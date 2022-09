‚Anexe je sprostá krádež a nesmíme ji tolerovat.‘ Ministři chtějí další sankce a potrestání Ruska

Česko referenda o připojení čtyř ukrajinských oblastí k Rusku neuzná. Na twitteru o tom informoval premiér Petr Fiala (ODS). „Anektování těchto území ze strany Ruska je nepřijatelné a nelegitimní. Česká republika i nadále považuje tato území za ukrajinská,“ dodal v reakci na smlouvu o připojení ukrajinských regionů k Rusku, kterou v pátek podepsal Vladimir Putin. Kromě vládních představitelů anexi odsoudil i prezident Miloš Zeman. Praha 17:27 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Kremlu Vladimir Putin v pátek podepsal smlouvu o připojení čtyř ukrajinských regionů k Rusku | Foto: Grigory Sysoyev | Zdroj: AFP / Profimedia

Rusko v pátek oznámilo anexi ukrajinské Doněcké a Luhanské lidové republiky i Chersonské a Záporožské oblasti, které okupuje. „Tento čin nemohou ospravedlnit žádná zmanipulovaná hlasování vynucená hlavněmi pušek ruských vojáků,“ sdělilo na svých internetových stránkách české ministerstvo zahraničí.

„Putinův režim znovu flagrantním způsobem pošlapává základní principy mezinárodního práva, a ohrožuje tak nejen bezpečnost Evropy, ale samotnou podstatu současného světového uspořádání… Česko společně se svými spojenci anexi zásadně odsuzuje,“ dodalo.

Nesouhlas s činy Kremlu vyjádřila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „V živáku vidíme, že co Rusák chce, to si ukradne. Nic jiného neumí. Zmanipulované hlasování před hlavněmi samopalů není žádné referendum. Anexe je sprostá krádež a nesmíme to tolerovat,“ napsala na twitteru.

Jana Černochová

@jana_cernochova V živáku vidíme, že co Rusák chce, to si ukradne. Nic jiného neumí. Zmanipulované hlasování před hlavněmi samopalů není žádné referendum. Anexe je sprostá krádež a nesmíme to tolerovat! Vytrváme v pomoci Ukrajině, dokud v boji za svobodu a celistvost nezvítězíme. #SlavaUkraini ✌🏻 105 1792

Anexi ukrajinských území odsoudil i prezident Miloš Zeman. Informoval o tom na twitteru jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

„Prezident republiky Miloš Zeman odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině, odsuzuje ruskou krádež ukrajinského území a společně s dalšími ústavními činiteli prohlašuje, že anexe ukrajinského území nesmí být a nebude uznána. Rusko se dopouští zločinů proti míru,“ napsal.

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině, odsuzuje ruskou krádež ukrajinského území a společně s dalšími ústavními činiteli prohlašuje, že anexe ukrajinského území nesmí být a nebude uznána. Rusko se dopouští zločinů proti míru. 20 406

Mezinárodní tribunál

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) se bude vláda zasazovat o zřízení mezinárodního tribunálu a o potrestání „zločinných představitelů Ruska“.

ONLINE: Putin podepsal připojení čtyř ukrajinských území k Rusku. Kyjev podává přihlášku do NATO Číst článek

„Ruská potápějící se loď chce stáhnout ke dnu i nevinné lidi a území suverénního státu. To nedovolíme,“ napsal.

Připravují se podle něj i další sankce. „Řekněme, že je to spíše reakce na celkový vývoj a určitě je i tento krok zásadním momentem, který k tomu vede. Nemůže a nesmí to směřovat ke změně státní hranice Ukrajiny,“ řekl Radiožurnálu.

O potrestání zločinů ruských představitelů se uvažovalo, už když vyšla najevo zvěrstva z Buči. V posledních týdnech tyto hlasy sílí i v Česku. Konkrétně Lipavský zdůraznil podporu pro mezinárodní vyšetřování v Radě bezpečnosti OSN, kde 22. září vystoupil jako první Čech po téměř 30 letech.

Lipavský vyzval na zasedání Rady bezpečnosti OSN k vytvoření tribunálu, který bude stíhat ruskou agresi Číst článek

Putinovy činy odsoudili i členové opozice. Mezi ně patří například člen sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bašta (SPD).

„Hnutí SPD normálně prosazuje referendum, prosazuje právo národu na sebeurčení, ale protože probíhá v době války pod nátlakem, tak s tím (s připojením ukrajinských území k Rusku, pozn. red.) samozřejmě nesouhlasím,“ řekl.

Anexi odmítá většina světových státníků. Nesouhlasí s ní například generální tajemník OSN Antonio Guterres. USA společně s Albánií navrhly rezoluci v Radě bezpečnosti OSN, která by postup Ruska odsoudila. Vzhledem k tomu, že je Rusko stálým členem OSN a má tedy právo veta, ale není pravděpodobné, že by rezoluce prošla.

Petr Fiala

@P_Fiala Česká republika neuznává referenda o připojení čtyř ukrajinských oblastí k Rusku. Anektování těchto území ze strany Ruska je nepřijatelné a nelegitimní. ČR i nadále považuje tato území za ukrajinská. 111 2115