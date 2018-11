Nebudu stát na straně Kalouska a ostatních, vysvětlil Filip, proč se nepostavil proti Babišovi

Změní se po uveřejnění rozhovoru s Andrejem Babišem mladším postoj komunistických poslanců vůči vládě? O čem jednal předseda KSČM na středeční schůzce s premiérem? Předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se ptala přímo v Poslanecké sněmovně v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Marie Bastlová. Praha 23:06 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Proč tak usilovně stojíte na straně Andreje Babiše?

To není o tom, že bychom stáli usilovně na straně Andreje Babiše, ale víte, mně hrozně vadí, že se něco vydává za novou informaci, když to nová informace není. A ta, řekl bych, mediální zkratka, která se tady použila po takzvaném videu paní Slonkové, mi připadá opravdu hodně manipulativní, navíc, když je tam, ona je redaktorkou Neovlivní, tak podle mého soudu to je docela vlivová agentura.

Podívejte se, já to řeknu zjednodušeně. Informace, které jsou považovány za nové, jsou informace, které jsou staré už od té chvíle, kdy Poslanecká sněmovna vydávala Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Všechny ty údaje tam byly, jediné, co je, že policie zatím nevyslechla syna Andreje Babiše. A to si myslím, že je věc, která podle mého soudu je možné udělat ve chvíli, kdy k tomu lékař svolí. Navíc se to musí učinit na základě naší smlouvy se Švýcarskem, protože Andrej Babiš mladší je občanem Švýcarské konfederace a my na základě naší smlouvy mezi České republikou a Švýcarskem budeme prostě žádat švýcarské orgány, aby švýcarského státního občana vyslechly a potom to dodaly do spisu.

Pane předsedo, ještě se dostaneme k té usilovné nebo neusilovné podpoře, ale když jste nakousl to, že tedy v těch reportážích a zprávách, které se objevily v posledních dnech, pro vás nebyly žádné nové informace. Řekněte mi, vy jste věděl, že syn premiéra Andreje Babiše, Andrej Babiš junior, má vážné psychické problémy a žije ve Švýcarsku?

Ano.

A odkud jste to věděl?

Tak zaprvé to nebyla nová informace.

Já se ptám jenom, odkud jste to věděl.

Věděl jsem to už ve chvíli, kdy odcházel ze svého původního zaměstnání pilota a na druhou stranu jsme na byli upozorněni bez dalšího našimi členy, mandátového a imunitního výboru, kteří řekli, že v tom spisu je otázka zdravotního stavu jednoho z těch členů.

Oni vám vyzrazovali informace, které si přečetli v policejním spisu?

Ne, nevyzrazovali, jenom řekli, že tam bude problém, který se bude týkat zdravotního stavu, tedy právní relevance určitého výslechu.

A například to, že psychické problémy nebo zdravotní problémy má i dcera Andreje Babiše, která rovněž figuruje v kauze Čapího hnízda, to jste tedy také věděl?

To jsem nevěděl, to jsem nevěděl.

Takže přece jenom nová informace.

No, já nevím, nakolik tato informace může změnit stav, ve kterém je vyšetřování.

Tak počkejte, tak pokud máme dvě děti, které figurují v kauze Čapí hnízdo, dvě děti Andreje Babiše, v situaci, kdy mají tak závažné zdravotní problémy, že se jeví otázkou, jestli budou schopny výslechu a absolvování trestního řízení, a zároveň se objeví informace, že policie pochybuje o relevantnosti těchto tvrzení, tak to jsou dost závažné informace.

Víte, já jsem svým povoláním právník.

To já dobře vím.

A já relevanci jednotlivých výslechů, případně podání vysvětlení, dovedu posoudit. Pro mě tedy tato informace nijakým způsobem nemění stav, ve kterém jsme byli v době vydávání Andreje Babiše, v době, kdy KSČM řekla, že jednorázově podpoří vznik vlády, aby Česká republika nebyla v politické krizi, protože jsme tady měli dlouhou dobu, v podstatě šest měsíců jsme měli tady vládu bez důvěry a to samozřejmě dávalo, řekl bych, složitější postavení České republice na mezinárodní scéně, než když má vláda důvěru. My jsme například museli jako Poslanecká sněmovna vybavit pana premiéra, když byl bez důvěry, mandátem Poslanecké sněmovny, aby jednal o migrační krizi. To byl ještě únor letošního roku.

