Babiš věří, že případ Poche vznik vlády neohrozí. ‚Všichni jsme do toho dali strašně moc energie,‘ říká

Nominace Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí dál rozděluje ANO a ČSSD. Sociálnědemokratického europoslance odmítá prezident Zeman i komunisté, kteří mají menšinovou vládu tolerovat. Andrej Babiš ale věří, že to vznik koaličního kabinetu s ČSSD neohrozí. Jak řekl šéf ANO ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, všichni už do projektu investovali příliš mnoho času a energie. Rozhovor Praha 17:30 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Osm měsíců po volbách nemá Česká republika vládu s důvěrou. Jsme k ní po tomto víkendu blíž, nebo dál?

Chápu, že je to problém, že nemáme vládu s důvěrou, nicméně to nemění nic na tom, že vláda pracuje. A pracuje velice intenzivně od 13. prosince minulého roku. A když dostaneme důvěru, a doufám, že ji dostaneme, tak budeme pracovat stejným tempem. Takže všechno funguje, projednáváme zákony, posouváme je do sněmovny, která rozhoduje. Tady se opoziční politici snaží vytvořit atmosféru, že vláda v demisi má jenom svítí a topit. To jsou nesmysly, my fungujeme. Odmítám dezinformace o tom, že na mezinárodním poli je nějaký problém. Vůbec žádný není. Nikoho to nezajímá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Andrej Babiš ve 20 minutách Radiožurnálu mluví o možnostech nové vlády, proč nechce, aby byl Miroslav Poche v nové vládě i o tom, co mu vadí na společnosti ČEZ.35300_per.mp3

Myslíte třeba informace, že Emmanuel Macron sem nepřijede nebo že se nesetkáte s Angelou Merkelovou?

To jsou právě ty dezinformace. Já jsem paní Merkelovou nikdy o oficiální návštěvu nežádal. Taky je lež, kterou zveřejňují ruské weby, že by v rozhovoru se mnou mluvila o panu Okamurovi. Lži v mediálním prostoru jsou kontinuální. Já s těmi politiky mluvím. Mluvím s nimi na evropských radách, s Emmanuelem Macronem budu hovořit 30. června. Byl jsem v Davosu, byl jsem za premiérem Bulharska, který měl předsednictví, měl jsem oficiální návštěvu v Rakousku, na Slovensku, ve Finsku, byl tady lucemburský premiér soukromě, takže já s nimi mluvím a odmítám, že by to na to mělo nějaký vliv.

Na rozdíl od mého předchůdce, který se nedomluvil ani jedním jazykem, s nimi mluvím francouzsky, německy, anglicky. Byl jsem v Sasku, kde je saský premiér z CDU, teď mám pozvání od bavorského premiéra.

Otázka ale zněla, jestli jsme po tomto víkendu blíže k vládě s důvěrou.

Po tomto víkendu nebo po jednání s panem prezidentem jsme se domluvili na tom, že jsem panu prezidentovi předložil návrh obsazení vlády, to znamená návrh ministrů na ANO a návrh ministrů za ČSSD a není to oficiální, formální nominace, a pan prezident se setká se všemi nominovanými ministry od pátku 22. června včetně pana Pocheho.

Znamená to, že 11. července chcete tak jako tak předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o důvěru?

Určitě. Je možné, že termín jmenování vlády se posune, že to nebude v červnu, ale až v červenci, to se ještě uvidí, jak vyřešíme problém s panem Pochem, ale chtěl bych zopakovat ten příběh, protože v mediálním prostoru je spoustu dezinformací a musím odmítnout, že jsem zradil a že jsem nedodržel slovo. Není to pravda.

Vy jste sám psal na twitteru, že víte, že se to bude vydávat za podraz.

