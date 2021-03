Za výhrůžky smrtí Babišově rodině hrozí muži až osm let za mřížemi. Podezřelý byl vydán ze Španělska

Člověk, který je podezřelý z výhrůžek premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO), je stíhaný za vydírání. Španělsko ho předalo do Česka minulý týden. Napsal to server Aktuálně.cz. Obviněnému hrozí dva až osm let vězení. Babiš o případu hovořil v neděli, kdy v diskusním pořadu CNN Prima News uvedl, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Praha 18:52 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš k případu řekl, že policie ho o věci informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Dotyčná osoba byla vydána ze Španělska na základě evropského zatýkacího rozkazu,“ sdělil serveru Jan Lelek, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu dozoruje. Doplnil, že soud poslal obviněného v sobotu do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.

Podle Aktuálně.cz pachatel jednal kvůli nesouhlasu s tím, jak se vláda pod Babišovým vedením vypořádává s epidemií koronaviru. Lelek to nevyvrátil. Odhadl, že policie by mohla vyšetřování skončit do dvou měsíců. „Nejedná se o nic skutkově složitého,“ dodal.

Babiš k případu řekl, že policie ho o věci informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. Babiš uvedl, že se bála, a tuti informaci nechtěl prozrazovat v době, kdy se na něj za snímky valila vlna kritiky, protože jeho žena to nevěděla. „Teď se to dozvěděla, já jsem je vyhnal pryč,“ sdělil.

Španělský server NIUS v polovině února napsal o zadržení hledaného Čecha, kterého česká policie podezírá z výhrůžek smrtí Babišově manželce a synovi. Údajně po Babišovi chtěl, aby do pěti dnů abdikoval.

Policie eviduje více případů, kdy lidé vyhrožovali v souvislosti s nouzovým stavem a epidemickými opatřeními členům české vlády. Jeden obviněný zveřejnil své hrozby na sociální síti VKontaktě, další mladík zase na Facebooku a jednomu z ministrů zasílal i výhrůžné e-maily. Oba muži se podle policistů přiznali.