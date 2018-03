Nebyla to nabídka pro ODS, ale vydírání ČSSD, říká o Babišových úvahách o partnerství s pravicí Fiala

„Slova Andreje Babiše nebyla nabídkou pro ODS ale nátlakem, vydíráním a pokusem jak ponížit ČSSD,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala v reakci na nedělní prohlášení Andreje Babiše o tom, že zvažuje novou nabídku na sestavení vlády pro ODS. Podle Fialy strana „zůstává v klidu“ a bude čekat „jak si to vyříkají“ ANO a ČSSD. Praha 17:02 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala, poslanec Zbyněk Stanjura a poslankyně Alexandra Udženija. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Podle předsedy ODS Petra Fialy by si měl Babiš přestat dělat z voličů legraci. „Nevím, o čem Andrej Babiš přemýšlí, ale vidím, co opravdu dělá - ve všech důležitých hlasováních se jeho vláda opírá o SPD a KSČM a společně potápí naše návrhy na nižší daně, méně byrokracie atd.,“ reagoval předseda ODS na twitteru.

„My jsme k jednání vždy připraveni, ale slyšeli jsme to přes média tolikrát, že je těžké jeho slovům věřit,“ uvedla na twitteru první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

A.Babiš možná umí dělat titulky, ale zatím nepředvedl, že umí dělat vládu.

Oba představitelé ODS reagovali na slova premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) o tom, že zvažuje opětovné oslovíení ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Chce se o tom ale ještě poradit s kolegy v ANO, řekl v neděli v České televizi.

„Přemýšlím o tom, musím se poradit s kolegy, já nejsem sám, který rozhoduje,“ řekl Babiš o možné nabídce pro ODS. „Měla by to být nabídka o programu a účasti ve vládě,“ uvedl. ANO by mohlo mít ve sněmovně s ODS většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. Policie Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Babiš v neděli zároveň řekl, že pokračují vyjednávání o podpoře pro vládu od SPD a KSČM. „Vyjednáváme a chceme to urychlit,“ podotkl. Připomněl, že také pracují expertní týmy ANO a ČSSD, které probírají 11 tematických okruhů předložených sociálními demokraty.

Pokud se chce Babiš radit s kolegy, zda vyjednávat s ODS a prosazovat pravicovou politiku, může ČSSD jednání o vládě hned ukončit, uvedl na twitteru Hamáček. „Právě kvůli nepředvídatelnosti předsedy ANO chceme záruky, co a jak by měla příští vláda prosazovat. A ne každý den něco jiného,“ doplnil.

Nepatrná nervozita

ANO by podle Babiše mohlo podpořit některé návrhy ostatních sněmovních stran. Teoreticky by mohlo ANO souhlasit se zmírněním protikuřáckého zákona, jehož návrh představil poslanec ODS Marek Benda. Premiér v demisi také uvedl, že je ochoten vyjednávat o zrušení karenční doby, tedy neplacení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci zaměstnance, na kterém se shodují KSČM a ČSSD. Podmínkou je podle Babiše zavedení elektronické neschopenky, která by zabránila zneužívání nemocenské.

Ve vládě Babiš nadále počítá s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO), i když byl členem pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti, který komunistická vláda před rokem 1989 využívala k potlačování protirežimních protestů. Poukázal na to, že plukem musel tehdy projít každý, kdo se chtěl stát policistou.

Babiš neplánuje ani ve své druhé vládě sloučit ministerstva zemědělství a životního prostředí, i když to ANO mělo v programu. „Není to na stole, ta fúze,“ řekl. ANO se podle něj také určitě nechce vzdát ministerstev zdravotnictví ani práce a sociálních věcí.

Prezident Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání o vládě je nepatrně nervózní. Babiš v neděli zopakoval, že dohodu o kabinetu by chtěl mít určitě v červnu, o kterém hovořil Zeman. „Když budu mít jistotu, že to zvládneme, já už nechci další pokus,“ uvedl Babiš na otázku, kdy předstoupí před Sněmovnu se žádostí o důvěru vládě.

ANO v polovině ledna neuspělo ve Sněmovně se žádostí o důvěru pro svou menšinovou jednobarevnou vládu, kabinet podal demisi a Zeman následně Babiše pověřil novým jednáním o vládě. Prezident opakovaně uvedl, že Babiše jmenuje premiérem i podruhé.