Ale není to pravda. Tak si připomeňme, jak to bylo – a není to moc dávno. Vyjednávali jsme s ČSSD o programu a o resortech. Dokonce na jednom jednání jsme se dohodli, že by nebylo moudré vyjednávat o jménech. Pan Zimola u toho byl, tak si to klidně můžete ověřit. A pan Hamáček 11. května šel na předsednictvo ČSSD s tím, že vyjednal podmínky koaliční smlouvy a navržené resorty za ČSSD. A až na tom jednání si to vynutili členové vedení. To znamená, že na tom jednání ta parta kolem pana Štěcha, podporovaná panem Chovancem a Zaorálkem, přehlasovali pana Hamáčka, který nechtěl, aby ta jména byla dopředu. Mimochodem v referendu se nehlasovalo o jménech.

Je jedno, jestli jde o kauzu Poche nebo jinou. ČSSD hraje roli užitečného idiota, míní politolog Číst článek

Nicméně ta jména sociálním demokratům byla známa.

Ale až na základě toho, že pan Hamáček byl přehlasován a musel se na předsednictví vrátit se jmény. Z toho je jasné, že my jsme nikdy nevyjednávali o jménech, ale samozřejmě jméno Poche bylo v mediálním prostoru a negativní reakce pana prezidenta a KSČM byly jasné. Není pravda, že bychom se domlouvali, že si nebudeme mluvit do nominací.

Jan Hamáček nominace za hnutí ANO prý nezná doteď.

To nezná.

Tak vám do toho nemohl mluvit.

Samozřejmě, ale pan Hamáček nominuje za ČSSD a podle koaliční smlouvy je jasně napsáno, že to jmenování a odvolání navrhuje prezidentovi premiér, který má návrh předsedy koaliční strany respektovat. A samozřejmě v situaci, kdy KSČM říká, že nezvednou ruce za vládu, kde bude pan Poche, tak je jasné, že taková vláda nemůže vzniknout a stejnou pozici má i pan prezident. Ten problém Poche jsme skutečně řešili opakovaně, proto i pan Hamáček jednal s panem prezidentem. Opakovaně, v Ostravě, v Praze, i pan Filip o tom jednal, ale zkrátka jsme to nevyřešili. A taky není pravda, že to je podraz. Protože jsem o tom pana Hamáčka v pátek po referendu informoval a on věděl, že pan Poche je problém.

Možná ale nevěděl, že s ním stojí a padá vláda, byť ještě nejmenovaná.

To věděl, protože pan prezident se k tomu jasně vyjadřoval, že takovou vládu nechce jmenovat. A to jsem panu Hamáčkovi sdělil v pátek formou SMS, předtím, než to vyšlo v médiích. On to věděl a musel s tím počítat. Chápu, že to je usnesení ČSSD že on se tím musí řídit. Teď se mi povedlo přesvědčit pana prezidenta, aby přijal i pana Pocheho, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Pokud platí, to co píše mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, tak Miloš Zeman požádá pana Pocheho, aby zvážil kandidaturu na post ministra zahraničí a usnadnil tak vznik vlády a její toleranci.

Nevím, co mu řekne.

Vy jste před měsícem na tiskové konferenci říkal, že komunisté nebudou mít na vládu žádný vliv.

Ano. To znamená, že komunisté nebudou navrhovat ministry. A to se i stalo.

Ale můžou je vetovat.

Byla by úplně jiná situace, kdyby pan prezident s tou nominací souhlasil a komunisté nesouhlasili. Ale tím, že vládu jmenuje pan prezident a samozřejmě komunisté za vládu musí zvednout ruce. Vy můžete říkat, kdo za to může. Ale já mohu říkat, proč ODS, když jsme je 24. října oslovili, aby přijali odpovědnost a šli do vlády a nebyli jen v opozici. Tam se to lehce kritizuje, ale ve vládě je to jiné, my jsme nuceni akceptovat jisté podmínky, které se nám nelíbí, protože chceme, aby konečně vláda dostala důvěru. Musíme dělat kompromisy.

