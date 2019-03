Hodina a 38 minut. Babišův zákon k mobilním datům prošel na vládě nestandardně rychle

„Nekecáme, makáme,“ zní slogan šéfa hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jak rychle dokáže jeho vláda schválit návrh zákona, pokud chce, se ukázalo u novely o elektronických komunikacích. Ta má usnadnit přechod od jednoho mobilního operátora k jinému. Babiš ji představil krátce po výroku ministryně průmyslu Marty Novákové o datech. A vláda ji schválila nestandardně rychle, konkrétně za hodinu a 38 minut od vložení do systému. Doporučujeme Praha 6:00 17. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Vše to začalo médii a politiky kritizovaným výrokem ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO), která řekla, že za drahá mobilní data si můžou lidé sami, protože je málo používají.

‚Data jsou drahá, protože hledáte wifi.‘ Češi si podle ministryně mohou za ceny tarifů částečně sami Číst článek

„Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit klima ve společnosti také k tomu, aby ta data chtěli lidé používat,“ prohlásila ministryně.

Její slova zveřejnila Česká televize v pořadu 168 hodin v neděli 17. února. O devět dní později vystoupil premiér na tiskové konferenci a představil změnu zákona, která má urychlit přechod mezi operátory.

„Rozhodl jsem se ještě více než dosud angažovat v otázce tarifů a cen dat mobilních operátorů, protože mám pocit, že se dnes někdo snaží vnutit veřejnosti, že s tím nic neděláme,“ prohlásil. Následující den zákon schválila vláda.

Server iROZHLAS.cz přináší rekonstrukci toho, jak byl zákon přijat. Legislativní proces byl totiž nestandardně rychlý.

Něco málo přes hodinu a půl

Zákon vládní kabinet odklepl ve středu 27. února na svém zasedání, které začínalo v osm hodin ráno. Do vládního systému eKLEP, v němž jsou všechny návrhy zákonů i záznam celého legislativního procesu, kterým prošly, byl materiál nahraný pouhých 40 minut předtím.

„Ten výrok opakující se v České televizi to urychlil tím způsobem, že jsme v tom týdnu, po tom odvysílání, řekli, že oslovíme s nějakými podněty a návrhy, které jsme měli, mobilní operátory. “ Patrik Nacher (poslanec hnutí ANO)

Ministři ho projednali podle informací ze stejného systému v 8.38. Celý legislativní proces tak trval něco málo přes hodinu a půl. Nyní už se bude novela zákona projednávat ve výborech ve sněmovně před prvním čtením.

Podle mluvčí vlády jde o postup plně v souladu s legislativními pravidly vlády a s jednacím řádem vlády. „Ten počítá s případy, kdy se materiál zařazuje na program schůze vlády až bezprostředně před jejím započetím. O dodatečném zařazení nějakého materiálu na program rozhoduje vláda na návrh předkladatele tohoto materiálu,“ uvedla redakci mluvčí vlády Jana Adamcová.

Vložení do elektronické knihovny se podle ní v nezbytných naléhavých případech provede před distribucí papírové verze před schůzí vlády.

‚Šlo to poměrně rychle‘

„Co tam je ne zcela standardní, že to šlo poměrně rychle a s prominutím připomínkového řízení s tím, že je to zdůvodněno, že se jedná o dílčí úpravu, která nemá nějaký zásadní význam z hlediska zásahu do jednotlivých resortů,“ uvedl pro iROZHLAS.cz místopředseda Legislativní rady vlády Aleš Gerloch.

Ten dal den před jednáním vlády k návrhu zákona stanovisko, že je v pořádku. „Já jsem to podepisoval den před jednáním vlády v podvečer,“ dodal.

Studie: Češi platí za jeden gigabyte dat přes LTE nejvíc v Evropě, nejlevnější jsou ve Finsku Číst článek

Kromě něj a autorů před jednáním vlády prakticky nikdo jiný text neviděl. Zákon totiž dostal výjimku z připomínkového řízení, aby se k němu nemusely vyjadřovat další úřady.

Možnost své připomínky sdělit tak nedostal například ani Český telekomunikační úřad, který je regulátorem v oblasti elektronických komunikací. Meziresortní připomínkové řízení totiž trvá minimálně 20 dní. Podle Gerlocha ale taková praxe není nijak neobvyklá.

