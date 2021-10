Je to překvapivá informace a není to dobrá zpráva, řekl Babiš ke zdravotnímu stavu prezidenta

Premiér Andrej Babiš avizoval, že by od prezidenta nepřijal pověření sestavit příští vládu a míří do opozice. Vládní koalice hnutí ANO a ČSSD před předáním úřadu řeší covid a rostoucí ceny elektřiny a plynu. Situaci kolem ustanovení nové sněmovny a vlády ovlivňuje i diskuze kolem zdravotního stavu prezidenta Zemana. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Praha 21:00 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Vy sám mluvíte o tom, že byste od prezidenta republiky nepřijal pověření sestavit příští vládu. Může se na tom ještě něco změnit?

Myslím, že se na tom už nic nezmění, protože pan prezident vlastně má stále nebo měl stále stejný názor, že tedy pověří sestavením vlády stranu nebo hnutí, která bude mít největší poslanecký klub. Takže v tomto směru jsem s ním naposled také mluvil. No a pravděpodobně se domnívá, že by šlo sestavit nějakou vládu…

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Řešit teď zdravotní stav prezidenta je zbytečné, tvrdil Andrej Babiš před zveřejněním zprávy Ústřední vojenské nemocnice, podle níž není Miloš Zeman schopen vykonávat své pracovní povinnosti

Třeba i menšinovou?

Ne menšinovou. Ale s ODS, což je sto šestka, nebo STANem, to je sto pětka. Ale samozřejmě pěti koalice, ten polistopadový kartel, jak někteří to nazývají, nebo bruselská pětka nebo slepenec pěti stran protibabišovských podepsaly dohodu a nechtějí s námi jednat. Takže proto já jsem jasně řekl, že nechci nic tady zdržovat. Ale samozřejmě pracujeme dál a čekáme na ustanovení sněmovny, která začne osmého listopadu, takže zatím není kam spěchat. My samozřejmě se snažíme nějak komunikovat hlavně ohledně covidu.

Úspěšně?

Zatím ne. Bohužel pan profesor Válek, já jsem ho zval na dnešní radu pro zdravotní rizika, ale neměl čas.

Prý byl na nějakém stomatologickém dlouho plánovaném zákroku.

Tak fajn. My jsme připravení. Pan ministr Vojtěch s ním komunikuje. On se vyjádřil v rozhovoru, myslím v Hospodářských novinách, že pokud bude epidemie sílit, tak ministerstvo to nemůže nechat s tím, že to zatím budou řídit úředníci, říkal. Takže chceme s ním komunikovat. Asi i mám napsaný dopis panu předsedovi Fialovi s opatřeními, které teď chceme přijat, aby se k tomu vlastně příští koalice vyjádřila. Bylo by vlastně nešťastné, kdyby naše vláda na doporučení ministerstva zdravotnictví něco rozhodla a potom by ta nová vláda vlastně nedělala…

Tomu rozumím, pane premiére, ale zdá se, že virus je rychlejší než politická jednání. Nebylo by důležitější jednat bez ohledu na to, jestli napíšete dopis Petru Fialovi a než on ho přijme?

Ne, ne, ne. Tak my jednáme samozřejmě.

Myslím konat, myslím, jako vláda vydáte opatření.

Konáme, konáme. My jsme o tom takto rozhodli, ale přece jen jsme chtěli a pan profesor Válek řekl kolegovi, tedy ministrovi Vojtěchovi, že se k tomu vyjádří. Takže my konáme, opatření se připravují, ale bylo by fajn, kdyby se k tomu koalice aspoň nějak vyjádřila.

Kdyby se počet denních případů zvýšil natolik, že byste považoval situaci za mimořádně vážnou, svolal byste ještě třeba tento týden mimořádné jednání vlády tak, abyste mohli konat?

Ale my vládu svolávali v minulosti i třeba třikrát…

Já se jen ptám. Teď už je po volbách, tak už možná…

Ne. To nemá nic společného s volbami.

Myslím to tak, že jsou jiné starosti.

Jaké jiné starosti. Pracujeme nadále.

Tak energetika.