Zeman si chce s Pochem promluvit o postu ministra. ‚Rád přijedu,‘ přijal pozvání kandidát za ČSSD Číst článek

Vám osobně také Miroslav Poche vadí? Jako odborník, jako politik?

Neznám ho. Můžu jen odkazovat na mediální výstupy z minulosti, kdy pan Poche měl problém s plněním stranické kasy. Neznám ho, ale jde o to, že rozumím panu Hamáčkovi, že mu to uložilo předsednictvo. Ale pokud jsme v situaci, kdy vláda kvůli nominaci pana Pocheho nevznikne, tak je to zásadní problém.

Počítáte s variantou, že pokud sociální demokraté kandidaturu pana Pocheho nestáhnou, že nevznikne vláda ANO a ČSSD tolerovaná komunisty?

Myslím, že se to nestane. Všichni jsme do toho investovali strašně moc energie a bylo by to problematické a špatně. Všichni jsme do toho investovali čas. Problém pana Pocheho byl hlavně problém pana Hamáčka. Ten o tom jednal s panem prezidentem a jednali jsme o tom společně a on věděl, že to je problém. Ale chápu, že na druhé straně v rámci ČSSD je situace, která pro ně není jednoduchá. A v tuto chvíli se musí řídit usnesením předsednictva.

Jaký máte plán, pokud by pan Hamáček neustoupil?

To je předčasné. Já doufám, že spolu budeme jednat.

Pan Hamáček dnes (v neděli, pozn. red.) říkal v televizi, že doufá, že je to jen nedorozumění.

Ano. Ale máme tady dvě skutečnosti. KSČM říká, že pokud ve vládě bude pan Poche, nedovolí zvolení a toleranci. Takže vláda nedostane důvěru. A druhou věcí je, že pan prezident odmítá takovou vládu jmenovat. Jistě, vy mi na to řeknete, že podle Ústavy to má udělat, ale když to neudělá, kdo ho k tomu donutí? Já do takového střetu nechci jít, a proto doufám, že to vyřešíme. Že i pan Poche v rámci audience u prezidenta a pan Hamáček tuto situaci vyřeší.

Když říkáte, že do takové střetu nechcete jít, myslíte tím, že byste nepodával stížnost k Ústavnímu soudu?

Samozřejmě že ne. To je absurdní. Chápu, že média si libují ve sporech, ale já spory nevyhledávám. Mohl jsem to udělat tehdy, když pan Sobotka požádal o moje odvolání a pan prezident mu vyhověl. Možná kdybych trval na své pozici, tak bych odvolán nebyl, ale byla by krize a to nechceme. Chceme konečně plnit program, chceme to mít za sebou. Čekají nás důležité věci v rámci Evropské unie a chceme mít čas a prostor na to, abychom mohli plnit náš program.

Nedokonalý, naprosto nepřijatelný, kritizuje Babiš návrh budoucího rozpočtu EU pro Česko Číst článek

Nějaká vláda nakonec být musí. Jak nereálná je podle vás možnost vlády hnutí ANO podporovaná SPD a KSČM?

To teď není na stole. Potřebujeme mít jistotu, že pokud vyřešíme tento problém, že před 11. červencem podepíšou všichni poslanci za ANO a ČSSD koaliční smlouvu.

Rozumím tomu ale správně, že tento problém se vyřeší pouze tak, že Miroslav Poche nebude kandidátem ČSSD na post ministra zahraničí.

Zatím to tak vypadá.

Připouštíte ještě variantu, že by s vámi sociální demokraté vyjednali změnu resortů? Že by třeba víc stáli o ministerstvo obrany než o ministerstvo zahraničí, kde už by byl jejich kandidát možný?

Myslím, že ani pan předseda Hamáček, ani my to nechceme. Resorty byly rozděleny. To ostatně bylo i předmětem jejich vnitrostranického referenda, ne jména. Ale sociální demokracie v rámci referenda hlasovala o tom, jestli půjde od vlády s hnutím ANO a jestli souhlasí s tím koaličním programem, co jsme společně vyjednali.

