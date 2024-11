Psychopat posedlý Agrofertem, nazval Babiš Michálka. Disciplinárnímu řízení ve Sněmovně čelit nebude

Sněmovní mandátový a imunitní výbor nepovede disciplinární řízení vůči Andreji Babišovi. Šéf ANO čelil podnětu šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka, kterého koncem října označil na schůzi za psychopata a sociopata posedlého Agrofertem. A použil slova blázen a magor. Imunitní výbor řízení nezahájil, řekli novinářům po úterním jednání jeho předsedkyně Helena Válková (ANO) a místopředseda Pavel Staněk (ODS). Praha 13:06 26. 11. 2024 (Aktualizováno: 13:18 26. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jakub Michálek | Foto: René Volfík/iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Výroky padly na mimořádném jednání Sněmovny svolaném z popudu ANO k platům vrcholných politiků. Babiš vyčetl Michálkovi například členství v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu.

„Proč tam sedíte? Vy rozumíte zemědělství? Ne, vy jste blázen, vy jste normální magor.“ Andrej Babiš

„Proč tam sedíte? Protože jste sociopat a psychopat posedlý Agrofertem,“ prohlásil Babiš, jenž pak použil i výrazy blázen a magor. Michálek tehdy uvedl, že urážkami se na plénu zabývat nebude. Ohlásil podnět mandátovému a imunitnímu výboru.

Výbor podle Válkové dospěl k závěru, že disciplinární řízení nezahájí, výroky ale označil za nevhodné.

Členové výboru podle Staňka probírali veškeré tehdejší výroky včetně souvislostí a došli k závěru, že do Sněmovny nepatří. „Ale nedošli jsme k závěru, že jsou to výroky, které by byly způsobilé zahájit disciplinární řízení,“ řekl.

Okamura označil Bartoška za novodobého Hitlera. Lidovec hrozí šéfovi SPD disciplinárním řízením Číst článek

V tomto volebním období se výbor zabýval už několika podněty kvůli chování či výrokům poslanců na plénu. Dosud postihl předsedu SPD Tomia Okamuru za to, že přirovnal místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) k novodobému Hitlerovi. Proti pokutě 20 tisíc korun se Okamura odvolal ke sněmovnímu plénu.

V předchozích případech výbor disciplinární řízení nezahájil. Podněty směřovaly vůči Okamurovi, ministryni obrany Janě Černochové (ODS) a Babišovi.

V disciplinárním řízení může výbor uložit pokutu do výše měsíčního poslaneckého platu nebo omluvu.

Pokud výbor takový verdikt vynese, poslanec se proti němu může odvolat k celé dolní komoře.