímu střetu. To by bylo skutečně velice špatné.

Vy říkáte, že to je primárně záležitost Evropy. Na druhé straně, v souvislosti s možnou i další eskalací na Ukrajině se mluví také o tom, že by mohla přijít migrační vlna z Ukrajiny. To by mohla být záležitost i Česka. Byl byste pro to, aby Česko v takovém případě bylo vstřícné a migranty z Ukrajiny přijímalo?

Samozřejmě. Česká republika má velký problém, že nemáme lidi na práci tady. Německo ročně potřebuje 400 tisíc pracovníků a situace je taková, že ti řekněme „kvalitnější“ Ukrajinci odešli do Německa, protože v Německu jsou vyšší mzdy. U nás je díkybohu máme taky, protože jinak nevím, co by stavební firmy dělaly. Všude jsou u nás Ukrajinci a my je potřebujeme, máme nejnižší nezaměstnanost.

Já si ale nemyslím, že vznikne nějaká zásadní vlna. Pokud by ale vznikla, tak je potřeba, aby stát odbyrokratizoval ty různé procesy. Firmy na to už x-krát poukazovaly, že by se celkově měla ta byrokracie nějak zlepšit, ale za naší vlády, hlavně kvůli tomu, že to sociální demokracie nepodporovala, to nenastalo.

V tuto chvíli byste to jako hnutí ANO podpořili, kdyby s tím přišla nová vláda?

Ano, ale já si nemyslím, že tady bude nějaká vlna. Já doufám, že skutečně k válce nedojde, to by měla být priorita evropských lídrů. Samozřejmě pan premiér může volat – já si myslím, že u polského premiéra má předplaceno, když už s ním udělal tak špatnou dohodu ohledně Turówu. Tak ať to řeší přes něj, protože Polsko je v rámci Evropské unie významná krajina a má významné slovo.

