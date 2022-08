Babiš je kontroverzní lídr. Provokace na mítincích směřoval i proti policistům, říká poslanec Žáček

Nedávné zásahy policistů na politických mítincích bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) přinesly další reakci. Mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán informoval, že policejní velitelé dostanou školení o zásazích na veřejném shromažďování. Jde tak o reakci na nepřiměřené chování policie vůči účastníkům mítinku. Příznivci a odpůrci Andreje Babiše budou teď zřejmě nově na jeho politických setkáních striktně odděleni. Praha 17:32 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na předvolebním mítinku v Čelákovicích. | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Další shromáždění šéfa hnutí ANO Andreje Babiše by měla mít do budoucna pravděpodobně jinou organizaci. Lidé s opozičními názory by měli být od sebe odděleni, aby se předešlo případným hádkám a rvačkám. Podle policie to ale není uskutečnitelné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Jan Burda

„Je naprosto nepřípustné a nezákonné stanovovat preventivně jakékoliv sektory nebo vyhrazená místa v rámci shromáždění v jejich počátku,“ vyjádřil se policejní prezident Martin Vondrášek.

Preventivním řešením proti konfliktům na setkáních by kromě policistů v civilu měl být označený antikonfliktní tým. A pokud by ani ten nestačil, zasáhli by podle Vondráška policisté v uniformě. „My se teď opravdu soustředíme na taktiku, aby ten, kdo zakročuje, byl pro účastníky identifikovatelný na první pohled,“ vysvětluje.

Bradáčová si vyžádala spis k možným podvodům s reklamou na Čapím hnízdě. Prověří odložení kauzy Číst článek

Policejní neprofesionalita

K celé situaci se vyjádřil ministr vnitra Vít Rakušan. Ten se zaměřil i na policistu, který měl na setkání v době své služby na hlavě čepici s názvem Silné Česko, které je heslem hnutí ANO.

„Policista, který je profesionálem, si nemůže dovolit na takovéto akci, pokud je ve službě, mít na sobě symbol, který by ho spojoval s jakoukoli politickou silou v rámci naší země. To je věc, která je v tuto chvíli neomluvitelná a která ukazuje na neprofesionalitu.“

Podle Anny Horáčkové z domácí redakce se ještě nerozhodlo, jestli zasahující policisty stihne nějaký trest. Zákrok u zakleknutého školáka v Borovanech prověřuje generální inspekce, kde by se o případném trestu mělo rozhodnout v řádu dnů nebo týdnů.

Incident v Českém Krumlově zase prověřuje policejní úřad vnitřní kontroly, kde by závěry měly být podle Vondráška do konce týdne.

Babiš jako provokatér

To, jak na celý problém zareagoval policejní prezident Vondrášek, hodnotí velmi kladně předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS. Sám také řekl, že i toto je situace, ke které by se politici měli vyjadřovat, jelikož se jedná právě o politické téma.

„Andrej Babiš je kontroverzní lídr ANO a právě on je tím hybatelem, který to celé rozpoutal. Podle záběrů provokoval a směřoval své provokace jak vůči občanům, tak dokonce proti antikonfliktnímu týmu a dnes se podle mého názoru směje někde za bukem, jak se mu podařilo ovládnout média, aby se toto řešilo,“ míní Žáček.

Podle něj je sice nutné celou situaci vyřešit a prošetřit, aby se nic takového už neopakovalo. Na druhou stranu z celé kauzy obviňuje Babiše, který na mítinku útočil svými výroky o nacistech, fašistech a dalšími putinovskými řečmi.

Společnost je rozdělená

K tomu, aby se předešlo dalším hádkám a popřípadě sporným zásahům policie, se vyjádřil i člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten z SPD. Podle něj jde především o rozdělení společnosti, ve které se v nynější situaci propast rozporů prohlubuje ještě více.

Reakce na zákroky na Babišových mítincích. ‚Zasahovat mají uniformovaní policisté,‘ řekl Rakušan Číst článek

„Společnost je obrovským způsobem rozdělená a samozřejmě tomu přispívá celá koalice s ODS tím, že v podstatě neřeší energie a neřeší to obludné zdražování. Vláda by s tím měla začít konečně něco dělat, aby lidé neměli existenční problémy,“ říká Koten, vůči jehož výroku se ohradil Žáček.

„To, co říká pan Koten, je naprostý nesmysl, protože jestli někdo rozděluje společnost, tak je to pan Babiš a SPD svojí proputinovskou politikou, a rozhodně ne vláda řešící problémy, které nastávají v důsledku nějakých vnějších faktorů, včetně války na Ukrajině,“ říká.

Ze shromáždění se stal zápas

Žáček celý návrh, že by měli být lidé na mítincích oddělení, odsuzuje. Podle něj celou dobu až doteď policie na podobných akcích dělala svoji práci spolehlivě. Myslí si, že za nesváry mohou i lidé, kteří na taková shromáždění chodí a kteří jdou doslova za konfliktem.

„Je to také dáno tím, že dnes má každý mobil, každý je schopen si cokoliv natočit a ten konflikt je věc, která je vyhledávaná. Víme, že na ty mítinky chodí lidé, kteří tam jdou i, řekl bych, jako na zápas a jdou se tam nějakým způsobem vyřvat a někdy možná i něco víc. Proto je tam ta policie a proto tam jsou nasazení asi i policisté v civilu,“ dodává na závěr.

Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Jan Burda.