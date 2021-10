Politolog: Levice se z poslední porážky v roce 2017 nepoučila. Babiš dosáhl úspěchu tím, že jí odsál voliče

K volebním urnám přišlo nebývalé množství lidí, ukazují statistiky. „Volební účast se zvedla rovnoměrně zhruba o čtyři až pět procentních bodů v každém kraji. Podle našich prvních analýz to vypadá, že většina těch, kteří přišli navíc, směrovala své hlasy ke koalici Spolu,“ řekl Českému rozhlasu Plus analytik společnosti STEM Martin Kratochvíl. Podle jeho informací koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL přitáhla k volbám až 360 tisíc nových hlasujících. Praha 22:41 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Marek Podhora / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu upozorňuje na dva zásadní aspekty. Koalici Spolu se podle něj na poslední chvíli podařilo udělat z voleb referendum o Andreji Babišovi (ANO).

„Nakonec se povedlo dobře mobilizovat i Babišovi. A to natolik, že se mu podařilo odsát od jiných stran, které se ním spolupracovali, velkou část voličů. Tím sice dosáhl úspěchu, ve který asi ani sám nedoufal, ale své partnery poslal mimo sněmovnu.“

„Levici přinesly velkou porážku už volby v roce 2017, ale nepoučila se z toho,“ komentuje Mrklas debakl sociálních demokratů a komunistů, kteří se po mnoha letech ocitli za branami Thunovského paláce.

Podle filozofa Václava Němce můžeme i u nás pozorovat zajímavý celosvětový trend, který byl k vidění například při posledních prezidentských volbách ve Spojených státech. „Mobilizují se tradiční strany a občanská společnost,“ upřesňuje.

Němec má za to, že velkou zásluhu na zvýšené volební účasti v České republice mají právě aktivity občanské společnosti – a to iniciativ jako Milion chvilek pro demokracii, které se před volbami velmi angažovaly, aby přiměly jít k volbám zejména mladé voliče.

Ať už ale bude vláda vzešlá z voleb do poslanecké sněmovny jakákoliv, měla by se mít na pozoru, varuje šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery.

„Měla by věnovat velkou pozornost problémům lidí, kteří nevolili, nebo jejichž hlasy propadly, aby do budoucna nevznikl ještě větší problém. Ještě větší frustrace, která se potom může promítnout do radikalizace společnosti a třeba i volení extremistických stran,“ uzavírá. Zhruba milion hlasů totiž voliči dali stranám, které se do sněmovny nedostaly.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Šárky Fenykové.