Nerelevantní informace

Pane předsedo, a co další závažný fakt, který se v těch reportážích a zprávách objevil, a to je tvrzení Andreje Babiše mladšího o tom, že byl unesen na Krym a odtamtud později se přesunul nebo utekl nebo odcestoval do Švýcarska. To jste také věděl tedy?

Ne, to jsem nevěděl, ale.

Tak ale to je také dost závažné tvrzení.

Já myslím, že to tvrzení zaprvé nemá právní relevanci, protože…

Proč ne?

No, protože pochází z jakéhosi videa, které je natočeno, řekl bych, bez vědomí toho, kdo je natáčen.

Oni věděli, že jsou novináři, matka Andreje Babiše mladšího i on sám.

No, dobře, počkejte, počkejte. Jako víte, mě hyenismus vadí, šíleným způsobem mi vadí hyenismus a tohle byl hyenismus, protože člověka, o kterém samozřejmě policie věděla, kde bydlí, protože je státním občanem Švýcarské federace a jenom čekala na souhlas švýcarských orgánů, kdy ho budou moci vyslechnout, až k tomu lékař přivolí, tak si tam za ním zajedou novináři a vypustí bublinu, že oni ho objevili a policie o něm neví. To je přeci nesmysl.

A v čem spatřujete ten hyenismus, když tam oba přišli, oba reportéři se představili jako reportéři a následně si poté ještě posílali emailovou komunikaci s Andrejem Babišem mladším.

No, v tom, jo, víte, co. Ano, zneužili jeho psychického stavu. Já to považuji za hyenismus.

Vždyť u toho stála jeho matka. Proč nezasáhla, pane předsedo, tedy podle vás?

To se zeptejte jí, to já nemohu vědět.

A já se ptám vás, vy říkáte, že to vnímáte jako hyenismus. Jestli to...

Není to mé právo to vnímat jako hyenismus?

Ale jistě, ale jestli to nerozporuje, řekněme tu jednoznačnost vašeho vnímání té situace?

Co to rozporuje?

Stála u toho jeho matka, oba reportéři se představili jako reportéři.

Já si dovedu představit návodné otázky u psychického, tohle to.

Tak jako advokát je jistě dobře znáte.

Já bych je odmítl, v řízení samotném bych je odmítl a dokonce bych to prohlásil za věc, která by neměla být ani protokolována. A vy tady z toho uděláte kauzu, řekne se, že jsou to nové informace a pro mne to informace nejsou relevantní, protože jsou pořízeny nelegálním způsobem.

A když ostatní politické strany, kvůli těmto informacím, které se objevily, svolávají mimořádnou schůzi, chtějí hlasovat o nedůvěře vládě, ze strany sociální demokracie, vládní strany, zaznívají velmi silné pochybnosti, slova o tom, že chtějí kauzu vysvětlit od Andreje Babiše, tak ti všichni podle vás přehání? Nebo ty informace nevěděli tak dobře jako vy předtím?

Ne, já myslím, že to je klasický útok politických stran, které chtějí získat určitou výhodu, je to jejich právo svolat mimořádnou schůzi, vůbec se jim nedivím, tak ji svolali. Já jsem u toho nechtěl stát, protože nebudu stát na straně Miroslava Kalouska a ostatních. Prostě my máme jiný politický program, my jsme řekli, proč chceme, aby tady byla vláda s důvěrou, uzavřeli jsme dohodu o toleranci té vlády a chceme, aby teď v této situaci v České republice byl přijat státní rozpočet. To považujeme za zásadní.

