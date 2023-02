Byl to marketingový volební tým, teď by byli nevytížení, hájí Havlíček konec Babišových věrných

Marek Prchal, Vladimír Vořechovský a Tünde Bartha stáli roky po boku šéfa ANO Andreje Babiše. Teď všichni tři spolupráci s jeho hnutím končí. Druhý muž ANO Karel Havlíček v rozhovoru pro Radiožurnál vysvětluje, že trojice byla pouze součástí volebního týmu, pro který by teď nebylo dostatek práce. Rozhovor Praha 14:44 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, druhý muž hnutí ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z hnutí ANO odchází další část marketingového týmu. Jak to hodnotíte?

Je to celkem logický krok. Nebyl to úplně marketingový tým, byl to marketingový volební tým. To je vždycky třeba doříct. Skončily volby. Je pravda, že teď bylo voleb vícero, komunální spojené se senátními, poté prezidentské. A je jasné, že takto velký tým by dále neměl úplně opodstatnění. Takže jako vždycky po volbách se tým částečně rozpouští.

Část lidí přešla do poslaneckého klubu, část nám bude pomáhat v rámci stínové vlády a část si bere trochu detox a oddych a skončila.

Jména jako Vladimír Vořechovský, Marek Prchal byla s hnutím ANO spojena řadu let. Babiš se po neúspěchu v prezidentských volbách vyjadřoval i směrem ke svému marketingovému týmu poměrně ostře v tom, že některé billboardy nebyly etické. Vylučujete souvislost s těmito chybami?

Lidé, kteří teď odcházejí, nebyli strůjci kampaně. Byli to lidé, kteří byli v rámci podpory. Marek Prchal nevymýšlel kampaň. Byl to člověk, který pracoval se sociálními sítěmi.

Ale pochopitelně, bylo to po dohodě. Rozcházíme se s některými ve velmi dobrém, navíc nikde není psáno, že to je na věčné časy. Zase budou další kampaně. Ale skutečně ti lidé by teď byli nevytíženi, to je politická realita.

Pokud skončí jedny volby, tak se obvykle volební týmy posouvají na pozice za vítězem, třeba na Pražský hrad, a pokud neuspěje, tak se volební týmy redukují. A my jsme část z nich ještě využili. A bylo to víceméně po diskusi, koho bychom využili více, jak by se ti lidé cítili komfortně v nových pozicích a tak dále. S každým z nich jsme to velmi rozumně probrali a myslím, že nikdo neodchází zklamaný.

Vladimír Vořechovský ale spolupracoval s hnutím mnoho let. Spolupracoval třeba i s bývalou pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou z ANO. Mluvil jste s ním? Byla to významná postava hnutí ANO v komunikaci s médii.

Ano, dokonce jsem s ním průběžně v kontaktu. Předáváme si celou řadu věcí. Ale to, že někdo někde pracuje deset let, neznamená, že tam bude pracovat patnáct nebo dvacet let. A faktem je, že on byl tiskovým mluvčím hnutím ANO, ale hnutí ANO tím, že teď nejsou žádné volby, tak nebude aktivní jakožto hnutí, ale aktivní bude poslanecký klub, aktivní bude stínová vláda. A tady ty pozice máme rozdělené.

To znamená, že u Vládi Vořechovského to bylo mimo jiné i o tom, že by nebyl tak zcela vytížen. A navíc i on už byl v posledních dnech a týdnech také trochu unaven. Rozhodně to není o tom, že bychom za něčím dělali definitivní tlustou čáru a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v dalších měsících.