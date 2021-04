Dokument BIS k Vrběticím chceme zveřejnit, aby si lidé udělali vlastní obraz, uvedl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) plánuje odtajnit zprávu Bezpečností informační služby o zjištěních týkající se zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Řekl to serveru Lidovky.cz. Vyhoštění 18 ruských diplomatů, k němuž Česko v reakci přistoupilo, označil za adekvátní reakci. Praha 13:47 18. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) byl z Česka vyhoštěni všichni ruští agenti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dokument jsem dostal v pátek v 16.54, pan Hamáček také v přibližně stejný čas. Bude ho v pondělí projednávat vláda, protože ostatní ministři ho neviděli, a budu chtít, aby ten dokument byl odtajněn,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Vláda podle něj reagovala takřka ihned a za vyhoštěním 18 diplomatů z ruské ambasády si stojí. „Myslím, že to je adekvátní reakce. Vyhostili jsme všechny ruské agenty,“ doplnil.

Babiš mluvil i s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. „Spojence už jsem samozřejmě informoval, přes velvyslance a Michela, který zastřešuje všechny členské státy, na příští radě o tom určitě budeme mluvit, ale jde tu o záležitost z roku 2014,“ poznamenal premiér.

Předseda vlády zároveň odmítl přiblížit, jestli se objevily nové důkazy či jestli zjištění ovlivní přizvání Ruska do tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. „Nechci se nyní vyjadřovat, vše je ve vyhrazeném v režimu. Všechno, co říkám, je, že vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ dodal Babiš. Detaily o obdržení zjištění BIS a plánu jeho závěry zveřejnit následně zopakoval i ve videu na svém twitterovém účtu.

Případ Vrbětice projedná vláda zítra za účasti bezpečnostních složek. pic.twitter.com/NF0823GAyu — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 18, 2021