Zákon si objednal Babiš

Návrh změny zákona vznikl přímo na Úřadu vlády, a to na zadání premiéra, jak redakci potvrdil Gerloch. „Byla to iniciativa pana předsedy vlády, který vlastně si osvojil ten návrh a zadal věcný záměr, co si představuje. On požádal odbor vládní legislativy a oni to vypracovali,“ uvedl.

Zákon tak nevznikal na ministerstvu průmyslu a obchodu, který je přitom jeho gestorem. Autorem textu jsou úředníci z odboru vládní legislativy, jehož ředitelem je Tomáš Dundr.

„Protože to ministerstvo průmyslu trvá věčnost,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz Babiš, proč dokument psali úředníci na vládě a nikoliv na resortu průmyslu a proč bylo nutné ho prosadit tak rychle.

Mluvčí ministerstva průmyslu Miluše Trefancová jen uvedla, že je takový postup běžný: „Tento postup je pro urychlení legislativního procesu běžně používán.“

Ve sněmovně má ale zákon obhajovat právě ministryně průmyslu Nováková.

Operátoři nechtěli komentovat ani způsob vzniku zákona, ani jeho obsah. Vyjádření ale poskytl ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. „Více než samotný obsah je velmi alarmující samotný způsob vzniku novely zákona,“ uvedl a kroky ministerstva označil za „nepředvídatelné a populistické“.

Politický boj o body

Kvůli tomu, že premiér prosadil rychlé přijetí zákona, si vysloužil velkou kritiku ze strany Pirátů. Předseda strany Ivan Bartoš na svém facebooku napsal, že to byla „obyčejná čórka“. I Piráti se totiž chystali předložit vlastní návrh zákona, který by měl situaci kolem operátorů řešit.

„Podle mě je to jen marketingový tah: ­‚musíme to mít schválený, aby nám to Piráti nevzali, protože je tu veřejné naštvání po hloupém výroku paní ministryně. Tak to schválíme‘,“ reagoval na rychlé přijetí zákona ve vládě poslanec Martin Jiránek (Piráti), který je pirátským expertem na telekomunikace.

Babiš se proti tomu ohradil. Piráti podle něj téma neřešili jako první, ale dozvěděli se v pořadu Otázky Václava Moravce, který Česká televize vysílala v neděli před přijetím zákona, že v pátek napsal dopis operátorům s konkrétními opatřeními. Jiránek ale říká, že on sám se začal přípravě návrhu věnovat už na začátku února, protože prý dal slib taktéž v pořadu Otázky Václava Moravce.

Co a kdy se dělo kolem zákona o datech? neděle 3. února – pirátský poslanec Jiránek v Otázkách Václava Moravce říká, že pokud nepřipraví návrh zákona ministryně průmyslu Nováková, Piráti připraví návrh sami

neděle 17. února – Nováková v pořadu České televize 168 hodin říká, že si zákazníci za drahá data mohou sami

pátek 22. února – premiér Babiš posílá dopis Asociaci provozovatelů mobilních sítích, aby si s nimi domluvil schůzku na 12. Března, chce s nimi řešit nejen změny v zákoně, ale také plánovanou aukci kmitočtů

sobota 23. února –Piráti rozesílají všem sněmovním stranám návrh na změnu zákona o elektronických komunikacích, navrhují snížit poplatek při změně operátora z 20 na 5 procent, oficiálně to ale plánují zveřejnit na úterní tiskové konferenci

neděle 24. února - o změně zákona se opět debatuje v pořadu Otázky Václava Moravce; místopředseda Pirátů Jakub Michálek zmiňuje úterní tiskovou konferenci, první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek říká, že jeho hnutí chce více změn: „Možná zítra, nebo po zítřku se naše veřejnost dozví, že pan premiér začal osobně ten problém řešit,“ řekl Faltýnek

Úterý 26. února, 11:00 - Piráti na tiskové konferenci představují svůj návrh na změnu zákona veřejnosti

Úterý 26. února, 12:30 - Babiš na tiskové konferenci představuje vlastní vládní návrh změny zákona

Úterý 26. února, podvečer – místopředseda Legislativní rady vlády Gerloch vydává stanovisko k Babišově zákonu

Středa 27. února - vláda schvaluje Babišův návrh zákona