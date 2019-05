Babiš chce výdaje na české předsednictví unii snížit na polovinu, nyní jsou vyčíslené na 2,7 miliardy

Výdaje na české předsednictví Evropské unii v druhé polovině roku 2022 jsou podle současného návrhu vyčísleny na 2,7 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) je považuje dál za neúměrně vysoké a chce je snížit zhruba na polovinu. V rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny také jasně neodpověděl na otázku, zda jeho vláda znovu navrhne do Evropské komise současnou komisařku Věru Jourovou. Praha 9:52 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující. Nominovat ji ale bude muset celá česká vláda. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

100 milionů Agrofertu na lepší toasty šlo ze státní kasy. Ministerstvo dotaci nedalo Bruselu k proplacení Číst článek

„Úředníci nám předložili návrh rozpočtu za 3,8 miliardy. Když jsem je s tím vyhnal, kleslo to na ty necelé tři,“ uvedl předseda vlády. Dodal, že jeho představa je 50 milionů eur, tedy necelých 1,3 miliardy korun. Rozpočet na příští rok už počítá s částkou 178 milionů korun. Babiš o financování českého předsednictví nyní jedná se státní tajemnicí pro Evropskou unii Milenou Hrdinkovou.

Premiér se v rozhovoru vyhnul odpovědi, zda je spokojen s dosavadní činností Jourové a zda ji jeho vláda navrhne i na další období. „To není na mně, abych ji hodnotil. Paní Jourová je komisařka Evropské komise. Ona tam není za ANO. My jsme za Česko obsadili to místo a ona pracuje pro Evropskou komisi, nepracuje pro Česko,“ řekl Babiš s tím, že nominace do komise bude jeho strana řešit v rámci koalice s ČSSD.

‚Není to o Jourové‘

Klíčová podle něj není osoba komisaře, ale oblast, kterou bude mít český zástupce na starosti. „To není o paní Jourové. To je o tom portfoliu v komisi. Určitě budeme chtít, abychom v příští komisi měli jiné, důležitější portfolio. Například by to mohl být vnitřní trh,“ řekl Babiš.

Jourová, někdejší ministryně pro místní rozvoj a poslankyně ANO, v současném týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá za oblast spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda.