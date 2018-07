Babiš: Malé držím palce, aby se obhájila. Pokud se ukáže, že opisovala, měla by asi odstoupit

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá z ANO přijde v pondělí na jednání poslaneckého klubu vysvětlit, jak je to s podezřením, že opsala části dvou svých diplomových prací. Pokud se její plagiátorství prokáže, měla by podle premiéra Andreje Babiše z ANO odstoupit. Rozhovor Sofie 17:53 7. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Taťána Malá s designovaným premiérem Andrejem Babišem | Zdroj: ČTK

Nastupující ministryně spravedlnosti čelí podezření z plagiátorství u své magisterské práce z roku 2011 a také z opisování v diplomové práci na téma „Mikroklimatické podmínky v chovu králíků“, kterou obhajovala v roce 2005 na brněnské Mendelově univerzitě a získala díky ní titul Ing. Malá opisování v obou případech odmítá.

Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu Číst článek

Už víte, kdy se sejdete s ministryní Malou kvůli její diplomové práci, kterou údajně opsala?

V pondělí.

Můžete být podrobnější? Jak bude vaše setkání probíhat?

Setkám se s paní Malou v pondělí. Samozřejmě ji pozveme na klub, aby to vysvětlila, protože určitě naše poslance to bude zajímat. Doufám, že se obhájí a že je to jenom, řekněme, nevím, jak to říct, nechci použít to klasické slovo kampaň (smích), jako Čapí hnízdo. Ale v tom má Česká televize a Český rozhlas velké zkušenosti, takže jí držím palce, aby se obhájila.

Myslíte, že to byla dobrá volba? Že rozumí spravedlnosti?

Ale to není o tom, jestli tomu někdo rozumí. Myslím si, že tomu rozumí, ale pokud potřebujete dobrého ministra, tak musí být pracovitý, musí mít tah na branku, musí mít organizační schopnosti, musí mít hlavně emoční inteligenci, to znamená, musí být normální, můžete s ním jít na pivo, normálně si povídat a musí si samozřejmě vybrat lidi kolem sebe. Řídil jsem takhle firmy a snažím se tak ve státě i v politice působit, i když tam je ten výběr omezenější. Paní Malou jsem poznal v rámci našeho hnutí a myslím si, že má ty předpoklady, a myslím si, že by měla dostat šanci, aby předvedla, že to umí. A pokud to nezvládne, tak pak na té pozici nemůže být.

Srovnání necitované části diplomové práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé s knihou České rodinné právo M. Hrušákové a Z. Králíčkové. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pokud se prokáže, že opisovala, měla by odstoupit?

Ano. Tak pokud to tak je, tak asi ano, ale já sem s ní nemluvil a ona tvrdí, že to tak nebylo. Tak je to tvrzení proti tvrzení.

Vy jste s ní od té doby nemluvil?

Osobně ne.

Babiš nepředpokládá, že by vláda příští týden nezískala důvěru kvůli podezření, že ministryně spravedlnosti Malá měla opisovat ve svých diplomových pracích. Na údajné plagiátorství už dříve upozornil Radiožurnál.

Fotogalerie (9)