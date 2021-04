‚Stále je to trochu zvláštní historka.‘ Hamáček a Babiš vysvětlují cestu do Moskvy rozdílně

Dokumenty od Bezpečnostní informační služby dostali v pátek. O tom, že ve vrbětickém výbuchu mají prsty ruští agenti, se ale dozvěděli už dříve. Premiér Andrej Babiš (ANO) pro Českou televizi uvedl datum 7. dubna. A vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se kvůli Vrběticím už ve středu sešel s velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou. Rozchází se ale jejich pohled na Hamáčkovu cestu do Moskvy. Bezpečnostní výbor chce po šéfovi ČSSD podrobné vysvětlení. Praha 20:48 18. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (vpravo) a první místopředseda vlády Jan Hamáček vystoupili na mimořádné tiskové konferenci | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Co překvapivým oznámením během víkendu předcházelo? „Není tajemstvím, že jsem dlouhodobě Hradu a prezidentovi trnem v oku.“ Tak komentoval v pondělí v souvislosti s přístupem k Rusku svůj konec odcházející šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Po krátké epizodě s přemlouváním Lubomíra Zaorálka oznámil Hamáček v úterý jeho nástupce Jakuba Kulhánka. Zatím se ale do čela resortu postavil sám.

Ve středu vicepremiér Hamáček oznámil, že na začátku dalšího týdne odletí do Moskvy. S Rusy plánoval řešit vakcínu Sputnik V a její nákup v případě, že účinnou látku schválí Evropská léková agentura.

Jednání s Pivoňkou

Ve stejný den ale do Prahy přiletělo letadlo Českých aerolinií. Mezi cestujícími byl i český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka. S novým ministrem zahraničí Janem Hamáčkem měl řešit diplomatickou reakci na šest a půl roku starý výbuch vojenského skladu ve Vrběticích. Ten mohou mít na svědomí agenti ze speciální jednotky 29155 spadající pod ruskou tajnou službu GRU.

Jednání podle Hamáčka skutečně proběhlo. V nedělních otázkách Václava Moravce místopředseda vlády prohlásil, že Pivoňka byl ve středu fyzický přítomný v Česku. „Mohu to potvrdit,“ řekl k tomu Hamáček.

Tuto informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil i sám Pivoňka. Až do návštěvy na ruském ministerstvu zahraničí nechtěl ale věc komentovat. „Zatím mi nevolali (Pivoňka byl podle agentury TASS předvolán ruským ministerstvem zahraničí v neděli večer - pozn.aut.). Musím se teď ale primárně postarat o své kolegy, jejich rodiny a děti,“ uvedl v neděli odpoledne v souvislosti s tím, že Moskva plánuje odvetná opatření.

Hamáčkova cesta

Cestu do Moskvy nejdřív nechtěl Hamáček komentovat. Pro Deník N ale nakonec uvedl, že měla být celá zastíracím manévrem. „Věděl jsem dopředu, že se neuskuteční a konat se nebude,“ řekl deníku, který se odvolává ještě na několik vysoce postavených zdrojů. Informaci pak Hamáček napsal i na svém twitteru.

2/3 Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 18, 2021

Premiér Babiš ale pro Českou televizi Hamáčkovu verzi nepotvrdil: „Ze začátku to vypadalo, že se Hamáček do Moskvy chystá, nakonec ale došlo k tomu, že cesta nebyla zrealizována.“

Na dotaz, zda může vysvětlit, proč jednal už ve středu s Pivoňkou, ačkoli upozornění od bezpečnostních složek do rukou dostal spolu s premiérem až v pátek, Hamáček pro redakci nereagoval.

Sobotní oznámení

Zpátky do Ruska se velvyslanec Pivoňka vrátil v pátek. To se měl informaci o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích od zpravodajců dozvědět i premiér Andrej Babiš. Zprávu od Bezpečnostní informační služby obdržel v 16:54. Tiskovou konferenci ovšem společně s vicepremiérem Hamáčkem uspořádali překvapivě v sobotu večer. Společně vyhlásili, že Česko vyhostí 18 ruských diplomatů a pochválili práci bezpečnostních složek.

Předseda vlády i vicepremiér Hamáček přitom od začátku popírali, že by o výsledcích šetření tajných služeb věděli dříve než v pátek. Nebyla to ale pravda, jak ukazuje kromě Hamáčkova zmíněného jednání s velvyslancem Pivoňkou i Babišovo nedělní vyjádření pro Českou televizi.

„My jsme v podstatě poprvé o tom jednali 7. dubna ráno,“ řekl premiér. „Poprvé jsem to dostal na papíře až v pátek,“ dodal.

Bezpečnostní výbor bez informací

Člen bezpečnostního výboru sněmovny Vít Rakušan už v neděli po poledni serveru iROZHLAS nastínil své pochybnosti o verzi klíčových představitelů vlády.

„Považuji za velice nepravděpodobné, že by to bylo až při čtení pátečního dokumentu. Asi věděli, že bezpečnostní složky na něčem takovém pracují. Je možné, že finální závěr dostali až v pátek, ale nevěřím tomu, že by nevěděli o probíhajícím procesu,“ myslí si člen bezpečnostního výboru sněmovny Vít Rakušan.

Bezpečnostní výbor ovšem podle něj žádné informace neměl a o vývoji případu se dovídali členové z médií. To redakci potvrdil i další člen výboru Jan Bartošek (KDU-ČSL), který bude na úterní schůzi chtít po Hamáčkovi podrobnosti.

„Opakovaně se dozvídáme různé informace, kdo se kdy něco dozvěděl a zda to věděl s předstihem,“ vadí Bartoškovi.

Výbor bude chtít také vysvětlení Hamáčkovy cesty za Sputnikem. „Stále je to trochu zvláštní historka,“ řekl redakci Rakušan.

Tendr bez Rusů

Další otázka je, proč se vrbětická kauza opět rozjela právě teď. Podle ruské státní televize Rossija 24 souvisí celé vyhošťování ruských diplomatů s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. To ministr Hamáček v České televizi popřel. Ruské firmy by se ovšem podle něj neměly tendru účastnit.

To si myslí také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal,“ prohlásil v nedělní Partii na Primě. Zároveň uvedl, že se o zjištění české zpravodajské služby dozvěděl krátce před sobotní tiskovou konferencí.

Jaké budou další kroky?

V pondělí se sejde vláda, která plánuje odtajnění informací o Vrběticích. „Vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ sdělil k dalšímu postupu Babiš.

Opozice vyzývá k projednání ve sněmovně. „Budeme chtít zařadit projednání jako první bod na úterní jednání sněmovny," napsal k tomu na twitteru šéf ODS Petr Fiala.

Další opoziční partaje chtějí jednání v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance.

„Premiér i prezident by měli jednat na úrovni EU a NATO s našimi partnery. Požádat je také o podporu naší reakce vůči Rusku, není to jen teroristický čin vůči ČR, ale také akt vůči členskému státu EU a NATO!“, myslí si předseda lidovců Marián Jurečka.