Nedůvěra

Pane předsedo, už v minulosti jste i sami několikrát zvedali ruku pro nedůvěru vládě v situaci, kdy státní rozpočet schvalován byl a ještě schválen nebyl, takže to asi není tak zásadní překážka.

Počkejte, počkejte, tak mi řekněte kdy. Kdy jsme my ohrozili státní rozpočet České republiky? Kdy KSČM ohrozila státní rozpočet?

To vám hned řeknu. 5. prosince 2007 hlasovali komunisté pro vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka, 22. října 2008 hlasovali komunisté pro vyslovení nedůvěry vlády Mirka Topolánka, v březnu 2009 během předsednictví v Evropské unii.

Vyvolali jsme my to hlasování?

Já jsem neřekla vyvolali, já jsem řekla hlasovali, pane předsedo.

Dovedete si představit, že by Komunistická strana Čech a Moravy hlasovala pro důvěru vlády ODS, která potom nakonec tu důvěru ztratila?

Já jenom, když argumentujete tím rozpočtem.

Ale my jsme neohrozili státní rozpočet, protože i kdyby vláda Mirka Topolánka padla, jakože nepadla, protože měla - přes ty dva přeběhlíky - měla většinu v Poslanecké sněmovně. Prostě nepadla a vládní návrh státního rozpočtu se projednával dál, byl přijat a to, že padla v době předsednictví, to je přeci byla jaksi, promiňte mi, arogance jedné z vládních stran vůči jiné vládní straně, která se potom tu spolupráci nechtěla dál podporovat.

Pane předsedo, když bych se ještě na chvilinku vrátila k tvrzení o únosu na Krym. Premiér Andrej Babiš tvrdí, nebo respektive ve středu prohlásil, že skutečně jeho syn na Krymu byl, nicméně že tam byl odvezen dobrovolně. Umíte si představit, že odveze dobrovolně svého syna na okupované území, kde dochází k výpadkům dodávky elektřiny, kde se může dojít k výpadku dodávky vody a tak dále. Považujete to za standardní?

Já za prvé odmítám to, že Krym je okupované území.

Tak to bychom nechali stranou tohoto rozhovoru.

Počkejte, počkejte. Vy jste řekla okupované území, já s tím musím zásadně nesouhlasit.

Ale to není předmět dnešního rozhovoru, pane předsedo.

Dobře, dobře, ale vy jste řekla slovo, s kterým já zásadně nesouhlasím, není to pravda. Asociace přidružených právníků k Evropské komisi jasně řekla, že občané na Krymu využili svého práva dané ústavou Ukrajinské republiky.

Pane předsedo, pojďme prosím k Andreji Babišovi mladšímu na Krymu.

Ne, vy jste řekla věc, s kterou já zásadně nesouhlasím. Odmítám takové tvrzení vůbec respektovat, protože tohle to je věc, která prošla referendem, to referendum bylo legální podle ústavy Ukrajiny a ti lidé se rozhodli pro to, že z ukrajinského svazku vystoupí.

Odvoz na Krym

Pane předsedo, k mé otázce, považujete za standardní, že Andrej Babiš junior byl odvezen na Krym?

Já nevím, za jakých okolností byl odvezen. Žádal jsem o vysvětlení pana premiéra pan premiér mi ráno řekl, že to zjistí, protože on neví o tom, že by tam byl odvezen nějakým násilím. On se opravdu svěřil do péče lékařů ve své nemoci a souhlasil s tím, že bude odpočívat.

Dobrá, když bych tedy přešla k té vaší, jak jsem řekla v úvodu, usilovné podpoře vůči Andreji Babišovi. Vy jste byli skutečně první politickou silou, která mu v této, řekněme, vládní krizi vyjádřila podporu. Už včera na sociálních sítích jste vydal prohlášení, které bylo podpůrné vůči Andreji Babišovi.

