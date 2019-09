Premiér Babiš chce stále vládní čtvrť v Letňanech. Místo nemocnice nabízí Praze traumacentrum

Místo výstavby nové nemocnice na severu Prahy, kterou požaduje hlavní město výměnou za pozemky na vládní čtvrť v Letňanech, preferuje premiér Andrej Babiš (ANO) vybudování traumacentra. Novinářům to v úterý řekl při návštěvě lokality na kraji Prahy, kde by podle jeho představ mohl vyrůst vládní komplex. O dalších požadavcích primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se podle premiéra jedná. Hřib se k rozvoji Letňan vyjádří na tiskové konferenci. Praha 16:21 17. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Území, kde by měla být vybudovaná nová čtvrť v Letňanech. | Zdroj: Magistrát hl. města Prahy/Facebook Zdeněk Hřib

Babiš doufá v to, že Hřiba přesvědčí i konference, která se na téma chystá na 1. října. Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu uvedla, že z administrativních budov, které stát využívá, je jich v Praze 16 procent. „Ale podíl na výdajích z nájmu se pohybuje kolem 57 procent a na údržbu připadá 46 procent. Pokud chceme začít šetřit v oblasti umístění zaměstnanců, tak musíme začít tady v Praze,“ uvedla.

Plán vlády na vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné metra C se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice. Podle Hřiba není vhodné budovat úřednické ghetto. Magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat.

„Já s primátorem dál jednám. Jeho představy jsou, že by stát zafinancoval vnější okruh (Prahy), to se děje. On by chtěl i vnitřní okruh za 50 až 60 miliard, my nabídli, že by se to udělalo PPP projektem,“ uvedl Babiš.

Praha také požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept Nemocnice Na Bulovce. „Já jsem to konzultoval s ministrem (zdravotnictví Adamem) Vojtěchem (za ANO). Jeho odborníci se domnívají, že potřebujeme v Praze traumacentrum,“ konstatoval premiér.

Dobrá dostupnost

Administrativní komplex v Letňanech by měl podle Babiše a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových znamenat úsporu za nájemné, provozní náklady a ušetřit i peníze, které by se musely v budoucnu investovat do budov. Umožnil by také koncentrovat na jednom místě více ministerstev a sjednotit umístění resortů, která už dnes sídlí na více adresách.

Letňany považují Babiš a úřad za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 tisíc zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Ve špičce je pravidelně vytíženo jen jedním směrem, po vystavění komplexu by bylo ráno využité i směrem z centra a odpoledne opačným směrem. Babiš se v Letňanech podivoval nad tím, že na místo vede metro „do pole“.

K využití veřejností by po vystavění vládní čtvrti měl připadnout například Nostický palác, který nyní využívá ministerstvo kultury, či dvě budovy ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. K prodeji by byly bývalé bytové domy, například v Legerově a Orebitské ulici či v ulicích Na Příkopě a Na Kozačce.