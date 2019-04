Kiska vyznamenal ředitele Národního muzea. Prahu nazval ‚třetím největším slovenským městem‘

Slovenský prezident Andrej Kiska v pondělí předal řediteli Národního muzea Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Kromě Lukeše se při své pražské návštěvě sešel také s primátorem Hřibem (Piráti), s nímž diskutoval o vztahu mezi oběma národy. S odkazem na velký počet Slováků žijících v českém hlavním městě nazval slovenský prezident Prahu „třetím největším slovenským městem“. Praha 14:18 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kiska si při své návštěvě Prahy prohlédl budovu Národního muzea. Michal Lukeš (vlevo na fotografii) od něj obdržel státní vyznamenání. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Před novináři Kiska vyzdvihl Lukešovu roli při rekonstrukci Národního muzea. „Jsou věci, které my Slováci Praze závidíme, patří mezi ně i toto nádherné Národní muzeum,“ řekl Kiska. Lukeš podle něj zvládl „nesmírně náročnou“ rekonstrukci historické budovy muzea a odvedl na ní kus práce.

Michal Lukeš uvedl, že si vyznamenání velice váží i proto, že vystudoval slovakistiku, a má tak k sousední zemi velmi blízko. Ocenění ale podle něj patří nejen jemu, ale také všem pracovníkům Národního muzea. „Vyznamenání je pro mě nejen velkou ctí, ale i osobním zážitkem,“ vyjádřil se ředitel.

Ministr Staněk (ČSSD) vnímá vyznamenání jako ocenění Lukešových mimořádných schopností. „V jeho osobě se kloubí odbornost, skromnost a manažerská profesionalita. Je to zvláštní uskupení hodnot, které stojí za tím, že se Michal Lukeš stal v pouhých 26 letech ředitelem národní instituce a dnes je nejdéle sloužícím ředitelem národní instituce,“ sdělil ministr. On sám jednal s prezidentem o situaci v kultuře v obou zemích. Shodli se, že se Česko a Slovensko potýkají s nedostatkem finančních prostředků na udržování kulturních památek.

Praha slovenským městem

Slovenský prezident se v pondělí v Praze setkal i s primátorem Hřibem, od kterého dostal symbolický klíč od bran Prahy. „Naše národy mají skutečně stále mnoho společného. Dotkli jsme se tématu týkajícího se například bydlení, které trápí všechny metropole, nebo dopravy,“ řekl Hřib po společném jednání. Doufá, že navázaná spolupráce mezi Prahou a Bratislavou bude pokračovat i nadále.

K výjimečnému vztahu těchto dvou států se vyjádřil i prezident Slovenska. „Praha je třetím největším slovenským městem, protože podle neoficiálních statistik tu žije více než 100 tisíc Slováků a slyšet slovenštinu v obchodech je zcela běžné,“ uvedl Kiska. Podle primátora Hřiba žije v Praze největší slovenská komunita na světě.

Slováků bylo podle údajů cizinecké policie ke konci roku 2017 v Česku asi 112 tisíc a v Praze 30 tisíc. Byli tak po Ukrajincích druhou největší skupinou cizinců žijících v Česku. Kromě lidí zaznamenaných v údajích o cizincích ale v Česku dlouhodobě žije řada lidí hlásících se ke slovenské národnosti.

Kiska v tento den rovněž položil věnce k pamětní desce Alexandera Dubčeka na budově bývalého Federálního shromáždění. Odpoledne převezme Zlatou medaili Karlovy univerzity a vystoupí na besedě se studenty. Do České republiky a do Prahy přijede ve funkci hlavy státu ještě jednou, a to 30. května.