No tak jo. Ale vláda bude znovu ve středu ve 14 hodin. A když by bylo potřeba, tak já zavolám vládu i dnes, v noci, o půlnoci, ráno, ve tři, v pět. To je úplně jedno. Dělali jsme to v minulosti. Nic takového nenastane. Situace je v rámci počtu hospitalizovaných, počtu lidí na JIP stabilizovaná. Znovu vyzývám všechny a prosím všechny, aby se očkovali. Ano, to je to nejdůležitější. A lidi, kteří jsou v nemocnicích, tak z nich průměru 75 procent není naočkovaných, takže je jasné, že to očkování. Lidi si mohou vybrat vakcínu, funguje více než 300 center, takže je to o tom, abychom přesvědčili lidi, ať se očkují. Zkracujeme platnosti PCR testů ze sedmi dnů na 72 hodin, o u antigenů 72 hodin a 24 hodin.

To už je odsouhlaseno?

Ano, to je s účinností, ten návrh ministerstva zdravotnictví s účinnosti od 1. listopadu 2021.

A vláda už rozhodla, že to takto bude?

Vláda to neřešila, protože jsme přece jen chtěli mít nějaké vyjádření příštího ministra zdravotnictví, tak snad tento týden se k tomu vyjádří, abychom to mohli schválit, protože já si myslím, že je potřeba součinnost teď mezi. Hlavně u covidu.

Rádi bychom na každém resortu, v každé kapitole rozpočtu ušetřili šest procent, uvažuje šéfka TOP 09 Číst článek

Sám jste říkal, že obsazenost nemocnic a situace na jednotkách intenzivní péče není tak dramatická, jako byla třeba loni. Proč je, pane premiére, pořád takovým tím hlavním kritériem obsazenost nemocnic, když je to vlastně v řetězci od nákazy až to poslední místo?

Není to pořád. Vždyť jsme měli stále počet pozitivních, takže to se změnilo. Změnilo se tento rok.

Jsem pořád u té změny, jestli si rozumíme.

Tak ano, ale minulý rok byla jiná situace. Teď je tu očkování a to kritérium už není počet nakažených. Ani tam není propočet dopředu, kolik na základě pozitivity bude větší počet v nemocnicích. Ale je to zkrátka jiné kritérium.

A byla debata o tom, jestli testovat děti. To byla debata na radě dnes MeSES. Docent Hajdúch říká, ne, testujme, testujeme i děti. Ale potom ty, kteří budou pozitivní, tak by to nemělo mít dopad na spolužáky. A protože by samozřejmě došlo k tomu, že bychom museli školy zavřít, to nechceme samozřejmě. Takže je tady nějaký jiný odborný názor, který říká, ano, pokud incidence více než 100 000, tak testujme. Paní Svrčinová říká, ne, testujeme jen klastry. Takže to je jediný rozpor. A plus je tady návrh, aby vlastně stát, anebo pojišťovny přestaly platit testy. Takže to je samozřejmě zásadní změna.

Která by měla vést k četnějšímu očkování? Rozumím tomu dobře?

To je ten cíl. Ano, všechno je to proto, aby lidi pochopili, že očkování zdarma a je to bezpečné, chrání to zdraví. Takže to je ten cíl. Ale je to tak, řekněme, zásadní změna, že tam skutečně je potřeba, aby nová vláda, nový ministr k tomu něco řekli. Protože pokud bychom to měli my změnit k prvnímu listopadu a nová vláda řekne za tři týdny, že s tím nesouhlasí. To právě že nechceme. Tak proto si myslím, že tam není nic složitého, aby opoziční covid tým, který nás tolikrát kritizoval, má na to nějaké názory, a aby k tomu za nějaké stanovisko. Nevidím, proč je to tak složité.

DPH u energií

Vláda v pondělí zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou, aby mohla rozhodovat o odpuštění daně z přidané hodnoty u energií na listopad a prosinec. Myslíte si, že to bude jako první krok k hašení požáru s cenami energií stačit?

