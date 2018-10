Dukova podpora byla poslední kapkou, říká aktivistka Petani o svém polonahém protestu

Aktivistka Aneta Petani v úterý v podprsence a s trnovou korunou na hlavě poklekla před oltář v katedrále svatého Víta, čímž narušila mši kardinála Dominika Duky. Vadilo jí, že se Duka postavil za kázání kněze Petra Piťhy o homosexuálech a Istanbulské úmluvě. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětluje, co ji k takovému kroku vedlo nebo jak na něj lidé reagovali. Teolog Martin Vaňáč pak mluví například o zoufalosti věřících. Praha 17:19 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivistka Aneta Petani protestuje v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Poslední kapkou, která mě přesvědčila a dodala mi odvahy, byla podpora kardinála Duky pro pana Piťhu. Samotné to kázání mě sice pobouřilo, ale asi by nevedlo k tomu, že bych se rozhodla pro takto veřejný protest, takže to bylo tím důvodem,“ vysvětluje Aneta Petani, proč se rozhodla takto vyjádřit svůj postoj. Čin prý nebyl spontánní.

„Také jsem členkou katolické církve a hrdě se k ní hlásím. Mě to ani tak nepobouřilo, mě se to hrozně dotklo, protože jsem to brala jako útok na ženy, kdy se za ten strach o tradiční rodinu, jak se o tom teď mluví, schoval útok na smlouvu, která by vybízela k ochraně žen a respektu k ženám,“ dodává.

Vyvedení ochrankou ji nepřekvapilo. „Myslím si, že taková reakce byla oprávněná, protože tam, kde jsem klečela, procházelo několikrát během mše procesí, takže to bylo asi i z organizačních důvodů. Navíc tam bylo hodně zahraničních hostů,“ říká Petani pro Český rozhlas Plus. Zdůrazňuje pak, že ochranka se k ní chovala hezky. „Nešlo vůbec o násilné vyvedení.“

Co se týče reakcí na její čin, čekala prý více nesouhlasu a nenávisti. Mnoho lidí jí naopak vyjádřilo sympatie. „Zároveň se mi ale dostalo hodně negativních reakcí od lidí, kteří mě vedli na mé spirituální cestě, což se mě opravdu hodně dotklo. Přijde mi, že mě opravdu odsoudili.“

Podle Martina Vaňáče, teologa působícího na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, jsou mezi českými věřícími takové projevy nesouhlasu ojedinělé. Naopak v cizině dochází více k podobným protestům.

„Já si myslím, že to vypovídá o tom, že ta kampaň, která se v katolické církvi proti Istanbulské úmluvě vede, není útokem proti ženám, ale útokem proti zdravému rozumu, proti komunikaci. Tady nejde zdaleka jen o kázání monsignora Piťhy, ta kampaň se vede už půl roku a je to demagogická kampaň,“ říká Vaňáč.

Jednání Anety Petani podle Vaňáče vypovídá o zoufalosti některých lidí v katolické církvi, kteří chtějí nějak vyjádřit, že se neztotožňují s tím, co říkají její představitelé. Církev se už v minulosti proti úmluvě ohradila.

„Místo toho, aby se rozvinula nějaká debata o tom, co to ta Istanbulská úmluva je a co je jejím smyslem, tady vychází stanoviska, která jsou jasně negativní a neprobíhá komunikace,“ dodává.

Vaňáč dále říká, že přestože jednotlivá biskupství šíří svým kněžím různé materiály o smlouvě, jiné než nesouhlasné názory nemůžou být slyšet, protože Česká biskupská konference se snaží vystupovat jednotně. To však spolu s politickým vystupováním některých představitelů vede k rozdělení církve a odklonu některých věřících.

„Ten protest, který někomu může přijít absurdní, je také jistým hlasem, který vyjadřuje jiný názor,“ uzavírá Vaňáč.