Babiš: Pokud má vzniknout menšinová koaliční vláda a vznikne za podpory KSČM, tak se to týká i ČSSD

Česko má velký problém s vodou, je to nejcennější surovina. A budeme muset naučit lidi, aby vodu používali až sedmkrát jako v Izraeli. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš, který je v těchto dnech s dalšími členy vlády na návštěvě Ústeckého kraje. Rozhovor Ústí nad Labem 17:45 14. května 2018

KSČM odmítla v programovém prohlášení tolerovat posílení armádních misí. Co na to říkáte?

Potkám se s panem předsedou (Vojtěchem) Filipem a probereme to.

Máte už naplánovaný konkrétní termín schůzky?

Psali jsme si, ale termín jsme zatím nenašli, protože budu tento týden v zahraničí, ale určitě se o něj budeme snažit co nejdřív.

Co říká ANO na nedělní prohlášení místopředsedy ČSSD Martina Netolického, že sociální demokraté nebudou podepisovat žádnou dohodu s KSČM o toleranci vlády a že je to věcí pouze hnutí ANO?

Ano, to je pravda. Máme podepsat koaliční smlouvu a my bychom s KSČM měli mít nějakou formu spolupráce při vzniku vlády.

Není to důkaz toho, že jde o křehkou koalici, kdy se ČSSD už dopředu vymezuje vůči nějakému spojenectví v podobě podpory ze strany KSČM?

Pan Netolický není v ČSSD sám, je teď velice mediálně aktivní. Pro mě je podstatné, co říká pan Hamáček. Myslím, že každému je jasné, že pokud má vzniknout menšinová koaliční vláda a vznikne za podpory KSČM, tak se to týká i ČSSD.

Vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD před zhruba třemi roky prolomila v Ústeckém kraji limity na dole Bílina. Naopak na lomu ČSA pokračování těžby nedovolila. Tehdy se hovořilo o tom, že v roce 2020 by mohlo dojít k revizi rozhodnutí. Jste připraveni za zhruba dva roky jednat o revizi rozhodnutí o případném pokračování těžby uhlí v mostecké pánvi v lomu ČSA?

Pro nás to není téma. Potřebujeme konečně od ČEZu vědět, jaká bude dlouhodobá energetická koncepce, protože naše polostátní firma ne úplně správně investovala. Místo toho, aby postavila nové kapacity jaderných bloků, tak se vydala na různé avantury do zahraničí, na Balkán nebo do Albánie a zbytečně investovala peníze.

Za minulé vlády jsme se bohužel nedomluvili, jakým způsobem to financovat. Myslím, že ČEZ je v kondici a může to zafinancovat sám. Podle toho, jak jim to vyhovuje, tak se vedení tváří, že buď jsou státní firma, když jim to nevyhovuje, tak poukazují na minoritní akcionáře.

Je zásadní, abychom konečně připravili výstavbu nového bloku v Dukovanech a následně v Temelínu. A z toho samozřejmě vypadne i životnost hnědouhelných elektráren a paroplynu, které ČEZ nainvestoval.

S vodou jako v Izraeli

Velmi často se v Ústeckém kraji mluví o tom, že po útlumu těžby hnědého uhlí by mohl být kraj i dál energetickou základnou České republiky. V té souvislosti se zmiňují přečerpávací vodní elektrárny, které by mohly vzniknout v zatopených lomech. Je to podle vás myšlenka hodná rozpracování?

Takovou informaci nemám. My máme hlavně velký problém s vodou, musíme udělat nějakou strategii naší země z hlediska zadržování vody v krajině. Je to nejcennější surovina, v minulosti jsme to podcenili. Měli jsme tady záplavy a měli jsme urychleně postavit nějaké nádrže. A budeme muset naučit lidi, aby vodu používali jako v Izraeli až sedmkrát. To je dlouhodobý úkol.

Vaše vláda plánuje splavnit Labe, a to jezem v Děčíně. Jak to chcete udělat, aby nedošlo k sankcím od Evropské unie v souvislosti s chráněnými oblastmi, které tam jsou?

O tom se mluví dlouho, jako téměř o všem v naší zemi. Máme teď vůli, mělo se to asi udělat v minulosti. Je to složitá problematika, protože názory některých jsou, že by se Labe vůbec splavnit nemělo. Je to problém hlavně pro naše velké strojírenské firmy, které vyvážejí obrovské celky, které po silnici do zahraničí nedostanou. Je to proces na dlouho, pan ministr (dopravy Dan) Ťok dnes (v pondělí) šokoval názorem, že to může trvat od pěti do deseti let. Je to na dlouhou dobu.

Velmi často tady rezonuje otázka vyloučených lokalit. Jak chcete zabránit tomu, aby se prohlubovaly problémy v takzvaných vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji, potažmo v celé republice?

Pan hejtman (Oldřich Bubeníček z KSČM) zdůrazňoval, že poslanci v Praze netuší, jak to ve vyloučených lokalitách vypadá. Tyto lokality jsem víckrát navštívil, byl jsem ve Varnsdorfu nebo na sídlišti v Janově. Řešení chceme předložit do sněmovny co nejdříve.

Nájem, který stát platí lidem a následně to dává obchodníkům s chudobou, by byl nájem na úrovni trhu, a ne víc. A někdo by to i kontroloval. Aby se nestávalo, že sem tito obchodníci s chudobou vozí lidi až ze Slovenska. Problém je to velký, za ta léta s tím nikdo nic neudělal. Chceme to řešit, abychom zásadním způsobem odradili obchodníky s chudobou, aby do toho investovali. A donutili je, aby nám perspektivně tyto investice prodali.

Zamezilo by se tím následnému stěhování lidí do jiných míst kvůli dávkám?

Určitě, musíme to řešit celorepublikově. Není možné to řešit jako problém v Ústeckém, Moravskoslezském nebo Karlovarském kraji. Zároveň chceme řešit i zneužívání sociálních dávek pro lidi, kteří by možná mohli pracovat. Aspoň podle některých úřadů práce by mohla aspoň jedna třetina nezaměstnaných pracovat. Je tu také zneužívání příspěvku na péči. Některé rodiny na to mají know-how a dostávají za to nehorázné peníze.

Vaše vláda už podle serveru iROZHLAS.cz slíbila investice a opatření v součtu za téměř 110 miliard korun. Kde chcete vzít peníze na plnění těchto slibů?

Server iROZHLAS, to je takový typický antibabišovský server. Nevím, co spočetli. Chceme navýšit důchody, to je plus 34 miliard. Do školství půjde asi 23,5 miliardy.

Příjmy státu jsou z lepšího výběru daní, z kontrolního hlášení, které jsem kdysi i s EET zavedl. A samozřejmě z většího výběru sociálního a zdravotního pojistného. Sestavujeme rozpočet a cíl je dodržet poměr zadlužení vůči HDP, což se nám daří, a máme dnes jedno z nejmenších zadlužení v Evropě.

