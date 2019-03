Babiš v CIA jednal s ředitelkou. Domlouval i spolupráci na umělé inteligenci na Marylandské univerzitě

Český premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu navštívil centrálu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a jednal s její ředitelkou Ginou Haspelovou. Bez dalších podrobností to oznámil tiskový odbor úřadu české vlády. Předseda vlády se také dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Washington 22:22 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (druhý zprava) navštívil ve Washingtonu Marylandskou univerzitu. Na snímku vpravo je český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Podle diplomatů je Babiš pravděpodobně prvním vysokým představitelem České republiky, který byl do centrály CIA pozván a jednal s jejím vedením.

List The New York Times ve středu napsal, že k pozvání předsedy vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Předsedu české vlády měl do sídla CIA ve virginském Langley podle Lidových novin doprovodit ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. O jeho účasti se zpráva tiskového odboru úřadu vlády nezmiňuje.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Skvělá zpráva pro českou vědu. Při jednání s prestižním federálním úřadem pro vědu jsme po představení naší vize dohodli velice konkrétní spolupráci. Do Česka se velmi brzy vypraví mise ředitelů @National Science Foundation, která připraví prioritní oblasti spolufinancování české vědy americkou stranou. 5 61

Prohloubení spolupráce

Jednání proběhlo rovněž s Marylandskou univerzitou, která už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by kooperace s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence.

„Na základě této návštěvy jsme se domluvili na návštěvě těchto institucí v Čechách, abychom navázali ještě větší spolupráci,“ řekl premiér po setkání s představiteli Marylandské univerzity.

Podle něj by to posílilo spolupráci v této oblasti. S rozvojem umělé inteligence počítá i česká vládní strategie pro inovace.

„Chceme koordinovat s kolegou (místopředsedou Rady pro vědu, výzkum a inovace Karlem) Havlíčkem všechny aktivity v rámci umělé inteligence, které nejsou koncentrované,“ uvedl Babiš.

Podle něj by tak v Praze mohlo vzniknout národní centrum, ve kterém by se na vývoji umělé inteligence pracovalo a které by mohlo být jedním z hlavních podobných středisek v Evropské unii. V současnosti se podle Babiše zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců.

Umělou inteligenci Babiš považuje za jedno z klíčových témat rozvoje země. „Umělá inteligence je o spolupráci robotů s člověkem, nahrazování člověka stroji, to je samozřejmě i budoucnost některých problémů, které máme i v Evropě,“ řekl Babiš. Zmínil se v této souvislosti například o řešení problému s nedostatkem řidičů autobusů.

Babiš se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.