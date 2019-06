Ministerstvo se pod Brabcem zaměřuje na sucho, chystá ale i změnu zákona o odpadech

„Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Proto budeme pokračovat v podpoře účinných přírodě blízkých vodohospodářských opatření. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině,“ slibuje programové prohlášení vlády v oblasti životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí tak sestavilo Národní koalici pro boj se suchem a pokračovalo v dotačním programu Dešťovka.

Díky tomu, že priority ministerstva jsou pod vedením Richarda Brabce z hnutí ANO už od roku 2014 stejné, tak řada z bodů prohlášení navazuje na rozjeté projekty z minulých let. A další ještě mají podle ministra vzniknout.

„Vyhlásím novou výzvu za 500 milionů korun, která bude sloužit na podporu rozšíření vodovodních sítí v obcích a na podporu výstavby přivaděčů, včetně propojování vodárenských soustav. To je z národních zdrojů, ze Státního fondu životního prostředí,“ popisoval Brabec.

Resort také přišel s návrhem nového zákona o odpadech, o kterém mluvily i předchozí vlády. Nová legislativa přinese třeba zvýšení skládkovacího poplatku nebo třídící slevu pro obce.

„Ze zkušeností ze západních zemí si myslíme, že je to motivací, jak zejména obce motivovat k tomu, aby odpady přestaly ukládat na skládky,“ vysvětloval před časem Jaromír Manhart z odboru odpadů ministerstva.

Návrh zákona si ale vysloužil i značnou kritiku. Například podle Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství nedostatečně zohledňuje evropskou legislativu.

„Česká republika má za dalších 15 let navýšit recyklaci komunálních odpadů o 30 procent. A my v tom zákoně bohužel nevidíme nástroje, které by k tomu měly směřovat,“ uvedl.

Mezi sliby, které se ministerstvu nedaří plnit, patří třeba vznik národního regulátora v oblasti vody, který by hájil zájmy spotřebitelů, nebo zestátnění vodohospodářského majetku.

Úplně hladce nejde také ani snižování emisí skleníkových plynů. Proti regulaci stojí dlouhodobě premiér Andrej Babiš, podle kterého nesmí být snižování emisí na úkor průmyslu.