Já jsem na twitteru jasně zveřejnil, že trvám na tom, aby se dál vyšetřovalo a že je třeba respektovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení a také zdravotní stav těch, kteří jsou vyšetřováni. To jsem řekl a to myslím si, že to není nijaká silná podpora, to je jenom otázka toho, že má platit princip právního státu. Za prvé princip presumpce neviny, za druhé nezávislost policejního orgánu. Nezažil jsem v české politické historii, že šest předsedů politických stran si stoupne a začne ovlivňovat to, co má dělat vyšetřovatel, to jsem opravdu ještě nezažil.

Ono tolik předsedů parlamentních stran nebo tolik parlamentních stran v našem parlamentu ještě taky nebylo, tak ono možná je to třeba i tím.

Bylo, v letech 1992 – 1996, kdy tady bylo.

Dobrá, tak dlouho nebylo, abych byla přesná.

Dlouho, ano.

Nicméně, co budete za svojí podporu nebo za to, jak stojíte na straně Andreje Babiše, chtít? Ještě jste se nevyjádřili o tom, jak budete hlasovat příští týden v hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, takže tady máme určitý prostor pro jednání. Na čem to bude záviset?

My o tom rozhodneme v úterý na jednání našeho kolektivního orgánu, výkonného výboru naší strany, a budeme hodnotit situaci velmi střízlivě, s nadhledem, podle mého soudu. Chceme, aby se plnila dohoda o toleranci vlády, to znamená, našich sedm základních podmínek.

Pamatuji si, že v létě, když se vláda sestavovala, když se o tom vyjednávalo, tak padalo i to, že byste mohli požadovat místa v dozorčích a správních radách státních a polostátních orgánů. Nedošlo k tomu, není teď situace, aby se o tom znovu jednalo?

Protože si to strana, protože si to KSČM ve své členské základně nepřála, takže já jsem měl mnohem jednodušší situaci, pro mě to bylo jednoduché, protože jsem vlastně nechtěl nic jiného, než ty programové body.

Tím pádem ani v tuto chvíli to nebudete znovu požadovat.

Ani v tuto chvíli to není předmětem jednání, ani v tuto chvíli to není předmětem jednání.

Pokud by se stalo, protože sociální demokraté ještě jasně neřekli, jak se k celé té situaci postaví, pokud by se stalo to, že sociální demokraté odejdou z vlády Andreje Babiše.

Je to jejich svobodná vůle, oni jsou suverénní politická strana.

Je to jejich svobodná vůle, nepochybně. Pane předsedo, co by to podle vás mělo znamenat? Pád vlády anebo rekonstrukci vlády?

Tak to záleží asi na předsedovi vlády, jestli jí bude rekonstruovat.

Nehovořili jste spolu o tom dnes, vůbec to nebylo předmětem jednání?

To nebylo předmětem jednání, to byl vztah jenom k té naší dohodě o toleranci a k tomu, jakým způsobem si pan premiér představuje, že vysvětlí poslanecké sněmovně ten případ.

Tři rozdíly

Byli byste eventuálně připraveni nebo ochotni, nebo měli byste zájem sociální demokraty ve vládě nahradit?

Ne. My nemůžeme vstoupit do této vlády, porušili bychom naše principiální závazky vůči voličům, protože máme odlišný názor na obranu České republiky. Já jsem to vyjádřil teď na zasedání, myslím si, že je to docela velmi často sdílené video z mého vystoupení na bezpečnostní konferenci na Hradě. Potom také máme jiný názor na zahraniční politiku a na daně. To jsou tři základní rozdíly a my nemůže vstoupit do vlády, v které bychom nemohli plnit náš politický program. My můžeme, a to jsme udělali, přispět tomu, že Česká republika nebude v politické krizi.

Vy jste po jednání s premiérem Andrejem Babišem řekl, že jste se ho ptal, jestli má v úmyslu rezignovat na svoji funkci nebo vyvodit ze situace nějaké politické důsledky. Řekl vám, že ne.

Ano, prohlásil, že nemá v úmyslu rezignovat.

Znamená to, že by třeba také mohlo dojít k obměně vlády ve smyslu částečně úřednické vlády? Že by místa po sociálních demokratech byla nahrazena odborníky, řekněme?

To je věcí premiéra a prezidenta republiky, to není naší věcí.

