Merkelová přijede v pátek do Prahy na oslavy stoletého výročí republiky. Bude jednat s Babišem

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Uvedl to v pondělí v Berlíně mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert, o jehož vyjádření informuje mimo jiné server listu Die Welt. Důvodem cesty je připomínka 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa.

