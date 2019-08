Vysocí úředníci Babišovy vlády nepřiznávají majetek. Zákon o střetu zájmů se na ně prý nevztahuje

Padesát vysoce postavených úředníků vlády Andreje Babiše z hnutí ANO a jeho dvě náměstkyně nepodávají majetková přiznání, zjistil Radiožurnál. Některá ministerstva po upozornění chybu uznala a napravila ji. Ve většině případů ale tvrdí, že se na tyto lidi povinnost ze zákona nevztahuje. Přístup vlády kritizují oslovené protikorupční organizace. Doporučujeme Praha 6:00 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pověřená vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha tvrdí, že se na ni povinnost podávat majetkové přiznání nevztahuje. Prý ho ale přesto v nejbližší době podá | Zdroj: Úřad vlády ČR

Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala „tvrdě bojovat s korupcí“ ve všech oblastech. Jedním z nástrojů veřejné kontroly politiků i úředníků jsou jejich majetková přiznání v internetovém registru, který funguje už dva roky.

Jenže například Tünde Bartha, pověřená vedoucí Úřadu vlády a náměstkyně premiéra, v registru není. Po boku Andreje Babiše přitom na vedoucích pozicích ve státní správě působí už od roku 2015.

Tvrdí, že se na ni povinnost podávat oznámení nevztahuje. „Rozhodla jsem se, že přestože podle zákona nemusím, v nejbližších době určitě majetkové přiznání podám, abych předešla jakýmkoliv spekulacím,“ uvedla pro Radiožurnál.

V obdobné situaci je i náměstkyně a tajemnice pro evropské záležitosti z Úřadu vlády Milena Hrdinková. Někteří podřízení zmíněných žen přitom majetek přiznávají.

Rozdílná pravidla

V registru chybělo dalších 50 ředitelů odborů ministerstev a Úřadu vlády, často zaměřených na ekonomiku, rozpočet, dotace nebo kontrolu.

Ředitelé mají velké pravomoci a zastupují například i náměstky. Pouze u resortů dopravy, obrany a kultury byli v databázi všichni. Radiožurnál to zjistil porovnáním vedoucí struktury resortů s registrem oznámení.

Pochybení uznalo v jednom případě ministerstvo školství, a to u ředitelky odboru sportu.

„Na základě kontroly veřejných funkcionářů v registru zapsaných byla situace nepravena a v současné chvíli je veřejný funkcionář již v registru oznámení zapsán,“ vysvětlila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v registru měla být ředitelka odboru evropských fondů a investičního rozvoje. V ostatních případech ale resorty tvrdí, že se na úředníky povinnost podávat majetková přiznání nevztahuje. Buď kvůli tomu, že jsou pouze pověření řízením, nebo nesplňují jednu z podmínek uvedených v zákoně o střetu zájmů. Tedy, že nenakládají s částkami nad čtvrt milionu korun, nepodílejí se na veřejných zakázkách, případně nerozhodují ve správním řízení.

„To, zda příslušný funkcionář tuto podmínku splňuje, závisí primárně na podobě vnitřních předpisů ministerstev, z čehož nutně plynou jisté odchylky mezi jednotlivými ministerstvy. Pokud jde o vedoucí úředníky státní správy, tak tam smyslem je, aby oznamovací povinnosti podléhali jen ti, kteří rozhodují o dostatečně významných záležitostech obecného zájmu,“ vysvětlil ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci ministerstva spravedlnosti Jiří Kapras.

Kritika

V praxi se tak například stává, že jeden ředitel rozpočtového odboru majetek přiznává, ale jeho protějšek z jiného resortu nemusí.

Přístup vlády k zákonu o střetu zájmů kritizuje předseda protikorupčního sdružení Oživení Marek Zelenka. „Ministerstvo spravedlnosti vlastně popsalo způsob, jakým se mohou veřejní funkcionáři vyhnout povinnosti být v tom registru oznámení. Navíc je dost s podivem, že by zrovna ředitelé rozpočtových nebo investičních odborů nedisponovali takovými kompetencemi, aby do registru byli zahrnuti,“ řekl.

Registr oznámení spravuje ministerstvo spravedlnosti. Podle právníka Lukáše Krause z Rekonstrukce státu by mělo kontrolovat, kdo do databáze patří. Upozorňuje, že pokud se úředníci můžou vyhnout povinnosti tím, že jsou jen pověřeno vedením, je to proti smyslu a účelu zákona.

Podle resortu spravedlnosti odpovídají za zápis vedoucích úředníků jednotlivá ministerstva a není v kompetenci úřadu zkoumat, jestli to dělají řádně. Žádné sankce jim za to ale nehrozí.