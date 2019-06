Pokud do neděle Zeman nerozhodne o ministrovi kultury, bude Hamáček žádat ústavní žalobu

Předseda ČSSD Jan Hamáček napíše premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby hned v pondělí podal ústavní žalobu na prezidenta, pokud Miloš Zeman do neděle neřekne, kdy jmenuje ministra kultury. Uvedl to místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý. Prezident by podle něj měl co nejdřív oznámit termín, kdy jmenuje do čela resortu Michala Šmardu namísto Antonína Staňka. ČSSD netrvá na tom, aby změna byla ze dne na den, Zeman ale nesmí otálet. Praha 14:59 26. 6. 2019 (Aktualizováno: 15:11 26. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček napíše premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby hned v pondělí podal ústavní žalobu na prezidenta, pokud Miloš Zeman do neděle neřekne, kdy jmenuje ministra kultury (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Pokud by prezident do neděle 30. června nerozhodl, kdy Šmardu jmenuje, a premiér zároveň neměl připravenou kompetenční žalobu, je to podle Veselého mimo ústavní rámec.

ČSSD by v takovém případě musela adekvátně reagovat, uvedl. Zopakoval, že ČSSD by v tom případě svolala nejvyšší orgán mezi sjezdy, předsednictvo by se podle něj sešlo v druhém červencovém týdnu.

Připravujeme podrobnosti.