Máme tady nenormální situaci, kde v rámci „Green Dealu“, a hlavně jejich emisních povolenek. Evropská komise, to je její dílo, výpočet emisních povolenek, který se jí nepovedl a který je předmětem spekulativního kapitálu, že zapříčinili nárůst cen energií. A teď vlastně se hledá řešení, jak některé lidi ochránit od energetické chudoby. Vystoupil jsem na minulé radě, kde jsem řekl, že není dobře a nechceme, aby tam byl spekulativní kapitál, aby to skutečně mělo nějaký systém, aby to nebylo jak na burze.

Vláda pověřila Schillerovou k odpuštění DPH u energií. Bez novely zatím jen do konce roku Číst článek

To není dobře. Bude k tomu teď ve čtvrtek zase zasedání Evropské rady. Samozřejmě se snažíme lidem nějakým způsobem pomoci. Solární tunel, který jsme tady měli a nám se ho podařilo zdanit, tak tam získáme nějaké miliardy, nevím kolik, sedm. A to chceme vrátit lidem tím, že jim zaplatíme na fakturách obnovitelné zdroje jejich 495 korun do spotřeby tří megawatty na domácnost. To je jedna věc. A teď jsme chtěli pomoci na listopad a prosinec snížením DPH z 21 procent na nulu dočasně jen na ty dva měsíce, protože nárůsty jsou obrovské. Ne všichni to měli zafixované. Samozřejmě máme tady podivné chování Bohemians, Energy, takže to jsou všechno věci, které se snažím řešit, abychom minimalizovali dopad na lidi.

A takové opatření nebo částečné opatření byste chtěli potom prosadit trvale u DPH na energie?

Je to samozřejmě už potom legislativa. Je to o dohodě ve sněmovně, kde máme menšinu. A tam je zvláštní to, že pan předseda Fiala s tím nesouhlasí. On navrhuje to dělat v rámci nějakých doplatků na bydlení, co postihuje jen 200 000 domácností. A pan Jurečka se vyslovil pro a ekonomické expert z ODS Skopeček také pro snížení DPH, tak asi si to tam budou muset nějak vydiskutovat, aby měli nějaké stanovisko.

Zvyšování cen těchto klíčových komodit by tak domácnosti a neplátci DPH měli pocítit podstatně méně nebo vůbec. Na generální pardon by měla od 1. ledna 2022 navázat novela zákona o DPH, která nulovou DPH prodlouží na potřebně dlouhou dobu. https://t.co/jRlG6cF1qM — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 18, 2021

Myslíme si, že toto je nejlepší způsob, jak aby snížení DPH dostali přímo lidi na tu fakturu, aby to vlastně neskončilo u distributora. Proto řešíme jenom občany, jen lidi neřešíme. Takže neřešíme firmy. Na tripartitě se zástupci firem ozvali, že tedy také chtějí jednat, takže to bude probíhat s panem Havlíčkem. Ale tam je to zase o tom, že hlavní slovo bude mít příští vláda příští většina ve sněmovně.

Jak mám rozumět tomu, že v případě nějakých opatření týkajících se koronavirové nákazy čekáte na vyjádření koalice, a v případě snížení, zrušení, částečného zrušení anebo dočasného zrušení daně z přidané hodnoty u energií konáte hned a tam nečekáte, přestože víte, že koalice na to má jiný názor?

Ne. Pan Jurečka na to má stejný názor, jak my. Pan Skopeček, pan Fiala má jiný názor, tak si tam nemají nějak vykecané mezi sebou. Takže to je kompetence této vlády. Ještě DPH na listopad a na prosinec, to my můžeme udělat. DPH na příští rok, to je samozřejmě o příští koalici. Ale u covidu je samozřejmě potřeba, když sám pán příští ministr říká, že to nemohou řídit úředníci a že je potřeba nějakým způsobem do toho vstoupit. Doufám, že na příští radu, která je další pondělí, už se toho zúčastní a dá nám nějaké stanovisko. To přece není tak složité, když celou dobu jsme poslouchali, jak opozice má skvělý covidový tým a jak všechno umí a jak všemu rozumí. Tak teďka to přece není problém.

