Vnitro je pro Babiše mocensky naprosto klíčové, obětoval pro něj i vládu s důvěrou, říká politolog

„Andrej Babiš musí být premiérem a držet vnitro, přes to z jeho pohledu nejede vlak. Za vnitro je navíc ochoten zaplatit vysokou cenu," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz politolog Josef Mlejnek mladší z Univerzity Karlovy. Upozorňuje současně, že nabídka hnutí ANO pro sociální demokraty přesto byla - vzhledem k jejich volebnímu výsledku - poměrně vstřícná. Rozhovor Praha 12:55 6. dubna 2018

Jak hodnotíte výsledek jednání hnutí ANO s ČSSD?

Zdálo se, že jednání směřují k dohodě. Takže ten výsledek je překvapivý. Pro Andreje Babiše a hnutí ANO bylo ministerstvo vnitra zřejmě něco nepřekročitelného, aby se ho vzdali.

Proč Andrej Babiš podle vás trvá na vnitru? Kvůli kauze Čapí hnízdo?

Přesně tak. Lze se domnívat, že chce mít vnitro pod kontrolou, protože chce mít pod kontrolou vyšetřování svého vlastního případu. Může se také obávat, že by vnitro jeho politický konkurent, byť koaliční partner, mohl posléze použít proti němu.

Přetahovaná o vnitro

Tento týden se hrálo jen o vnitro, kdyby Babiš ustoupil, mohl mít vládu s důvěrou.

Nabídka Andreje Babiše - alespoň podle toho, co říkal po krachu jednání na tiskové konferenci - byla z mého pohledu vůči ČSSD poměrně velkorysá, vzhledem k tomu, kolik procent ČSSD získala ve volbách. Nabízel spravedlnost, prvního náměstka na vnitru, ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo zahraničí. Pěti ministerstvy by se ČSSD blížila k počtu resortů, které měla ve vládě Bohuslava Sobotky.

Jednání tedy nakonec krachla kvůli obsazení vnitra. Co to podle vás vypovídá?

Tady je vidět, jak moc si Andrej Babiš vnitra cení. Myslím, že skutečně chtěl mít vládu s důvěrou. Opravdu byl ochoten vyjít straně, která získala sedm procent ve volbách, vstříc. Když to srovnáte s lidovci, kteří měli v minulých volbách podobný výsledek, tak ti v Sobotkově vládě měli jen dva a půl resortu a předseda Bělobrádek neměl ani ministerstvo.

Je vidět, že jsou dvě věci, přes které nejede vlak: Babiš musí být premiérem a musí mít vnitro, které je z mocenského hlediska naprosto klíčové. A za držení vnitra byl Babiš ochoten zaplatit poměrně vysokou cenu.

Pro ČSSD bylo ale přepuštění vnitra symbolické gesto, alespoň tak argumentoval předseda Jan Hamáček.

Vyplývá to z toho, aby nebyli považování za nějaký přílepek. Ve vnitru viděli záruku. Takže je vidět, že obě strany si uvědomují, že vnitro je klíčová záležitost.

Jednání vedení hnutí ANO a ČSSD ohledně možností o sestavení vlády. Na snímku Jan Hamáček, Jiří Zimola, Andrej Babiš | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

I když říkáte, že Andrej Babiš se ke špičkám ČSSD vlastně choval velkoryse, nebylo to ale málo pro členskou základnu, které mají na víkendovém sjezdu prezentovat výsledky jednání a která měla posléze v referendu hlasovat o vládní spolupráci?

Měli alternativní nabídku, což byla spravedlnost, kdy by měli možnost kontrolovat státní zastupitelství. Obojí je ale problematické i z toho důvodu, že ministerstvo vnitra by nemělo vstupovat do vyšetřování kauz, ministr spravedlnosti by neměl být někdo, kdo úkoluje a zasahuje do státních zastupitelství. Z koaličních jednání je vidět, že obě strany moc dobře vědí, že nezávislost policie i státních zástupců v reálu moc nefunguje, a tímto způsobem s tím pracují.

Pokud jde o členskou základnu, tak by ji možná i přesvědčili, že spravedlnost a náměstek na vnitru jsou dostatečné ústupky, když se nepodařilo vyjednat ten požadavek, aby Babiš nebyl coby trestně stíhaný premiérem.

Co tedy nyní znamená krach jednání pro ČSSD? Jan Hamáček už ohlásil, že strana půjde do opozice.

Výsledek jednání je překvapivý i z toho hlediska, že ČSSD není ve skvělé kondici. Výsledek voleb příznivý nebyl. Jim skutečně hrozí, že se v opozici, kde je plno stran, trochu ztratí. Strana je navíc celkem zadlužená. To jsou silné faktory, což tu stranu nutilo, aby se kousla a do vlády s Babišem šla.

Jaké jsou nyní další možnosti? Andrej Babiš už připustil možnost předčasných voleb.

Pro předčasné volby by se musely najít tři pětiny poslanců, aby došlo k rozpuštění sněmovny. Otázka ale je, jestli se najdou. Andrej Babiš je teď trochu zatlačen do kouta. Aby sestavil vládu, musel by se dohodnout s komunisty a s SPD. Sám říká, že s SPD nechce. Babiš je teď v koutě a může být obviňován z toho, že není schopen se dohodnout. A ostatní strany, pokud nekývnou na předčasné volby, ho mohou grilovat.

Jak by se k tomu mohl nyní postavit prezident Miloš Zeman? Andrej Babiš už avizoval, že se s ním chce příští týden setkat.

Druhý pokus zatím nezačal, Andrej Babiš nebyl oficiálně jmenován, Miloš Zeman ho zatím jen neformálně pověřil sestavením vlády. Netroufám si to odhadovat, jak se k tomu prezident nyní postaví. Zdá se ale, že mu s Andrejem Babišem dochází trpělivost. Do hry vstoupil také mezinárodněpolitický faktor - kauzy Novičok a Nikulin. Miloš Zeman se v těchto kauzách postavil na stranu Ruska, komunisté jsou také na straně Kremlu, další předpokládaný partner Okamura taktéž. I v ČSSD je křídlo prokremelské.

Takže pokud teď jednání krachla, Miloš Zeman bude na tahu a bude to chtít řešit v návaznosti na tyto kauzy, tak může zvolit variantu, že pověří sestavením vlády úplně někoho jiného.

Máte na mysli variantu úřednické vlády?

Prezident může říct, že jednání krachla, že Andrej Babiš je neschopný a začne se tvořit něco, jako byla Rusnokova úřednická vláda. Nedokážu si ale představit, jak by pro to sháněl podporu.

Je možná i varianta vlády bez Andreje Babiše?

To je jedna možnost, že by se Andrej Babiš vzdal svých premiérských ambicí. Pak bude ve hře vláda bez Babiše a to je varianta, na kterou by zase kývly i jiné strany jako Piráti, ODS nebo starostové. To by najednou bylo hodně zájemců, až přetlak, řekl bych. Takže tady jde hlavně o Andreje Babiše a jeho trestní stíhání. Proto s ním nikdo nechce jednat.