Práce ministrů ANO pod dohledem premiéra. Babišovi mají během měsíce popsat, co dosud dělali

Ministři nominovaní hnutím ANO mají do konce února předložit popis toho, co už od svého nástupu do funkce stihli. V nedělním online pořadu deníku Blesk to při debatě o možných změnách ve vládě uvedl premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Předsedu vlády by měli šéfové ministerstev informovat i o svých plánech do budoucna z hlediska legislativy či toho, na čem ušetří.

