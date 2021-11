Babiš: Vláda zavede bavorský model. Od pondělí se bude uznávat pouze očkování a prodělání nemoci

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vláda od pondělí zpřísní opatření proti šíření koronaviru. Ve službách bude zaveden takzvaný bavorský model. Budou tak platit pouze potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci. „Situace je kritická. Nemáme čas, ve čtvrtek to schválíme na vládě,“ řekl předseda vlády České televizi. Aktualizujeme Praha 13:18 17. 11. 2021 (Aktualizováno: 13:40 17. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ruší se úplně samotesty, budou se uznávat antigenní testy jenom ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Od rána jsme řešili dostupnost očkování, termíny jsou. Je důležité, aby všechny nemocnice urychlily očkování,“ vyzval Babiš v České televizi.

Ve čtvrtek ráno se sejde vláda, aby nová opatření schválila. Takzvaný bavorský model začne podle předsedy vlády platit o půlnoci z neděle na pondělí. „Situace je vážná. Doufám, že lidi, kteří se dneska chystají protestovat, pochopí, že jediné řešení je očkování. Chtěl bych poprosit nastupující koalici, aby přestali dělat politiku, přestali lhát,“ uvedl.

V praxi by to mělo znamenat, že všechny služby a hromadné akce budou smět využívat pouze lidé, kteří se prokážou certifikátem o provedeném očkováním nebo prodělané nemoci. Úplně by se měly zrušit samotesty. Antigenní testy by se měly uznávat pouze v sociálních zařízeních, kde je odebírají odborníci.

Premiér Babiš označil koronavirovou situaci v Česku za kritickou. „Nejhorší situace je v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Na jednotky intenzivní péče se tam dostávají i celé rodiny,“ řekl.

