Babiš by v případě demise ministrů za ČSSD odstoupil, řekl Vondráček. Mění názory, prohlásil Štěch

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš by opustil z post předsedy vlády, pokud by z chystané společné vlády odešli ministři za ČSSD. Prohlásil to v nedělním pořadu Partie televize Prima předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO. Do koaliční smlouvy ale taková podmínka podle něj nepatří. Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD namítal, že Babiš mění názory podle toho, jak se mu to hodí.

„To nechte na mně, klidně bych odstoupil, já s tím nemám problém," říkal Babiš podle Vondráčka i při vyjednáváních.

Podmínka rezignace premiéra při odstoupení ministrů jedné strany proto podle šéfa dolní komory do koaliční smlouvy nepatří.

„To je něco dehonestujícího, ponižujícího, něco, co se nemůže dávat na papír," uvedl Vondráček. „To je věc politického a morálního rozhodnutí," dodal.

Štěch uvedl, že v ANO rozhoduje persona, která toto hnutí nastartovala, v hnutí podle něj chybí demokratické procesy rozhodování.

„Velmi účelově mění názory podle toho, jak se to hodí jemu", řekl o Babišovi Štěch, který patří mezi hlasité odpůrce vlády ČSSD s ANO.

Vondráček se proti takovémuto nálepkování ANO ohradil, podle něj to má za cíl oslabit hnutí. „Naše síla je držet pohromadě a držet svého předsedu," uvedl šéf sněmovny.

'Náhradní variantu pro sestavení vlády nemáme'

ANO pak podle svých představitelů nemá žádnou náhradní variantu pro sestavení vlády, pokud by nevyjednala společný kabinet s ČSSD a s podporou KSČM. Zástupci nejsilnějšího parlamentního hnutí to uvedli v nedělních diskusních pořadech.

„Žádnou variantu B nemáme, ale pracujeme na tom, aby byla zajímavá varianta A pro naše členy i členy ČSSD," uvedl předseda sněmovny Vondráček v pořadu Partie televize Prima.

Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v Otázkách Václava Moravce na České televizi odmítla možnost, že by hnutí oslovilo kvůli vládní spolupráci SPD Tomia Okamury, pokud by ČSSD například v plánovaném vnitrostranickém referendu odmítla koaliční spojenectví.

Za „úsměvnou spekulaci" označila informaci, že by v případě krachu jednání mohl prezident Miloš Zeman mohl sestavením vlády nynější ministryni obrany Karlu Šlechtovou z ANO.

„Karla Šlechtová je člověk, který jde za svým. Pokud by měla být tím, kdo by byl pověřen, tak to rozhodně nebude naše politická nominace," uvedla Jermanová.

Dnes v @OtazkyVM o vládním vyjednávání: Jsme půl roku od voleb, vládne nám vláda bez důvěry a veřejnost čeká řešení. Věřím, že pokud bude vůle, tak do 1 až 2 týdnů můžeme jednání uzavřít. Program. prohlášení vlády je prakticky hotové. Koaliční smlouvu ještě budeme s ANO ladit. — Jan Hamáček (@jhamacek) 29. dubna 2018