Ministr zdravotnictví

Jak to myslíte, když říkáte, ať je pan profesor Válek ministrem od prvního listopadu? Jestli jsem vám dobře rozuměl.

No, já to vnímám tak, že na resort, aspoň podle médií, je jediný kandidát. A je potřeba asi tento resort nějakým způsobem co nejdříve řešit z hlediska příští koalice.

Ale to by byl ještě ve vaší vládě?

Je to samozřejmě nabídka, pokud chtějí. Takže to je jen dobrá vůle. My to samozřejmě zvládneme. Ale nabízíme spolupráci. Přece to by měl být zájem všech, abychom covid společně zvládli. A když budeme v opozici, tak určitě nebudeme vystupovat jak ta stávající opozice, ale určitě budeme vystupovat vstřícně.

Jak by to bylo technicky uskutečnitelné, aby profesor Válek se stal ministrem od prvního listopadu?

To jednoduché. Tak Adam Vojtěch rezignuje a já navrhnu panu prezidentovi profesora Válka

A opakuji, to byste ho měli ještě ve své vládě?

No a? Když bude s námi sedět na radě…

Tak to už může být i ve vládě.

Ministři za ČSSD už nechodí moc…

Oni nechodí na vládu?

Dneska tam byl jen pan Toman, jinak tam nebyl nikdo. My s tím samozřejmě nemáme problém.

Budoucí vládní koalici jsme poskytli návrh změn protiepidemických opatření. Je to tak správné z toho důvodu, aby se nestalo, že tato vláda něco schválí a ta budoucí to zruší. Musíme hledat konsenzus a kontinuitu. Více v rozhovoru pro @iROZHLAScz. https://t.co/iB7yeGWbq2 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) October 18, 2021

A vy jste něco podobného myslel i v případě ministra průmyslu a obchodu?

Ne, to byla reakce na nesmysly pana předsedy Fialy, kde vlastně vyzýval Havlíčka, aby rezignoval za to, že na burze je elektřina někde. Dokonce teď jsme zjistili, že i když chtělo Rusko navýšit dodávky plynu v červenci, tak Evropský soud vlastně rozhodl, že to není možné, protože bude mít dominantní postavení. Takové nesmysly. A potom se divíme, že plyn dnes stojí, kolik stojí.

Je jasné, že slogan pana předsedy Fialy „Babišova drahota“ je nesmysl. Jsou to všechno samozřejmě vliv i externí. Je to situace na burze. Do toho povolenky, do toho šílený „Green Deal“, co si vymysleli v Evropském parlamentu.

Když už jsme u těch sloganů, tak vy jste také začal používat „polistopadový kartel“ nebo něco v tom smyslu.

Však to je pravda. Ten kartel tam je.

Ale vy jako finančník víte, že kartely jsou u nás v ekonomice zakázané.

Tak já jsem přebral pana Martínka, který napsal k tomu skvělý text. A kartel tady funguje. Já jsem je trošku naboural v roce 2017, ale teď se spojila ta pěti koalice. A vlastně na to připravil půdu už pan Rychetský ihned po volbách 2017. Ten projekt vymysleli, aby nás odstavili.

A to víte jistě?

Samozřejmě, tak to je vidět. Senátoři za STAN, KDU podali stížnost po volbách 2017. Ústavní soud tři roky nedělal nic a zrazu se probudil v únoru 2021, aby pan Rychetský popřel to, co před 20 lety navrhnul.

Babiše neporazila Praha, ale menší města, soudí politolog. Rozhodla i účast v chudších okrscích Číst článek

Zkoušel jste si nebo někdo z vašeho týmu propočítat, jak by dopadly volby, kdyby platil ještě minulý volební zákon?

To jsme samozřejmě nedělali. Ale to není o tom. To je o možnosti spojení koalic. A oni místo toho, aby měli 15 procent povinnost se tam dostat, takto klesl na 11. Takže to je ten rozdíl. Takže je jasné, že ten projekt, riskantní projekt, panu předsedovi ODS vyšel. Jinak by TOPka byla zase na hraně pěti procent. Spojilo se pět stran a vyšlo jim to s jediným programem odstavit Babiše. Takže ano, tak to je.