Nehovořili jste o tom?

Ne, já jsem o tom nehovořil, protože jsem neznal v době, kdy jsem jednal s premiérem, stanovisko sociální demokracie. Když jsem se vrátil do sněmovny s Janem Hamáčkem, řekl, že to budou teprve posuzovat, čili stanovisko Jana Hamáčka a sociální demokracie ještě není známo, doufám, že bude známo v úterý tak, abych ho mohl předložit našemu výkonnému výboru.

Mně jde o to, jestli existuje varianta, kdyby sociální demokraté z vlády odešli, že by kabinet pokračoval bez pádu pouze rekonstrukcí, doplněním?

Pokud neodejde předseda vlády, tak není ústavně povinnost vyslovit, nebo respektive neodchází vláda jako celek, protože náš ústavní systém je založen nějak jinak. Pokud by rekonstruoval vládu, tak samozřejmě by byla otázka, jestli má znovu žádat o důvěru nebo nemá žádat znovu o důvěru. Ale vzhledem k tomu, že by se vyměňovala jenom jedna třetina členů vlády, tak předpokládám, že by takový tlak sice vznikl, ale ta legitimita toho tlaku by nebyla tak silná, aby k tomu muselo dojít.

Měli byste v takové situaci zájem podílet se na politických jednáních ohledně obměny takového kabinetu?

To v každém případě, my jsme parlamentní strana a máme samozřejmě zájem na tom, aby náš parlamentní systém fungoval, to znamená, že se nechceme nechat vyřadit z jakéhokoli politického jednání a jenom otázka našich partnerů nebo těch politických stran, které jsou ve sněmovně, jestli mají zájem o jednání nebo nemají zájem o jednání. Když nemají zájem o jednání, je to jejich problém.

Referendum a obrana

Podporu Andreji Babišovi vedle vás nabídl také předseda SPD Tomio Okamura a jeho hnutí, který vycítil, jak řekl, příležitost prosazovat svůj politický program ve vládě Andreje Babiše, a to na místo sociálních demokratů. Byli byste připraveni třeba i ve spolupráci s hnutím SPD vést politická jednání o budoucí vládě nebo o obměněné vládě?

To je podle mého soudu předčasná otázka, protože neznáme postoj sociální demokracie a my jsme rádi, že jsme mohli jako KSČM prosazovat náš politický program s politickou stranou, se kterou máme největší shodu v politickém programu. My s SPD máme stejné priority jako například referendum, které mimo jiné my prosazujeme už 25 let v tomto parlamentu, SPD tohle první období. Máme samozřejmě i některé další shodné body s SPD, to je otázka bezpečnosti České republiky, a jinak máme program poměrně rozdílný, takže by se mnohem hůře vyjednávala ta pozice vůči nejsilnější politické straně, respektive politickému hnutí ANO 2011.

Já jsem se vás na to ptala i proto, že poslanec Jiří Dolejš dnes v interview na Českém rozhlasu Plus řekl, že varianta spolupráce s SPD nebo varianta politického řešení, na kterém by se právě SPD podílelo, je pro něj velmi problematická.

To je problematické, protože KSČM je radikální levicová strana a spolupráce s pravicovým subjektem je samozřejmě mnohem složitější, než spolupráce s jiným levicovým nebo levostředovým subjektem.

Máte teď v této souvislosti už naplánována nějaká další politická jednání, například s prezidentem Milošem Zemanem?

Ano, mám.

S prezidentem Milošem Zemanem?

Ano, s prezidentem.

A mohl byste třeba říci, co by mělo být předmětem té schůzky nebo co byste chtěl vy osobně od prezidenta slyšet v této situaci?

Já od prezidenta republiky budu chtít slyšet jeho pozici vůči vládě, jak se dívá na tu situaci, zaznamenal jsem jeho vyjádření, že to bylo trochu podivné, řekl bych, organizační schéma nebo to schéma informační. A zaznamenal jsem i to, že je přesvědčen, že vláda svoje úkoly bude dál plnit.