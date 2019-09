Žena, která žalovala Babiše: Politici se snad odnaučí lhát. Nemohou říkat do televize, co není pravda

Soud v pátek rozhodl o žalobě na ochranu osobnosti ve prospěch Jany Filipové, která žádala po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) omluvu. Vadily jí výroky premiéra na adresu lidí, kteří se zúčastnili protivládních demonstrací. „Konečně se snad politici odnaučí lhát. Nemůžou říkat do televize to, co není pravda. Kvůli tomu jsem to dělala,“ komentovala verdikt po opuštění soudní síně Filipová. Rozhodnutí Okresního soudu Praha-západ není pravomocné. Praha 20:43 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V žalobě Jana Filipová uvedla, že premiér výroky zasáhl do jejích práv a pokud Babiš označil všechny demonstranty za zaplacené, myslel tím i ji. | Zdroj: ČTK

Premiér Babiš v reportáži TV Nova loni v červenci uvedl, že protestující jsou „stále stejní lidi“ a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže „nějaká motivace tam bude.“ Reagoval tak na výroky poslance ANO Pavla Růžičky, který zveřejnil, že slyšel účastníky demonstrace, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze.

Babiš se musí omluvit za výroky o ‚zaplacených demonstrantech‘, rozhodl soud. Premiér se odvolá Číst článek

Soud v pátek dospěl k závěru, že se za tyto výroky musí Babiš omluvit. Verdikt je nepravomocný, předseda vlády pro Radiožurnál uvedl, že se proti rozsudku odvolá.

„Jsem jednoznačně spokojená a jsem ráda, že paní soudkyně řekla, že nemůže veřejně činná osoba typu premiér lhát ve veřejném prostoru,“ komentovala v pátek po opuštění soudní síně Filipová.

„Když jsem slyšela rozsudek, dojalo mě to,“ přiznala žena, kterou přišla k soudu podpořit řada lidí.

Děláme to nezištně, řekla u soudu žena žalující Babiše kvůli výrokům o zaplacených demonstrantech Číst článek

„Zastupuji tady skutečně několik desítek tisíc lidí, desetitisíce demonstrantů, kteří byli touto lží osočeni, poškozeni. Už jen kvůli nim jsem to chtěla k soudu dotáhnout. Jsem šťastná, že to má vítězný konec,“ uvedla Filipová.

Vítězstvím podle demonstrantky je už samotný fakt, že se žádost o omluvu dostala do veřejného prostoru. Zároveň věří, že omluva premiéra přispěje ke změně ve společnosti, zmínila například opakující se dehonestující komentáře na sociálních sítích namířené proti demonstrantům, včetně její osoby.

„Včera jsem absolvovala vyhrožování, že má na mě číslo (uživatel sociální sítě Facebook, pozn. redakce), adresu a že si mě najde,“ popsala Filipová.

Morální autorita

„Doufám, že spousta lidí konečně pochopí, že zdaleka ne všechno, co premiér pronese v televizi, musí být nutně pravda. Bohužel jsme se dostali do doby, kdy nejvyšší státní představitelé nejsou morální autoritou. Spousta lidí, obzvláště na malých vesnicích, pořád žije v domnění, že co se řekne v televizi, tak je svatá pravda. Ono to tak prostě není,“ uvedla žena.

Filipová původně žádala, aby se premiér Babiš omluvil v televizním přenosu, soud ale rozhodl, že omluva bude písemná.

„Je to v pořádku. Původně jsem před rokem oslovila televizi Nova, ta na to vůbec nereagovala (v této televizi premiér pronesl slova o demonstrantech, pozn. redakce). Poslala jsem dva dopisy, do dnes jsem nedostala vyjádření. To, že se premiér neomluví v televizi, ale nevadí, já ten dopis zveřejním. Ten dopis s omluvou pro mě patří deseti tisícům, kteří na ty demonstrace chodí. Nikdo za to totiž nic nebere, tečka. To je prostě pravda,“ uzavřela Filipová.