O těch jménech se ale vědělo. Říkal jste, že jste seznámil prezidenta republiky s kandidáty za hnutí ANO, můžete nás s nimi seznámit také?

Nemůžu, protože s nimi nejdřív musím mluvit.

Oni to nevědí?

Ne, ještě ne.

Je mezi kandidáty, třeba na ministra průmyslu, František Koníček?

Sledoval jsem Otázky Václava Moravce, kde panu Koníčkovi věnovali neuvěřitelnou publicitu. Ta kampaň už běží několik dní. Jsme hned obviňováni, že tady chceme Rosatom a ruskou energetiku a tyto nesmysly. Vždycky žasnu, když se dívám na televizi, co se všechno dozvím. Mé jediné vyjádření je, že pan Koníček nebude navržen do vlády. Takže doporučuji všem, aby si smazali ty zaručené informace, co dnes zazněly.

Jedním z klíčových rozhodnutí nové vlády bude stavba nového jaderného bloku. Vy jste původně razil teorii, ať to ČEZ zaplatí ze svého. Je pravda, že připouštíte, že stát by mohl ČEZu poskytnout garance za úvěry?

Moje pozice je stejná. Na rozdíl od těch, co seděli ve vládě a v životě nepodnikali a vůbec tomu nerozumí a blokovali můj návrh, na to mám stále stejný názor. To znamená, že ČEZ má ocenit aktiva, tedy jaderné elektrárny. Pokud se bude dělat soutěž na tři bloky nebo na jeden blok v Dukovanech nebo na Temelín, dva bloky zvlášť – ale já jsem žil v tom, že má být pouze jeden blok, teď na schůzce s panem prezidentem pan Beneš mluví o třech blocích – tak je to triviální. Oceníme aktiva, vložíme to do stoprocentní dcery, ČEZ má velice dobrou finanční bilanci a nemá problém to ufinancovat. Ta dceřiná společnost může dělat soutěž na dodavatele, na platební podmínky i na joint venture.

ČEZ by to měl garantovat a my jako stát to můžeme podpořit, abychom tomu dáli vážnost. To znamená, kdyby se náhodou stalo, ale to absolutně vylučuji, že by ta dceřiná společnost měla ekonomické problémy, tak první na řadě je ČEZ, ale kdyby měl ČEZ problémy, tak pak bude na řadě stát. Myslím, že je to triviální pro podnikatele a lidi, kteří tomu rozumněji, ale ne pro politiky, kteří o tom žvaní a vůbec nevědí, o co jde.

Příští pátek bude valná hromada ČEZu. Chystáte nějaké změny v dozorčí radě?

To je otázka na ministerstvo financí, na pana Landu. Nějaké změny se ale vyloučit nedají.

I v čele dozorčí rady?

To teď neumím říct.

Jaké máte nyní vztahy s Danielem Benešem, který stojí v čele ČEZu?

Vždycky jsem s ním měl pracovní a profesionální vztahy. Nerozumím otázce.

Jestli vám vadí, nebo nevadí.

ČEZ jsme nikdy neměli privatizovat, v minulosti jsem je několikrát kritizoval. Nejdřív si měli udělat svoje domácí úkoly. To znamená postavit jádro doma až potom se vydat na různé cesty do zahraničí, kde si moc velké peníze nevydělali. Měli se soustředit hlavně na to, aby u nás lidé a firmy měli levnou elektřinu, a to neudělali. Dnes může někdo říkat, jaký je byznys plán ČEZu, ať se podívají na rok 2008, kdy Martin Roman říkal, že nebude proud, a začali investovat křížem krážem. Zbavili se důležitých aktiv jako IC energo. V minulosti tam bylo plno chyb a je důležité, aby tam stát měl vliv a nebyl jen dopočtu.

Rozhovor vznikl v neděli odpoledne.