A povedlo se jim odstavit Babiše?

No tak…

To mi řekněte.

To já nevím, co měli v úmyslu nebo jak to měli. Asi počítali, že už tam nebudu. No, ale na základě toho, že mi tolik lidí…

Možná brali vážně to, co jste říkal, že už byste nebyl ve sněmovně.

To je pravda. Ale dostal jsem tolik e-mailů, tolik lidí mi napsalo, že jsem si to rozmyslel, že tam budu. Jsme největší politická síla. Skutečně jsme měli i na počet mandátů více než koalice SPOLU. Na počet hlasů také přibližně stejně. Ale při masáži, přitom jak média od roku 2016 tady vlastně o mně mluví, všechny ty různé vymyšlené kauzy. Je to zázrak, že jsme měli tolik hlasů.

Zdravotní stav prezidenta

Teď taková citlivá věc, pane premiére. Povídáme si pár minut předtím, než má vystoupit Miloš Vystrčil, předseda horní komory parlamentu. A možná zveřejnit nějaké detailnější informace. Byla alespoň nějaké informace o zdravotním stavu hlavy státu Miloše Zemana. S jakým pocitem čekáte na to sdělení?

Tak popravdě řečeno, měli jsme vládu, takže já na to sdělení ani moc nečekám. Myslím, že to vystoupení pana Mynáře bylo vlastně zbytečné.

Sněmovna i výměna vlády. Jakou roli má prezident v povolebním vyjednávání? Číst článek

Dozvěděl jste se tam něco?

Ne, já jsem to neviděl. Jen jsem to slyšel. Měli jsme vládu a řešíme důležitější věci. Ale já chci jen říct, že pan prezident teď nemá žádnou povinnost. Nehraje žádnou roli v následném postupu. Ustanovení sněmovny, tam je to jasné, 8. listopadu. A otázka je, jak dlouho stanoví orgány. My potom dáme demisi a potom nastupuje pan prezident. Takže je vlastně ještě relativně dost času na to, aby se zkoumalo, jak je na tom zdravotně. Takže si myslím, že je to zbytečné.

Chápu, že plno lidí zajímá, jak to je. To není na mně, je to samozřejmě na nemocnici, jak se k tomu, co napsali. Já nevím, co napsali Senátu, co řekne pan Vystrčil. Nevím. Nechápu, kam vlastně to všechno směřuje. Jestli to směřuje k tomu, že někdo chce odstavit pana prezidenta. Co si myslím, ani nevím, jak to říct pořádně. A důležité je, jestli pan prezident potom, když to skutečně bude jeho pravomoc jmenovat někoho sestavením vlády. Já předpokládám, že to bude pan Fiala, protože já jsem jasně řekl, že teda takové pověření nepřijmu. Tak potom se ptejme, jak pan prezident na tom je, ale na to ještě dostatek času.

Není to dobré vědět dříve? A být připraven, protože ten proces je unikátní.

Jasně, ale dnes je 18. října. A pravděpodobně to nastane až za šest týdnů. A za šest týdnů možná bude zdravotní stav pana premiéra o mnoho lepší. A předpokládám, že bude o mnoho lepší než dnes. Tak proč to řešíme už dnes, když to není potřeba.

Vy jste se s prezidentem republiky viděl minulou neděli, ale až o tomto víkendu jste vlastně veřejně řekl, že vám sdělil, že by vám chtěl dát dva pokusy na sestavení vlády. Proč jste s tou informací týden otálel? Vám se to nechtělo říkat?

Ale to se mě znovu ptáte. Ano, já jsem s ním v neděli setkal a zkrátka jsem nechtěl informovat novináře o tom, jaký má zdravotní stav, protože tam přijela záchranka. Na to je tady Ústřední vojenská nemocnice. A poprvé se mě zeptali na to v úterý odpoledne. A hned začalo, proč jsem neinformoval. Proč bych měl informovat. To není přece moje role informovat o zdravotním stavu.

