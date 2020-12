Stát zavřeným firmám poskytne plnou kompenzaci, uvedl Babiš. Na očkování chce vládního zmocněnce

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika. Babiš to řekl po pondělním zasedání tripartity. Zároveň uvedl, že provozy, jimž vláda nařídí kvůli koronavirové epidemii znovu zavřít, dostanou stoprocentní kompenzaci. Vláda také příští týden projedná prodloužení programu Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy.