ČLÁNEK 66 ÚSTAVY „Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.“

Teď nemyslím informace o zdravotním stavu.

Teď jsem řekl v mém pořadu v neděli, že pan prezident zopakoval to, co říkal i veřejně. Respektive před tím, že mě pověří a že vycházel asi z toho, že hnutí ANO má nějaký potenciál koalice. My vlastně jsme byli spolu, když už byly jasné výsledky, takže tam byl ten potenciál, jedna sto šestka, druhá sto pětka. Tak si myslel, že tam bude nějaká šance vyjednávat o vládě. A ta se ukázala jako nulová. Tak proto vlastně pan prezident byl konzistentní.

Takže minulou neděli jste prezidentovi na tuto nabídku nic neřekl?

Samozřejmě že ne. Ještě jsme nevěděli, co se stane.

Máte nějaké indicie, že by mohla nastat situace, kdy by pan prezident třeba jen dočasně předal své kompetence? Podle toho, na co pamatuje článek 66.

Myslíte předsedovi parlamentu a Senátu?

A vám. Máte nějaké indicie, že by mohla ta situace nastat?

Nemám, tím jsem se nezabýval. Prezidentův čas ještě nenastal, je potřeba počkat, až vláda dá demisi, a potom samozřejmě nastupuje role prezidenta. A to může být klidně za šest sedm týdnů. Nevím, jak rychle se ustanoví orgány sněmovny.

Vy byste byl pro co nejrychlejší vyřešení situace, abyste měl klidné Vánoce, jak jste říkal?

Kdybych přijal pověření, umíte si představit, co by to bylo za peklo? Co by hned dělala opozice a média? Demonstrace, nechce se vzdát moci… Vždyť předtím jste vždycky říkali, že Babiš bude stejný jako Trump, neuzná porážku. Uznal jsem ji - je to porážka od pěti stran, které se musely spojit proti Babišovi, protože neměly odvahu si to s ním rozdat samostatně.

Takže kdybych to přijal, tak by bylo peklo. Teď zase říkají, že jim to rychle chci předat. Ale naše finance jsou ve skvělém stavu. Česká republika za naší vlády zažívá nejlepší období. Ve všem jsme lepší, digitalizace a další věci.

Rozhovor přerušila tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana. Vystrčil představil tři hlavní sdělení z dopisu, který si vyžádal od Ústřední vojenské nemocnice.

Prohlášení senátorů

Jak se vám to poslouchalo, pane premiére?

Je to samozřejmě překvapivá informace. Určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, jestli je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení. Ale to těžko mohu posoudit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila

Co očekáváte, že bude následovat v politické a ústavní rovině? Poté co předseda Senátu zveřejní takovou informaci?

Máme Senát, sněmovnu a vládu. Tyto instituce budou ovládané pravděpodobně ODS, respektive my jako opozice asi nebudeme mít moc velkou šanci do toho nějak zásadně mluvit. Spíš je to na příští koalici se Senátem, ti musí udělat nějaké kroky, ale nejsem schopen teď říct, co se stane a co je cíl.

Myslíte si, že to směřuje k aktivaci článku 66 Ústavy?

To nevím, to musí říct pan Vystrčil. A koalice, která vyhrála volby.

Není ještě čas na to, aby se sešli předseda vlády, předseda horní komory a předseda dolní komory a dohodli se na nějakých krocích? Pokud tedy platí, že Miloš Zeman je momentálně nemocný a nemůže moc pracovat.

Já jsem připraven. Karty rozdává Senát jako druhá nejvyšší instituce po panu prezidentovi. Role pana Vondráčka končí ve čtvrtek, končí sněmovna. Tak pokud to pan Vystrčil zorganizuje, tak my jsme připravení se setkat. Pokud budeme osloveni k nějakému názoru, tak samozřejmě budeme spolupracovat.

Vím, že je to těžké, ale co říkáte tomu, že kancléř Vratislav Mynář o tomto 13. října věděl?

Chování okolí pana prezidenta je nepřijatelné. I to dnešní vystoupení bylo úplně zbytečné, nic to nepřineslo. Není to dobře.